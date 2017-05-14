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Все про:журналистика (2404) Порошенко (12894) свобода слова (985) СМИ (3290)

 "Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко

порошенко

Сегодня в Украине беспрецедентный уровень свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции.

"Я абсолютно твердо убежден, что такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе и для гражданского общества, этот уровень является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украины Украина не имела такого уровня свободы, в том числе в отношении журналистов, в том числе в отношении общественных деятелей. Если вы посмотрите телевизор, это будет самым ярким доказательством, что вы можете показывать то, что считаете нужным, руководствуясь исключительно своим пониманием журналистских стандартов и этики", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 102-е место в рейтинге свободы СМИ "Репортеров без границ". ИНФОГРАФИКА
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75% сегодняшних новостей Цензора - "Порошенко".

Может, нужно уже добавлять - "На правах рекламы"?
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ну , раз в год прессуха ,,, около 40 вопросов успели задать журналюги ,,,. нормалек , походу , ситьюэйшн .,,,
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Самый вышиваный патриот, Витюша бджоляр, замахнувшийся на звание украинского мессии, на поверку оказался мелочным самовлюбленным местечковым сибаритом, изрядно задолбавший пустой болтовней про свою нацию, саму нацию. Успев стать одним из самых больших разочарованием той самой нации, олицетворив собой её несбывшиеся надежды на преобразование страны, ну и шо к рукам «которые нэ кралы», очень даже липнет доля не малая от пирога «РосУркЭнерго». Ну и как любой бездельник, истово не переносящий деятельных «клятых невисток». Хотя не малыми усилиями последней и ставший «гарантом».

Ну а яйцеушибленный проффесор Витёк, прошедший «университеты» двух «ходок», никаких иллюзий думающим гражданам не оставил, поскольку ответ уж слишком явно был написан на его «одухотворенном» лице. Обманываться в отношении «сцути» крепкого хозяйственника мог разве что регион, который невозможно поставить на колени, поскольку он с них никогда и не поднимался, с лихих 90-х прошлого столетия, как минимум.
Итог был закономерен - после второго Майдана, проффесор ушел в бега.

Но откровенно поразило, особенно после Майдана Достоинства, одной из основных задач которого была деолигархизация, так это абсурдное 54% избрание на пост Президента, патологически жадного, лживого и злопамятного жлоба, олигарха Пэцю.

И дело даже не в том, что его вранье было растиражировано со всех олигархических телеканалов, просто наивным людям, когда приходит беда, оч свойственно верить в обещания, что война закончится за две недели, враг будет выдворен с нашей земли, никто из наших ребят не погибнет, а мы все заживем «по-новому».

Вот только обещания нынешнего «гаранта» как нельзя лучше вписываются в фразу одного оч авторитетного товарища - «Интереснее всего в этом вранье то, что оно - враньё от первого до последнего слова».
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Расскажи об этом Шустеру, Киселеву которых закрыли. Саакашвили, которого никуда не пускают на эфиры.
Бреше шоколадный як дише, а дихає часто.
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Опять врет свинья.
Если уж на то пошло, то при Мыздобуле было в разы и разы лучше.
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Правильно пан президент. Отрезание голов очень способствет отздоровлениею нации.
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Вова, вам мало обрезаных пенисов? Вам еще "головы" понадобились)))
Чес слово, дружище, забирай петра с цукерками впридачу)))) И реж ему все..чем он еще может похвастать.
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"Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2313Klienko Irina ibigdan 14 мая, 10:51

Новости о народе, доведённом до "зубожіння"
В первом квартале 2017 года украинцы потратили на компьютерные игры 189 миллионов долларов. При этом за весь 2014 год украинцы потратили всего $118 млн, что однозначно доказывает обнищание народа и "нафига тот безвиз, денег у людей нет".

Данные взяты из первичных исследований потребительских и транзакционных данных, квартальных отчетов компаний и данных переписей. Суммы доходов основаны на доходах от потребителей, получаемых компаниями в мировой индустрии игр, и исключают аппаратные продажи, налоги, бизнес-услуги и доходы от азартных онлайн-игр.
(с)
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О да.Новость из волны : У тебя есть компьютер и интернет,то ты уже не беден.
Мы что северная корея?
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Только новость в том, что у тебя есть бабки на игрульку. Я лично слабо представляю себе голодного, нищего человека, который тратится на компьютерную игру, вместо купит пожрать.
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О,чувак купил себе игрушку раз в пол года,и он блин не нищий,о х р е н е т ь.
Ты точно не из северной кореи? Мы в каких-то разных странах живем,или что?
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Пусть этот Попандопуло расскажет о "Свободе слова" Шустеру...
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Шустер гражданин Италии, да и бездарным бизнесменом оказался, не смог продать свой продукт, видимо низкого качества.
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це він про того посаженого Українця який порвав його фото??
може воно про те що життя українця нічого не коштує?...І С,Білий та Лісник вбиті.......
Патріоти сидять в тюрмах,а сепари у владі !

То хіба свобода коли вбито тисячу українців на Майдані - І НІХТО НЕ ПОКАРАНИЙ ...... ........
а ІЛОВАЙСЬКИЙ ДЕБАЛЬЦЕВСЬКИЙ котли...?....
а офшори.?..

а життя 90% українців за межою бідності.?....
а Геноцид над українською нацією ? це свобода??
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Мне иногда хочется спросить Генпрокурора ЮруДваАпача:
"Юга, а что мне будет, если я как ты, буду расклеивать портрет с харей, похожей на морду Президента-Попандопула и с дыркой от пули во лбу?"
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Поросенко подменяет понятия свободы и безнаказанности(не для всех).
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Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало.
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"Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко - Цензор.НЕТ 957Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 40 мин.40 минут назад
Сергій Руденко: Порошенко хоче вдруге стати президентом... Тому нас чекає цілий серіал за участі українського Мюнхгаузена.

"Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8242
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Та він просто хворий брехун,якій відчуває себе напівбогом,якого ще ні разу не ставили на місце.
Але цей час прийде і дуже скоро і він відчує себе гімнюком,якій весь в сльозах і соплях.
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Заврался: Порошенко на пресс-конференции сам себя уличил во лжи

Май 14, 2017

"Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко - Цензор.НЕТ 474Только что закончилась пресс-конференция президента Порошенко, на которой он традиционно наврал с три короба. Привожу сходу парочку ярких примеров.
Известный журналист-расследователь офшорных и прочих коррупционных деяний президента Дмитрий Гнап задал ему вопрос относительно фантастических темпов роста его банка.
Напомню, в начале текущего месяца стало известно, что принадлежащий Порошенко Международный инвестиционный банк (МИБ) по итогам января-марта 2017 года нарастил прибыль в 3 раза.
На этот вопрос Петр Алексеевич сразу ответил, что первый раз услышал о таких успехах своего банка только сейчас - из уст журналиста Гнапа. Таким способом Порошенко хотел дал знать, что он якобы совсем не интересуется и не участвует в деятельности своего банка.
Однако всего через одну минутку он забыл об этом своем лживом утверждении, да еще и сам же подтвердил своей последующей информацией это собственное, только что озвученное, вранье.
Порошенко затем сообщил, что таки ознакомился ранее с отчетом банка, и принялся пудрить мозги мало кому понятными банковскими тонкостями. «Очень правильно говорить, что прибыль банка выросла на несколько десятых или сотен процентов. Прибыль банка выходит далеко за пределы первой двадцатки-тридцатки и измеряется на капитал абсолютно умеренными цифрами. Почему так произошло, я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национальным банком, а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас, когда резервы сформированы, он показал прибыль», - рассказал он.
Ну и еще один пример его циничного вранья. Журналист «Радио Свободы» спросил у президента, почему сейчас так сильно властью преследуются журналисты и общественные деятели, критикующие ее. Журналист сообщил про армию ботов, обслуживающих власть, про использование ею СБУ для преследования журналистов и активистов, и т. п.
На это Порошенко назвал «черное» - «белым».
«Никогда за всю историю независимости Украина не имела такого уровня свободы, в том числе и в отношении журналистов, в том числе и в отношении общественных деятелей», - заявил он. И добавил, что уровень свободы, который сейчас имеется у гражданского общества, «беспрецедентный».
Да уж, действительно «беспрецедентный». Даже при Януковиче не была закрыта программа Шустера, тогда как именно по приказу Порошенко против него была организована властью мощнейшая травля, и Шустер в Украине уже в этом году не вещает…
Лгал сегодня Порошенко на пресс-конференции и практически по всем другим вопросам…
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А для ватної зарази, корупціонерів та олігархів такий рівень свободи що всі інші країни нам просто заздрять.
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Даже янукович не посмел завести уголовное дело на Шустера. Пр януковиче народ на митинг через рамки не ходил, и менты с автоматами не стояли тысячами в центре Киева. Что он нам втирает про свободу?
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а у нас раньше была война?
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а. да, и правда, у нас ещё и войны не было раньше
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Никогда,даже в советские времена,не дали столько свободы,красть деньги,брать взятки чиновниками и ничего за это не получить по заслугам.Самая свободная страна,где прокуроры,судьи и прочие высокопоставленные крадут уже не миллионами,а миллиардами и живут в самых дорогих трёх этажных дворцах,и ездят на самых дорогих авто.А налогоплательщики бедствуют,пенсионеры лазают по мусорным бакам.Можно много говорить и писать об этом,о самой свободной стране в МИРЕ!
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а когда это должно закончиться, и сколько ещё людей должно умереть?
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Ага, вот только при Януковиче, на Цензоре, антипрезидентские посты не удаляли.
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Сейчас модно обвинить в кацапстве и под этим предлогом все удалять.Вообще хотелось бы отметить некоторых очень склонных обматерить так же как это делают кацапы. Т.Е. Где-то даже задевая национальные чувства,что не правильно. На эти чувства можно воздействовать,но никак не задевать.
А так же хочется отметить некоторых "про властных" скажем так, с их колкими фразами : "поцреоты","вышиватники" и т.д. Либо они больные,либо работают на врага.Кацапы вышиватой звали всех украинцев,а теперь я наблюдаю как какой-то якобы украинец оскорбляет так другого в сети используя это слово.Просто пздц.
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Не ну свобода, несомненно завоевала Украину. В Украине можно плевать на Закон и Конституцию, можно скандировать: «Москалей на ножи», «Смерть ворогам», «Москаляку на гилляку», можно убивать в центре столицы «беркутовцев» и солдат внутренних войск, можно избивать на майдане битами и арматурой мирных Киевлян, у которых другое мнение, можно сжигать заживо безоружных одесситов 2 мая, можно радоваться одесским «жареным колорадам» и «шашлыкам из ватников», можно радоваться на форумах смерти «самки колорада», которой оторвало ноги взрывом украинской ракеты, можно убивать журналистов, можно перестать быть человеком, прикрывшись лозунгами «Единая Украина!», «Слава Нации!», «Смерть ворогам!».. Можно деактивировать, оппонента на цензоре и тебе за это всё ничего не будет.
СВОБОДА!!!
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Кацапов на ножи, москаляку на гилляку, убей кацапа - сделай воздух Планеты чище, кацап 2 мая в Одессе считается готовым, когда его корочка хрустит, пашол на)(фуй
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претензии ресурсу не Украине, не забывайте..
а те дограются.
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мд-я, судя по оскорблениям в адрес Президента Украины, которые пропускает "цензор", то, действительно, уровень свободы зашкаливает.
Порошенко прав!
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судя по цензуре свободе слова на некоторых ресурсах с 30 годов прошлого столетия в Украине диствительна ещё не было такой свободы..
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В рейтинге свободы Украина заняла 102 место из 180 стран....
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Сегодня в Украине беспрецедентный уровень свободы.- безпрецедентная нищета во все времена имеет безпрецедентный уровень свободы....она независима от всего ...
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Здравия всем! Вот смотрите опять вопрос на засыпку- что первично- звук или система записи слова? Я утверждаю что слово в виде звуковой волны первично по отношению к Системе записей в виде языков! "В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог"! Как мы говорим "Свабода" или "Свобода"? Конечно же Свабода- тогда Сва- Бо- Да- означает Небесных Богов ДАР. Человек обладает Свабодой как и Боги. Даже в эдемском саду что говорит Бог Яхве своему творению Адаму-"Теперь ты стал таким как МЫ" - во множественном чесле не таким как "Я" а таким как "Мы"- это еще один отвел по поводу Многобожия или Единобожья! Даже он не отделяет себя ответственность понимания Многопроявленности Творца. И СВАБОДА- это свойство Богов- избирать свой путь познания Творца. Ни животные ни рептилии ни Ангелы или Демоны( Служебные Духи)- Свабодой не обладают. Но Свабода- это не то что хочу то и ворочу! Свабода реализуется через Волю! Воля- Ведением Он Люди Я- "Я знаю свое место и роль в этом Мире"- примерно так можно охарактеризовать что такое Воля- хотя лично для меня этот термин гораздо глубже- я но понимаю как некий уровень Сознания позволяющий мне определиться в выборе пути познания Истины. И эти знания позволяют мне ограничить свою Свабоду внутри меня. Для меня таким мерилом является Совесть. Для кого-то - Страх наказания в виде Вето ( Запрета). А для кого то таких тормозов не существует. Кстати Славяне никогда не называли себя "Свободные" люди а они говорили о Себе как о "Вольных" людях. Воля- волюшка Вольный ветер Вольный казак.и т.д. Слово "Свободный" означает абсолютно другое-" С Волей Бодающийся"! Посему предлагаю думающий и здравомыслящим людям поразмыслить над словами Правителя Украины над тем что он имел ввиду? И действительно ли твой уровень Свободы а не Свабоды - это благо для Украины и его народа? Разве ваши души переполнены Радостью и Счастьем от всего того что происходит вокруг? Истинная Свабода- это то что ты ощущаешь внутри Себя! Открою тайну-В современном Мире нет Истинной Свабоды- Вольницы- как называли ее наши Предки! Ибо Вольницы- это Кон Мироздания базирующийся на проявлении Воли и Совести! Здесь Никто не живет по Совести! Или я не прав?
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Дмитрий Корнейчук
1 ч ·
Что можно сказать о пресс-конференции Порошенко? Одна ложь.
Ложь о том, что он хочет выполнять Минские договоренности, а Москва нет.
Ложь, что не знает, пойдет ли на второй президентский срок.
Ложь, что Трамп поддерживает Порошенко.
Ложь о том, что не знает, как его бизнес обогащается в нищей стране.
Ложь, что такой свободы слова в стране еще не было.
Даже банальная ложь в том, что жена решила пиариться на канале Ахметова без его ведома, а сын якобы одел футболку с надписью "Россия" на Хэллоуин.
В общем, бенефис лжи. А сама пресс-конференция четко показала, насколько Порошенко неуважает и презирает украинцев.
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Пэця,это не значит,что надо красть по беспределу.
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Какой самый лучший раб ?-- тот который думает что он свободен . Украина должна по кредитам МВФ 23 милиарда доларов . Каждый родившийся украинец должен МВФ 2 000 доларов . А свобода это когда ты никому ничего не должен .
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Он имет веду себя под словом украина.
Так что он прав на все сто%
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сейчас по улицам страшно пройти...это не свобода. а полная безнаказанность и без предел...в стране нищета. коррупция и одна болтовня...такую страну губят...
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Ох же и свинья! "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек" спел барыга.
Почем родина, Иуда?
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Полная свобода воровства и грабежа для тех, кто уже успел украсть много денег...
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Да просто напросто олигархи возглавившие майдан три года назад обманули ожидания украинцев. Их патологическая алчность как всегда взяла верх. Алчность, жадность, ненасытность это естественное состояние украинской олигархической власти. И кого ты там из них не возьми результат будет один - продолжение разворовывания и развала олигархами Украины. Сама их сущность противоречит созданию нормального справедливого государственного устройства, социальной справедливости в государстве. Олигархические кланы все больше будут обогащаться а люди все больше будут нищать. Да возьми ту же самую энергетику. Себестоимость электроэнергии на атомных станциях составляет 6 копеек а продается она населению облэнерго почти по 2 гривны. Государство с этого ничего не имеет. Вот Вам откуда и 90% украинских пенсионеров находящихся далеко за чертой бедности. Почти все государство Украина уже разворовано и поэтому неминуемо идет к полному развалу из за социальных противоречий. Вопрос только времени сколько еще будет продолжатся агония этого государства
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Ну у Пети точно еще никогда не было такого уровня свободы в Украине.
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Для корупціонерів та ворів , звісно , такої свободи ще не було ніколи . Для нас теж : хочеш - виживай , не хочеш - подихай ! Завжди є право вибору !
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Основные результаты "революции гидности": 1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат.

5. И, конечно, декларации чиновников - это апофеоз!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко
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