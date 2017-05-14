 Беспилотник ВВС США совершил разведывательный полет над Донбассом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их информации, тяжелый американский беспилотник с позывным UAVGH000, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, собирая разведывательные сведения, но не пересекал ее. Полет проходил на высоте приблизительно 15,5 тыс. метров.
В какие-то моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях) на расстояние приблизительно в 70-80 км.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией, контролируемой боевиками, а также приграничными областями России. Кроме того, он мог видеть и действия, предпринимаемые Вооруженными силами Украины.
Маршрут полета после вылета беспилотника из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел севернее территории Молдовы. Затем беспилотник продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в направлении Донбасса.
С января 2015 года американские стратегические беспилотники стали регулярно осуществлять разведывательные полеты в районе Черного моря, в том числе у побережья оккупированного Россией Крыма.
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Вы шо, суки, пожару хотите наделать ???
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