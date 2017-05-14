 Порошенко не поддерживает идею подарить оккупированный Донбасс Путину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Предложения: давайте отрежем эту землю, давайте ее подарим Путину, давайте стену построим, давайте забудем про Донбасс, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути", - сказал он.
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Олег Соскин: Напряжение возрастает - Порошенко сопротивляется
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Но троянского коня к себе впускать тоже не желательно.
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Український підприємець викупив американську ракетну компанію Firefly http://uprom.info/news/space/ukrayinskiy-pidpriyemets-vikupiv-amerikansku-raketnu-kompaniyu-firefly …
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http://newsgood.com.ua/?p=6589
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Как только авакян выкупил 112 , впридачу со шлюшком, так и уважаемый мною Цензор, риторику поменял) Хм, турчинов в доле?
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Просто оставлю это здесь. Медаль Третьего Рейха за аннексию Судет "Medaille 1 Oktober 1938". Ватнечки, это вам ничего не напоминает?
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У них 50 лет - и уже незапамятные времена.... Так что увы...
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На вопросе от айситиви о футболке сына первый национальный включил рекламу и прекратил прямую трансляцию прес-конференции порошенка.
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Какой второй срок? Пусть будет счастлив, если мирно доживет первый. А потом вместе с пятипроцентным Ющенко в деревню сосать Рошен!
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Есть Будапештский меморандум.
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Воду туда, электроэнергию, пенсии - там же наши люди. А они необратимо испорчены пропагандой, и за все это и спасибо не скажут.
В общем, сложный вопрос.но знаю точно, что полное содержание оккупированных территорий должно лежать на плечах раши. А петя их не признает оккупированными.
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May. 14th, 2017 at 8:23 PM
Буквально несколько часов назад завершил свой полёт над Украиной стратегический разведывательный БПЛА Армии США RQ-4A Global Hawk. И казалось бы, завершил себе и завершил, эва какая невидаль, уже не в первый раз эта высокотехнологичная птичка, способная просматривать за горизонт на 300 км (и более), летала у кромки зоны АТО, побивая позиции "бравого ополчения". Что же, тот кто так думает, окажется неправ, поскольку на этот раз RQ-4A приблизился вплотную к границе с РФ, облетев зону АТО с севера.
Хочется отметить, что подобный маневр ястреб выполняет впервые (по крайней мере, из известных). Ране он и вправду настолько близко не приближался к границам высокодуховного лепрозория, ограничиваясь исключительно его аппендицитом в виде процветающих недореспублик, чего так же вполне хватало, дабы заглянуть к соседу. А теперь, возникла необходимость расширить границу дозволенного?
При этом, произошёл сей вояж на фоне участившихся полётов над Чёрным морем патрульных P-8A "Poseidon" и попытками, сравнимыми с наездами дворовой шпаны, российских ВКС напугать американских пилотов рискованными сближениями.
Собственно, что тут скажешь, три года назад кремль затеял кровавую бойню, оправдывая ту так же и защитой своих стратегических интересов, дабы войска НАТО не стояли на границе с Ростовской областью, хотя таковых в Украине на тот момент и близко не предвиделось. Теперь имеют усиленные бригады НАТО в странах Балтии и Польше, американцев на Яворовском полигоне Львовской области, а RQ-4A Global Hawk уже чуть ли не в сам Ростов на Дону залетает. Мечтать опасно - мечты сбываются!
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