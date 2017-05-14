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 Политика Украины
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Все про:оккупация (6927) Порошенко (12894) Донбасс (14539)

 Порошенко не поддерживает идею подарить оккупированный Донбасс Путину

порошенко

Предложения отгородиться от оккупированного Донбасса или отказаться от права на него неприемлемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Предложения: давайте отрежем эту землю, давайте ее подарим Путину, давайте стену построим, давайте забудем про Донбасс, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия мешает прекращению боевых действий на Донбассе, - США в ОБСЕ
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Хочет подарить больше ???
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этот типа журналист задавал вопрос пороху и боялся смотреть ему в глаза. чей это холоп?))))
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Уже подарил.И Днепр сдает скотина.Это иуда ,даже для евреев надеюсь.
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https://www.youtube.com/watch?v=5X0z-yu53WU&feature=share

Олег Соскин: Напряжение возрастает - Порошенко сопротивляется
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вот дурачки вы, Крым , Добасс оно вам надо..Собрались все компактно в Галичине, безвиз какой ни какой есть уже, солома с мёдом и орехами..И заживёте как люди без всякого геморроя..
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Это все понятно...
Но троянского коня к себе впускать тоже не желательно.
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Посмотри видео с 9-того мая,кони бегают по всей Украине,и отнюдь не Донецкие.
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а может и данецкие,сколько ваших по Украине разъехалось...
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Девушка,все титушки в Днепре опознаны,и все они местные,стрелки перевести не выйдет))
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Это в Днепре,а кое-кто за всю Украину писал.
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Отгородиться надо. Даже жизненно необходимо. А отказываться, продавать, дарить - это бред. Отгородить нужно для карантина, чтоб тот виварий немного опустел, пусть перегрызутся пока между собой. Даже взяв под контрольграницу с кацапией, отгородиться всё равно надо. На время. До перевоспитания тамошнего лохтората.
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Те, що не підтримує порошенко Долбас, то то таке..., як каже Мирон Маркевич, а те, що народ не підтримує порошенка, то то трохи інше...
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слыхали,кацапня?перетопчитесь...но кормить поить пока будете.пока не поумнеете.
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а зачем их кацапне кормить, ты им харчи и оплатишь к зиме за уголь, только по омериканской цене..
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так положено...всунулся в чужой огород-изволь содержать.
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(с) "Порошенко не поддерживает идею подарить оккупированный Донбасс Путину" - Конечно, путлер взял бы и частями, но педя обещал всё сразу.
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понесло Петьку сегодня.. Петручо, может хоть один цех, с десятком рабочих мест создашь, за три года..
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Сам Донбасс естественно нет, а некоторую часть его жителей (ватных даунбасян) не просто можно, а необходимо подарить. Чеченцы и дагестанцы могут их взять как рабов, правда они от природы тупые и ленивые, могут не понравиться.
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а приплать дагам крымской ватой...возьмут думаю
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А почему бы и не "подарить"? Чем быстрее "подарим",тем быстрее кацапстан кончится. Пэце надо бы помалкивать,если умный. А если не помалкивает,значит примитивный. Но при бабле. Печально.😠
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Грося сцука первую книгу видать прочитал,все реформы как в "Приключения Чиполлино" ))
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так для чего же нарезал часть украинской территории,если не для подарка?
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Ой, да ладно... Стэць запрацював)))
Как только авакян выкупил 112 , впридачу со шлюшком, так и уважаемый мною Цензор, риторику поменял) Хм, турчинов в доле?
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Якщо не хочеш дарувати, то бийся, як тоді можна розуміти твої заяви про якісь миротворців, що їм тоді там робити? Яка їх роль? Вони будуть за Донбас воювати? Або тобі так само як і пуйлу вигідний цей анклав, щоб свою владу не втратити і списувати все на агентів кремля.
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад
Просто оставлю это здесь. Медаль Третьего Рейха за аннексию Судет "Medaille 1 Oktober 1938". Ватнечки, это вам ничего не напоминает?

Порошенко не поддерживает идею подарить оккупированный Донбасс Путину - Цензор.НЕТ 4763
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Ватнечки, это вам ничего не напоминает?

У них 50 лет - и уже незапамятные времена.... Так что увы...
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Белковский предлагал Украине забыть о Крыме и отказаться от Донбасса.
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После возврата лугандона в Украину там будет непаханное поле для воровства и распила. Восстановление плюс гигантская экологическая катастрофа из-за затопленных шахт означает просто охуиллиарды бабла,которое просто просится в карманы Пэдры и его шайки.
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Отгородиться отрезать забыть подарить - это другая крайняя сторона популизма по этому вопросу - необходимо принимать те меры, которые являются эффективными для защиты граждан и экономики в данный час в этом регионе - разные меры - "гибридные" меры
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Покращення‏ @Uzhesogodniii 6 ч.6 часов назад
На вопросе от айситиви о футболке сына первый национальный включил рекламу и прекратил прямую трансляцию прес-конференции порошенка.
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Сам себе уже задаёт вопросы? А потом полчаса бредит при ответах.

Какой второй срок? Пусть будет счастлив, если мирно доживет первый. А потом вместе с пятипроцентным Ющенко в деревню сосать Рошен!
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Порошенко не поддерживает идею подарить оккупированный Донбасс Путину

Есть Будапештский меморандум.
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Может, нужен референдум по поводу этого Донбасса? А то будет телепаться у нас между ног, как пустой чемодан, и мешать Украине идти вперед.
Воду туда, электроэнергию, пенсии - там же наши люди. А они необратимо испорчены пропагандой, и за все это и спасибо не скажут.
В общем, сложный вопрос.но знаю точно, что полное содержание оккупированных территорий должно лежать на плечах раши. А петя их не признает оккупированными.
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RQ-4A GLOBAL HAWK У САМОЙ ГРАНИЦЫ С РФ

May. 14th, 2017 at 8:23 PM

Буквально несколько часов назад завершил свой полёт над Украиной стратегический разведывательный БПЛА Армии США RQ-4A Global Hawk. И казалось бы, завершил себе и завершил, эва какая невидаль, уже не в первый раз эта высокотехнологичная птичка, способная просматривать за горизонт на 300 км (и более), летала у кромки зоны АТО, побивая позиции "бравого ополчения". Что же, тот кто так думает, окажется неправ, поскольку на этот раз RQ-4A приблизился вплотную к границе с РФ, облетев зону АТО с севера.

Хочется отметить, что подобный маневр ястреб выполняет впервые (по крайней мере, из известных). Ране он и вправду настолько близко не приближался к границам высокодуховного лепрозория, ограничиваясь исключительно его аппендицитом в виде процветающих недореспублик, чего так же вполне хватало, дабы заглянуть к соседу. А теперь, возникла необходимость расширить границу дозволенного?
При этом, произошёл сей вояж на фоне участившихся полётов над Чёрным морем патрульных P-8A "Poseidon" и попытками, сравнимыми с наездами дворовой шпаны, российских ВКС напугать американских пилотов рискованными сближениями.
Собственно, что тут скажешь, три года назад кремль затеял кровавую бойню, оправдывая ту так же и защитой своих стратегических интересов, дабы войска НАТО не стояли на границе с Ростовской областью, хотя таковых в Украине на тот момент и близко не предвиделось. Теперь имеют усиленные бригады НАТО в странах Балтии и Польше, американцев на Яворовском полигоне Львовской области, а RQ-4A Global Hawk уже чуть ли не в сам Ростов на Дону залетает. Мечтать опасно - мечты сбываются!

Порошенко не поддерживает идею подарить оккупированный Донбасс Путину - Цензор.НЕТ 6388
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И вообще, пусть бы петя лучше озаботился теми людьми, которые живут здесь, в Украине. А то прямо геноцид какой-то. Молодые массово уезжают из страны, старики умирают от всех этих покращень, а петя думает о втором сроке.
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Естественно...В первую очередь ахмет яйца оторвет за алчевск..а потом и остальные по кускам порвут))
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Что то уж слишком много сегодня этого урода проклятого всеми украинцами.
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