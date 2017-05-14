 Климкин о встрече с Трампом: "Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "1+1".
"Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", - рассказал он о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.
По словам главы МИД, у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "Большой семерки". "Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции - это только одно выражение того, что может предприниматься дальше", - сказал он.
По его словам, можно вести речь об усилении международной составляющей на Донбассе, об усилении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о создании другой миссии, которая будет "реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".
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Может так?
Порошенко - барыга, вор, брехло, офшорник, фабрика в Липецке.
Только сущность Серёжки Лещенка это ж никак не изменяет.
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May. 14th, 2017 at 8:23 PM
Буквально несколько часов назад завершил свой полёт над Украиной стратегический разведывательный БПЛА Армии США RQ-4A Global Hawk. И казалось бы, завершил себе и завершил, эва какая невидаль, уже не в первый раз эта высокотехнологичная птичка, способная просматривать за горизонт на 300 км (и более), летала у кромки зоны АТО, побивая позиции "бравого ополчения". Что же, тот кто так думает, окажется неправ, поскольку на этот раз RQ-4A приблизился вплотную к границе с РФ, облетев зону АТО с севера.
Хочется отметить, что подобный маневр ястреб выполняет впервые (по крайней мере, из известных). Ране он и вправду настолько близко не приближался к границам высокодуховного лепрозория, ограничиваясь исключительно его аппендицитом в виде процветающих недореспублик, чего так же вполне хватало, дабы заглянуть к соседу. А теперь, возникла необходимость расширить границу дозволенного?
При этом, произошёл сей вояж на фоне участившихся полётов над Чёрным морем патрульных P-8A "Poseidon" и попытками, сравнимыми с наездами дворовой шпаны, российских ВКС напугать американских пилотов рискованными сближениями.
Собственно, что тут скажешь, три года назад кремль затеял кровавую бойню, оправдывая ту так же и защитой своих стратегических интересов, дабы войска НАТО не стояли на границе с Ростовской областью, хотя таковых в Украине на тот момент и близко не предвиделось. Теперь имеют усиленные бригады НАТО в странах Балтии и Польше, американцев на Яворовском полигоне Львовской области, а RQ-4A Global Hawk уже чуть ли не в сам Ростов на Дону залетает. Мечтать опасно - мечты сбываются!
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ООН объявила экстренное заседание из-за ракетного пуска КНДРСовет Безопасности ООН собирается провести экстренное заседание в связи с последним ракетным пуском в Северной Корее.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.Как сообщается, встреча назначена на вторник, 16 мая.Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что баллистическая ракета Северной Кореи упала ближе к российской территории, чем к японской. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вряд ли обрадуется такому факту.По информации американцев, ракета упала в 100 км от Приморья со столицей во Владивостоке.
https://antikor.com.ua/articles/168419-oon_objjavila_ekstrennoe_zasedanie_iz-za_raketnogo_puska_kndr
бес попутав...
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Новость о том, что в результате очередного тестового пуска ракета КНДР упала фактически на территории России, прекрасно дополняет предыдущее известие об очередном воздушном троллинге в адрес США со стороны Москвы, самолеты которой дважды за последнюю неделю опасно сближались с американским противолодочным авиаразведчиком возле оккупированного Крыма.
По американской версии, опасный снаряд упал в 95 километрах от административного центра Приморья, однако все, что смог по этому поводу вымолвить пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментирующий обсуждение этой темы на встрече Путина с китайским коллегой - это, что "была выражена обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, и как растет напряженность".
Иными словами, российские хулиганы, комфортно чувствующие себя среди воспитанных американских аристократов, немедленно "садятся на парашу" при возвращении в свое тюремное стойло - круг деспотий, где в иерархии таких же преступников Кремль занимает далеко не самое почетное место.
Си Цзиньпин, Асад, Ын, Мадуро и прочие диктаторы прекрасно знают, с какой стороны следует подходить к путинскому режиму так, чтобы как можно эффективнее его пользовать, а антиамериканские комплексы деградирующего московского тирана - прекрасный повод для того, чтобы уже в ближайшем будущем, например, случайно уронить на головы жителям Владивостока северокорейский снаряд и не получить в ответ ничего, кроме "обеспокоенности".
Белый дом с легкостью считывает данный контекст, понимая реальный потенциал советского путинского хлама, который порхает возле новейших противолодочных авиаразведчиков ВМС США. Именно поэтому со стороны Трампа последовало заявление, в котором он откровенно посмеялся над реальным весом Кремля на международной арене, где тот может бесконечно испытывать терпение великодушного Вашингтона, зато не в состоянии защитить своих граждан от вполне реальной угрозы со стороны одной из самых бедных, жестоких и задиристых страны мира.
"Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент [США Дональд Трамп] не может представить, что Россия довольна [запуском]", - говорится в заявлении Белого дома, которое приводит РБК со ссылкой на CNN.
Оказалось, что "великая держава" в понимании кремлевской сатрапии - это когда вместо того, чтобы заблокировать людоеду право испытывать ядерное оружие и баллистические снаряды вблизи своих границ, местные прокормленные российские СМИ перепечатывают на русском языке оды в честь этого каннибала.
Падение северокорейского снаряда произошло в пределах 200-мильной исключительной экономической зоне России - в районе, где, согласно международному праву, несогласованные военные испытания иностранных держав считаются нарушениями на грани агрессии. Однако Пхеньян остается другом, а украинцы, выбравшие европейский путь развития - врагами. Вот почему оккупированный Крым напичкан отходами оборонпрома, а Амурская область, Хабаровский край и Приморье остаются полностью беззащитными перед лицом непредсказуемых китайских и северокорейских соседей.
На этом фоне утверждение Минобороны РФ о том, что ракета КНДР на самом деле якобы упала в 500 км от границ РФ, выглядит довольно жалко:
"Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял, - оправдывается ведомство, защищая бандита вместо собственных граждан. - Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме", - заявили в ведомстве, которое цитирует агентство РИА Новости
Места запуска и падения ракеты КНДР по версии американских властей (изображение от CNN)
Вероятность того, что российское ведомство может говорить правду, близка к нулю, если учесть прежний опыт его вранья, а также тот факт, что спутниковые возможности не привыкших врать США значительно превышают соответствующий потенциал РФ.
Пхеньян плюнул в лицо всему Дальнему Востоку, а Кремль не только сделал вид, что ничего не произошло, но еще и оправдал преступников - утерся да подтер. Насильник изнасиловал его жену, а муж сказал, что это был легкий простительный флирт - так это выглядит в глазах всего международного сообщества.
Не стоит этому удивляться, если учесть, что и сам муж (путинский режим) регулярно проделывает с бедной супругой (Россией) те же манипуляции: в конечном итоге, вся российская армия издавна предназначалась именно для борьбы с согражданами, а не для сдерживания противника, и создание Росгвардии, призванной подавлять внутренние беспорядки - лишь итоговый заключительный шаг на этом долгом вековом пути.
И не вздумайте после такого рассказывать о российском суверенитете на дальневосточных территориях. Там все, что и кто угодно - от Дальневосточной народной республики до Китая, но только не центральные власти РФ. Которые стремительно - из года в год - теряют этот регион, и в ближайшей исторической перспективе, несомненно, потеряют окончательно и официально.
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И об этом на полном серьёзе говорили прокацапские гондоны в Украине и кацапы в Москве. Это охренеть. Это даже не "гибридная война" а за это сук кацапских просто нужно бестолковкой в слонячий тухес принудительно.
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А ведь на самом деле Сколково это самая высокооплачиваемая российская система ай-ти-шников со всего мира, собраных в Сколково Газпромом еще тогда, когда в газпромоских клозетах вместо туалетной бумаги висели доллары для жопоподтирания газпромовских сотрудников любого ранга. Это был 2003-20011 годы. Но и теперь там не сильно для ай-ти-шников собранных газпромом со всей планеты Земля что нибудь изменилось в виде их "зарплат".
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Для Трампа пока(!) трудно найти правильную "полку" в политике=>непредсказуем.......
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Источник: http://censor.net.ua/n439800
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Экие затейники эти пиндосы, да, кацапы ???
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