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 Политика Украины
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 Климкин: Моей встречи с Трампом в Москве явно не ожидали

климкин

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным выразил поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин заявил в интервью ТСН.

"На самом деле главный результат - это четкий месседж поддержки Украины. Да и вообще, сама встреча является очень мощным сигналом поддержки, поскольку американские президенты вообще очень редко встречаются с министрами иностранных дел. В принципе", - сказал он.

"Я думаю, во-первых, такого сигнала в Москве никто не ожидал, и в этом его дополнительная ценность", - подчеркнул глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин о встрече с Трампом: "Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию"

По его словам, речь идет о системных попытках России повлиять на демократическую систему цивилизованного мира, к которому относится и Украина. "Поэтому все прекрасно понимают, что это не просто какая-то угроза - это такая угроза, которой нужно системно противодействовать. И это понимание тоже в Вашингтоне однозначно есть", - резюмировал Климкин.
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Цензор, вы чего это сегодня такие подарки зрадофилам делаете? Каждая новость лучше предыдущей в плане зраду разгонять.
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Да уж не знаю,какая перемога в том,шо Климкин соревнуется с мустангом кто станет любимой женой рыжего другана хуйла,под которым уже подгорает кресло.
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То есть нужно было Климкину гордо послать Трампа куда подальше и не встречаться с ним?

Максим, с рижим Вы там сами разберётесь, если что. А нашим дипломатам, пока кресло под ним ещё не сгорело, нужно налаживать контакты с избранным президентом США. От этого никуда не денешься.
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Это после того-как я год назад котика подослал-Климкин прозрел :D Климкин: Моей встречи с Трампом в Москве явно не ожидали - Цензор.НЕТ 2221
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Шо вы про этого Климкина юморите? Читайте забавное...В Германии начались конфискации частных домов с целью поселения мигрантов - Городские власти Гамбурга заявили, что эта мера необходима, поскольку владельцы пустующей недвижимости отказались сделать свою собственность доступной городу на добровольной основе, городу следует дать право взять ее силой -оригинал на английском- https://www.gatestoneinstitute.org/10352/germany-migrants-property-rights#.WRgh7...
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подумаешь...в мацкве вон из домов выселяют...

Климкин: Моей встречи с Трампом в Москве явно не ожидали - Цензор.НЕТ 3278
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Фёдор Свистун

Вчера в 12:51 ·

В мире кризис, в стране АТО, Крым не наш....две области не пополняют бюджет, доллар по 27, народ живет все хуже и хуже....а состояние сотни барыг растет. Это как так, обьясните мне?! Не понимаю!
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Гипотетическая угроза Воронежу так и не исчезла, паходу, да ???
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А тем временем.......
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk 14 мая 2017 года совершил 10-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые отслеживают передвижение военной авиации. По их информации, тяжелый американский беспилотник с позывным UAVGH000, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на украинском Донбассе, собирая разведывательные сведения, но не пересекал ее. Полет проходил на высоте примерно 15,5 тыс. метров.
Указано, что в какие-то моменты, находясь над территорией Луганской области, беспилотник приближался к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях) на расстояние примерно в 70-80 км. Сообщается, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Украины, а также пограничными областями России. Кроме того, он мог видеть и действия конфликтующих сторон. Маршрут полета беспилотника после вылета из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел на север от территории Молдовы. Затем беспилотник продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в направлении Донбасса.
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Oпять фразы о четких месседжах и мощных сигналах(моргал что ли?)))
хотелось бы по подробнее...
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Просто шутка. Мне лично показалась смешной. Прощайте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин: Моей встречи с Трампом в Москве явно не ожидали
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