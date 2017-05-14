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 Политика Украины
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Все про:деньги (883) конфискация (366) коррупция (7217) Порошенко (12894) Янукович (32451)

 Порошенко о конфискованных активах Януковича: "Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты"

деньги

Перечисленные в государственный бюджет 40 млрд грн, ранее украденные экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, будут использованы на укрепление обороны и инфраструктурные проекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня на пресс-конференции.

"Считали абсолютно невозможной конфискацию и привлечение в государственный бюджет суммы, которая равна почти 40 млрд грн. В Украине такого не было. Потому что если есть полтора миллиарда или там миллиард триста, 100% есть кому предложить, чтобы дело не дошло ни до суда, ни было завершено расследование. И кое-кто считал, что это будет возможно, и в том числе из политиков. Могу отметить, что отдельные люди по кругу ходили с этими предложениями. И я считаю, что это дело чести генерального прокурора и прокуратуры, чтобы дело дошло до суда и получило соответствующий приговор", - сказал он.

"Тут некоторые наши оппозиционеры очень беспокоились о судьбе Януковича и судьбе этих средств. Как вы видите, пока мы не имеем никого, кто бы отрицал или оспаривал это решение. Тем более, что срок для обжалования истек, деньги зачислены на счета Государственного казначейства - украденные деньги у граждан Украины. Это является восстановлением справедливости. Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты", - отметил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти две трети конфискованных "средств Януковича" могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о госбюджете, - Минфин

Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн, арестованных на счетах Януковича и его окружения.
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Не надоело? одно и тоже,обнови методичку на сайте ФСБ.
Липецкая фабрика под следствимем, не продать не инвестиции вложить,тем более работников уже увольняют,тема уже старая и заеженная путинососами.
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Если бы не войска РФ,то все закончилось бы осенью 2014 года.Был расчет на быструю победу,орков уже к границе Мордора прижали,Хуйло понял что писец,отсюда имеем на Донбассе псковских десантников,и затяжной конфликт.Думай немного головой , не смотри телеканал интер,будет у тебя мозг с кацапскй прошивкой )))
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вбивці Майдану покарані ...і "живемо по новому"...
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Это новенький из бригады Гига,оно еще не все понимает,но уже пишет))
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Как их к границе прижали,если они из Горловки,Донецка и Луганска никуда не уходили,или у вас граница в другом месте нарисована?Вы по ходу головой только шоколад едите))
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украли у людей а отдадут снова им инфраструктурные проекты
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Это че за уе.анство? Я то думал там фабрика... Вот первая по запросу кондитерская, в Полтаве, и то в разы круче выглядит...
Порошенко о конфискованных активах Януковича: "Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты" - Цензор.НЕТ 9927
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в расеи кондитерская фабрика должна выглядеть скрепно... как отстойник/ассенизаторный коллектор... ибо каков продукт, такова и фабрика
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таки скомуниздят "партнеры" порошенко - кононенко, гонтарева и Ко..
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ні...мусоровози...наприклад такі...
Порошенко о конфискованных активах Януковича: "Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты" - Цензор.НЕТ 6450

скоро землю "продавати" потрібно "потратитись" на захист від КАЗЛОВ...
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На катера уже бабло дали. Эти пойдут на яхты.
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Будуй завод з виробництва боєприпасів, а не ляпай язиком.
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кто то еще верит патологическому брехуну поросенко?
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Безвиз обещал? И таки сделал. Так что не все время врет.
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нулевка,може какую сцылочку дашь,какая сумма?а то вы все так таинственно вещаете-а кто,где,когда, сколько никто сказать не хочет
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"злачные места" не выдаю , а то в "зраде" заподозришь
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та да , для вас "свидетелей шоколадного прихода" всё шо не по-вашему -всё кацапское и зрада. З.Ы. "Ромашку" любишь?
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а приход -это у тебя гундяевское.или более традиционное для кацапни? мухоморчики шоле употребляешь?
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все секреты знаешь. так ты шоколадный кацап?
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ти про це ?В связи с получением Украиной безвизового режима с ЕС, для желающих путешествовать по Европе граждан разработали детальную инструкцию о работе механизма безвиза и правилах пересечения границы.Соответствующую инструкцию на сайте Busfor опубликовала старший менеджер сети туристических агентств "На каникулы" Галина Колтунова.Безвизовый режим упростит жизнь со всеми вариантами пребывания за границей Украины в шенгенской зоне до 90 дней пребывания из 180 дней в каждом полугодии. Таким образом, это позволит сэкономить на стоимости визового сбора (сейчас он составляет 35 евро) и услугах визового центра.Визы гражданам Украины теперь не понадобятся для посещения стран Шенгена и стран-кандидатов на присоединение к ней, в том числе - не входящих в ЕС Лихтенштейна, Швейцарии, Норвегии и Исландии.В то же время по-прежнему оформлять визы придется для посещения Великобритании и Ирландии, а также в случаях длительного пребывания в странах ЕС с целью работы или учебы.Читайте также: Пресс-конференция Президента: Все о чем говорил Порошенко в одном материалеБезвизовым пересечением границ смогут воспользоваться только владельцы заграничных паспортов с электронными чипами - биометрических паспортов. Такие паспорта в Украине оформляются уже с 2014 года.В правую часть обложки паспорта нового образца имплантирован бесконтактный электронный носитель, который соответствует требованиям стандарта ISO / IEC 14443 по записи и считыванию данных, устанавливаемые к электронным документам. При этом, заграничные паспорта старого образца остаются действующими до окончания срока их действия.Требование биометрических паспортов действует для всех государств, которые прошли визовую либерализацию с ЕС за последние годы. То есть, биометрический паспорт - безвизовый, небиометрический паспорт - требует оформления визы даже после принятия безвизового режима.Для процедуры оформления паспорта нового образца понадобятся:внутренний паспорт гражданина Украины;идентификационный налоговый код;действующий загранпаспорт. Его можно сохранить либо его можно аннулировать. Оба варианта - бесплатные.В ОВИРе необходимо получить и заполнить анкету, взять квитанции и оплатить госпошлину - на сегодняшний день она составляет от 561,47 грн.С оплаченными квитанциями и заполненными бланками у вас примут пакет документов, сфотографируют на цифровую камеру и снимут отпечатки пальцев обеих рук, потому личное присутствие - обязательно.Для детей до 12 лет есть возможность оформить паспорт без сдачи отпечатков пальцев, для этого даже необязательно их присутствие в паспортном центре - один из родителей может принести необходимые документы:копии внутренних паспортов гражданина Украины обоих родителей (один паспорт в оригинале и копия обоих - нужны все заполненные страницы);идентификационный налоговый код обоих родителей - копии;Читайте также: Мировые СМИ: Все проблемы Украины в безумной властисвидетельство о рождении ребенка - оригинал;фотографии ребенка - сейчас 2 формата 3,5Х4,5 и 1 фото 10Х15 сделанные с одного кадра. Эту информацию следует уточнять в ОВИРе перед оформлением;если у ребенка есть действующий детский проездной документ, его можно сохранить либо аннулировать.В случае, если в семье одного из родителей нет, то необходимо предоставить оригинал соответствующего документа (отказ от родительских прав, свидетельство о смерти, документы об усыновлении и т.п. в зависимости от ситуации).Дети, старше 12 лет, но младше 14 - обязаны сдавать отпечатки. Дети, старше 14 лет, должны иметь биометрический внутренний паспорт нового образца.Для пересечения границы с Евросоюзом необходимые такие документы:подтверждение цели поездки: бронирование гостиницы, если ваша цель поездки - туризм. Письмо-приглашение - если вы едете в гости;каждый человек, выезжающий за границу должен иметь полис медицинского страхования на время пребывания в ЕС, а если вы путешествуете на авто - нужна зеленая карта;при путешествии самолетом - нужен обратный билет (достаточно брони билета) в Украину;наличие достаточного количества денежных средств - 50€/сутки на человека;документы на ребенка - свидетельство о рождении ребенка и заграничный https://antikor.com.ua/articles/168417-podrobnaja_instruktsija_po_bezvizu_dlja_ukrainy_ot_spetsialista
сэкономил ?

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Именно там- где больше всего можно украсть
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Так бы и сказал что деньги уже скиздили,и в офшор перевели.
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Не могут, насколько я понял, там не наличка, а облигации гос.займа на 1,5 лярда...
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а шо,чтоб знать надо в доле быть?читай больше.мозхг развивай
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Ну так властью Поросенко довольны только те кто в доле.
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ты не прав...есть люди недовольные всегда.даже заболевание там какое то психиатрическое.так вот вся зрада-такие.
а есть другие,кацапье.тем только тогда хорошо,когда соседям плохо.
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Так ты кацап? Всем твоим соседям плохо,одному тебе все окейно))
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не,я раньше кацапню жалел,мол маются там в своей бярёзовой.но после 2013 как отрезало.выпьете полной чашей,что другим приготовили.мимо рота не пронесете...
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Выходит Янек не только беглец а еще и вор не злодей
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Если бы только Янык воровал,там вся его шайка,волчье племя нужно подкармливать.
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Помнитца шо 300$ лімончіков ПРоффесорского бабла какато случайно и незаметно
ПРосочились в банк Пєйсика....
Нюююю и єнти баблуинчики тоже через себя, родного, ПРокрутит...

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Тобто ще пару тройку рошенів на росії буде. Порох ти хоть одного підерхєнєрала посадив за унікальні військові здачі кацапам наших земель?
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Нужно было разделить на весь народ Украины,пусть сумма на всех и не очень,но люди вдумаются в тот маштаб воровства Януковичем и рыговской бандой, это будет охереный удар по Оппоблоку.
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Футболка сына президента???? Посмотрите сколько этому сыкуну лет?
Это трудный возраст,видать обиделся на батю,решил таким образом насолить.
У всех есть дети такого возраста,они такие,что не так на зло все делают.Думаю это тот самый случай с футболкой .
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А слабо перед тем как потратить опубликовать народу план с конкретными программами, а потом каждые полгода публиковать отчет о его выполнении?
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...Россияне добили на дне свой корабль-разведчик, позорно потопленный скотовозомПорошенко о конфискованных активах Януковича: "Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты" - Цензор.НЕТ 2464
Россияне добили на дне свой корабль-разведчик, позорно потопленный скотовозом12 мая, турецкие СМИ сообщили о том, что военно-морской флот России провел операцию по уничтожению на дне Черного моря затонувшего корабля-разведчика «Лиман».Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.В этой таинственной операции участвовало до шести кораблей РФ, в том числе корабль-разведчик ССВ-201 «Приазовье», спасательные суда «СБ-739», «Эпрон-83» и «Селигер».К «Лиману», лежащему на глубине около 90 метров было совершено 50 погружений подводных аппаратов, после чего турки зафиксировали более 30 подводных взрывов.Перед проведением операции этот район был оцеплен, а проходящие суда были оповещены об опасности. В настоящий момент все корабли РФ покинули место затопления «Лимана».Напомним, разведывательный корабль Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации «Лиман», входящий в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей, получил пробоину и затонул у берегов Турции.Источники в штабе черноморского флота Рф утверждают, что офицеры разведчика в момент столкновения со скотовозом были пьяны, передаёт «Думская».Читайте также: Тиллерсон: Перезагрузка отношений с РФ невозможна«Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота «Лиман» в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», - заявили в минобороны страны-агрессора.Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор.Как пишут турецкие СМИ, российский разведчик получил пробоину правого борта ниже ватерлинии, столкнувшись с судном-скотовозом «Youzarsif H», шедшим из румынского порта Мидия в иорданскую Акабу. Это судно приписано к тоголезскому порту Ломе и действует в интересах ливанской скотопромышленной компании Hammam Livestock. В результате инцидента скотовоз «почти не получил существенного ущерба и продолжает движение по своему маршруту».Турецкое агентство «Доган» утверждает со ссылкой на местных чиновников, что причиной столкновения послужил густой туман в данном районе.В Военно-морских силах Украины неофициально заявили, что они к произошедшему отношения не имеют.В конце января 2017 года «Лиман» вернулся из похода в Средиземное море, где он участвовал в агрессивной войне против сирийского народа. С 2014 года корабль неоднократно курсировал возле украинских территориальных вод, в том числе недалеко от Одессы.«Лиман» - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ проекта 861М. Построен в Гданьске (Польша) на ССЗ «Сточни Полночни». Спущен на воду 19 августа 1970 года. В декабре 1970 года поступил в состав Балтийского флота. В 1974 году судно перевели на Черноморский флот.Дальность плавания - 9700 миль при скорости 11 узлов. Экипаж - 85 человек.На корабле установлена радиолокационная система «Дон», гидроакустическая система «Бронза». Аппаратура радиоразведки: «Ротор-Н», «Вахта-М», «Вахта-10», «Вахта-12», МРР-1-7, «Виток-АК», «Визир-М», «Узел», «Кайра» и др.Из вооружения на борту имеется лишь переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».https://antikor.com.ua/articles/168416-rossijane_dobili_na_dne_svoj_korablj-razvedchik_pozorno_potoplennyj_skotovozom
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Сабаков на днях просил пару лярдов для своей обороноспособности
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...Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно...
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PS: Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его - Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич...
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Инвестиции в оборону это какой то полный бред. Инвестировать в оборону можно если государство собирается вести какую то колониальную политику. Завоевать себе колонию которая будет давать прибыль. Но это уже по моему в далеком историческом прошлом. А на самом деле это банальное разворовывание бюджетных средств. Да просто напросто олигархи возглавившие майдан три года назад обманули ожидания украинцев. Их патологическая алчность как всегда взяла верх. Алчность, жадность, ненасытность это естественное состояние украинской олигархической власти. И кого ты там из них не возьми результат будет один - продолжение разворовывания и развала олигархами Украины. Сама их сущность противоречит созданию нормального справедливого государственного устройства, социальной справедливости в государстве. Олигархические кланы все больше будут обогащаться а люди все больше будут нищать. Да возьми ту же самую энергетику. Себестоимость электроэнергии на атомных станциях составляет 6 копеек а продается она населению облэнерго почти по 2 гривны. Государство с этого ничего не имеет. Вот Вам откуда и 90% украинских пенсионеров находящихся далеко за чертой бедности. Почти все государство Украина уже разворовано и поэтому неминуемо идет к полному развалу из за социальных противоречий. Вопрос только времени сколько еще будет продолжатся агония этого государства
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о конфискованных активах Януковича: "Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты"
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