 Климкин: Моей встречи с Трампом в Москве явно не ожидали

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин заявил в интервью ТСН.
"На самом деле главный результат - это четкий месседж поддержки Украины. Да и вообще, сама встреча является очень мощным сигналом поддержки, поскольку американские президенты вообще очень редко встречаются с министрами иностранных дел. В принципе", - сказал он.
"Я думаю, во-первых, такого сигнала в Москве никто не ожидал, и в этом его дополнительная ценность", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, речь идет о системных попытках России повлиять на демократическую систему цивилизованного мира, к которому относится и Украина. "Поэтому все прекрасно понимают, что это не просто какая-то угроза - это такая угроза, которой нужно системно противодействовать. И это понимание тоже в Вашингтоне однозначно есть", - резюмировал Климкин.
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Максим, с рижим Вы там сами разберётесь, если что. А нашим дипломатам, пока кресло под ним ещё не сгорело, нужно налаживать контакты с избранным президентом США. От этого никуда не денешься.
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Вчера в 12:51 ·
В мире кризис, в стране АТО, Крым не наш....две области не пополняют бюджет, доллар по 27, народ живет все хуже и хуже....а состояние сотни барыг растет. Это как так, обьясните мне?! Не понимаю!
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk 14 мая 2017 года совершил 10-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые отслеживают передвижение военной авиации. По их информации, тяжелый американский беспилотник с позывным UAVGH000, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на украинском Донбассе, собирая разведывательные сведения, но не пересекал ее. Полет проходил на высоте примерно 15,5 тыс. метров.
Указано, что в какие-то моменты, находясь над территорией Луганской области, беспилотник приближался к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях) на расстояние примерно в 70-80 км. Сообщается, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей оккупированной территорией Украины, а также пограничными областями России. Кроме того, он мог видеть и действия конфликтующих сторон. Маршрут полета беспилотника после вылета из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел на север от территории Молдовы. Затем беспилотник продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в направлении Донбасса.
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хотелось бы по подробнее...
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