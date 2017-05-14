 Порошенко о конфискованных активах Януковича: "Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня на пресс-конференции.
"Считали абсолютно невозможной конфискацию и привлечение в государственный бюджет суммы, которая равна почти 40 млрд грн. В Украине такого не было. Потому что если есть полтора миллиарда или там миллиард триста, 100% есть кому предложить, чтобы дело не дошло ни до суда, ни было завершено расследование. И кое-кто считал, что это будет возможно, и в том числе из политиков. Могу отметить, что отдельные люди по кругу ходили с этими предложениями. И я считаю, что это дело чести генерального прокурора и прокуратуры, чтобы дело дошло до суда и получило соответствующий приговор", - сказал он.
"Тут некоторые наши оппозиционеры очень беспокоились о судьбе Януковича и судьбе этих средств. Как вы видите, пока мы не имеем никого, кто бы отрицал или оспаривал это решение. Тем более, что срок для обжалования истек, деньги зачислены на счета Государственного казначейства - украденные деньги у граждан Украины. Это является восстановлением справедливости. Деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты", - отметил Президент.
Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн, арестованных на счетах Януковича и его окружения.
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Липецкая фабрика под следствимем, не продать не инвестиции вложить,тем более работников уже увольняют,тема уже старая и заеженная путинососами.
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снова им инфраструктурные проекты
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скоро землю "продавати" потрібно "потратитись" на захист від КАЗЛОВ...
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сэкономил ?
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а есть другие,кацапье.тем только тогда хорошо,когда соседям плохо.
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ПРосочились в банк Пєйсика....
Нюююю и єнти баблуинчики тоже через себя, родного, ПРокрутит...
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Это трудный возраст,видать обиделся на батю,решил таким образом насолить.
У всех есть дети такого возраста,они такие,что не так на зло все делают.Думаю это тот самый случай с футболкой .
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Россияне добили на дне свой корабль-разведчик, позорно потопленный скотовозом12 мая, турецкие СМИ сообщили о том, что военно-морской флот России провел операцию по уничтожению на дне Черного моря затонувшего корабля-разведчика «Лиман».Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.В этой таинственной операции участвовало до шести кораблей РФ, в том числе корабль-разведчик ССВ-201 «Приазовье», спасательные суда «СБ-739», «Эпрон-83» и «Селигер».К «Лиману», лежащему на глубине около 90 метров было совершено 50 погружений подводных аппаратов, после чего турки зафиксировали более 30 подводных взрывов.Перед проведением операции этот район был оцеплен, а проходящие суда были оповещены об опасности. В настоящий момент все корабли РФ покинули место затопления «Лимана».Напомним, разведывательный корабль Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации «Лиман», входящий в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей, получил пробоину и затонул у берегов Турции.Источники в штабе черноморского флота Рф утверждают, что офицеры разведчика в момент столкновения со скотовозом были пьяны, передаёт «Думская».Читайте также: Тиллерсон: Перезагрузка отношений с РФ невозможна«Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота «Лиман» в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», - заявили в минобороны страны-агрессора.Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор.Как пишут турецкие СМИ, российский разведчик получил пробоину правого борта ниже ватерлинии, столкнувшись с судном-скотовозом «Youzarsif H», шедшим из румынского порта Мидия в иорданскую Акабу. Это судно приписано к тоголезскому порту Ломе и действует в интересах ливанской скотопромышленной компании Hammam Livestock. В результате инцидента скотовоз «почти не получил существенного ущерба и продолжает движение по своему маршруту».Турецкое агентство «Доган» утверждает со ссылкой на местных чиновников, что причиной столкновения послужил густой туман в данном районе.В Военно-морских силах Украины неофициально заявили, что они к произошедшему отношения не имеют.В конце января 2017 года «Лиман» вернулся из похода в Средиземное море, где он участвовал в агрессивной войне против сирийского народа. С 2014 года корабль неоднократно курсировал возле украинских территориальных вод, в том числе недалеко от Одессы.«Лиман» - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ проекта 861М. Построен в Гданьске (Польша) на ССЗ «Сточни Полночни». Спущен на воду 19 августа 1970 года. В декабре 1970 года поступил в состав Балтийского флота. В 1974 году судно перевели на Черноморский флот.Дальность плавания - 9700 миль при скорости 11 узлов. Экипаж - 85 человек.На корабле установлена радиолокационная система «Дон», гидроакустическая система «Бронза». Аппаратура радиоразведки: «Ротор-Н», «Вахта-М», «Вахта-10», «Вахта-12», МРР-1-7, «Виток-АК», «Визир-М», «Узел», «Кайра» и др.Из вооружения на борту имеется лишь переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».https://antikor.com.ua/articles/168416-rossijane_dobili_na_dne_svoj_korablj-razvedchik_pozorno_potoplennyj_skotovozom
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