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 Политика Украины
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 Беспилотник ВВС США совершил разведывательный полет над Донбассом

беспилотник бпла

Стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил 10-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, тяжелый американский беспилотник с позывным UAVGH000, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, собирая разведывательные сведения, но не пересекал ее. Полет проходил на высоте приблизительно 15,5 тыс. метров.

В какие-то моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях) на расстояние приблизительно в 70-80 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр"

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией, контролируемой боевиками, а также приграничными областями России. Кроме того, он мог видеть и действия, предпринимаемые Вооруженными силами Украины.

Маршрут полета после вылета беспилотника из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел севернее территории Молдовы. Затем беспилотник продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в направлении Донбасса.

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С января 2015 года американские стратегические беспилотники стали регулярно осуществлять разведывательные полеты в районе Черного моря, в том числе у побережья оккупированного Россией Крыма.
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ПВО паРашки его не заметило из за кривизны земли?
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вся их "кривизна" - это обдрыстанные штаны от сверхдержавы...
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но вЯличие гавна в штанах сложно преуменшить...
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Меня больше интересует наше ПВО... Предупреждалась ли заранее Украина об этом полёте, и если нет, то почему его не сбили ( мало ли что залетит со стороны Молдовы из-за кривизны земли)
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Кацапы, шо за вспышки и громыхание на вашей северной бензоколонке ???
Вы шо, суки, пожару хотите наделать ???
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а он для того и летал,шоб все эти игрушки оцифровать в координатах .ну,шоб томахоуки знали куда лететь
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тю бле - те томагавки расеюшка легко собьёт своими ниимеющимианалагав с400. Ну собьёт, еси тока Землю выравняют, конечно...
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И зачем такое делать? Кацапня и так каждый день под себя серит, а тут ещё американские непонятные дроны летают. Ваще нема жития простому православному кацапопитеку...
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Хех, знову пукін всю ніч не буде спати, а йому ж зранку на роботу - расєюшку с калєн падимать.)))
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Тока на картинке не стратегический БПЛА, а ротного уровня чипидрис.
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Опоблок з бппе напряглися.....мінську дагаварняки летять реально коту під хвіст.
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Надо ещё чтобы он пролетел с ядерной боеголовкой над Красной площадью и потом на сохранение положили ядерную головку под Ленина,там всё сохраняется надёжно.
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Сумно щось на Цензорі от зараз на лента сруу відірвався "кримнашсіріянашдєдивоєвалінєзабудємнєпростімфошиздибандеровцитрампнашобамачмо
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