 "Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции.
"Я абсолютно твердо убежден, что такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе и для гражданского общества, этот уровень является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украины Украина не имела такого уровня свободы, в том числе в отношении журналистов, в том числе в отношении общественных деятелей. Если вы посмотрите телевизор, это будет самым ярким доказательством, что вы можете показывать то, что считаете нужным, руководствуясь исключительно своим пониманием журналистских стандартов и этики", - сказал он.
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Может, нужно уже добавлять - "На правах рекламы"?
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Ну а яйцеушибленный проффесор Витёк, прошедший «университеты» двух «ходок», никаких иллюзий думающим гражданам не оставил, поскольку ответ уж слишком явно был написан на его «одухотворенном» лице. Обманываться в отношении «сцути» крепкого хозяйственника мог разве что регион, который невозможно поставить на колени, поскольку он с них никогда и не поднимался, с лихих 90-х прошлого столетия, как минимум.
Итог был закономерен - после второго Майдана, проффесор ушел в бега.
Но откровенно поразило, особенно после Майдана Достоинства, одной из основных задач которого была деолигархизация, так это абсурдное 54% избрание на пост Президента, патологически жадного, лживого и злопамятного жлоба, олигарха Пэцю.
И дело даже не в том, что его вранье было растиражировано со всех олигархических телеканалов, просто наивным людям, когда приходит беда, оч свойственно верить в обещания, что война закончится за две недели, враг будет выдворен с нашей земли, никто из наших ребят не погибнет, а мы все заживем «по-новому».
Вот только обещания нынешнего «гаранта» как нельзя лучше вписываются в фразу одного оч авторитетного товарища - «Интереснее всего в этом вранье то, что оно - враньё от первого до последнего слова».
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Бреше шоколадный як дише, а дихає часто.
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Если уж на то пошло, то при Мыздобуле было в разы и разы лучше.
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Чес слово, дружище, забирай петра с цукерками впридачу)))) И реж ему все..чем он еще может похвастать.
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Новости о народе, доведённом до "зубожіння"
В первом квартале 2017 года украинцы потратили на компьютерные игры 189 миллионов долларов. При этом за весь 2014 год украинцы потратили всего $118 млн, что однозначно доказывает обнищание народа и "нафига тот безвиз, денег у людей нет".
Данные взяты из первичных исследований потребительских и транзакционных данных, квартальных отчетов компаний и данных переписей. Суммы доходов основаны на доходах от потребителей, получаемых компаниями в мировой индустрии игр, и исключают аппаратные продажи, налоги, бизнес-услуги и доходы от азартных онлайн-игр.
(с)
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Мы что северная корея?
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Ты точно не из северной кореи? Мы в каких-то разных странах живем,или что?
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може воно про те що життя українця нічого не коштує?...І С,Білий та Лісник вбиті.......
Патріоти сидять в тюрмах,а сепари у владі !
То хіба свобода коли вбито тисячу українців на Майдані - І НІХТО НЕ ПОКАРАНИЙ ...... ........
а ІЛОВАЙСЬКИЙ ДЕБАЛЬЦЕВСЬКИЙ котли...?....
а офшори.?..
а життя 90% українців за межою бідності.?....
а Геноцид над українською нацією ? це свобода??
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"Юга, а что мне будет, если я как ты, буду расклеивать портрет с харей, похожей на морду Президента-Попандопула и с дыркой от пули во лбу?"
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Сергій Руденко: Порошенко хоче вдруге стати президентом... Тому нас чекає цілий серіал за участі українського Мюнхгаузена.
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Але цей час прийде і дуже скоро і він відчує себе гімнюком,якій весь в сльозах і соплях.
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Май 14, 2017
Только что закончилась пресс-конференция президента Порошенко, на которой он традиционно наврал с три короба. Привожу сходу парочку ярких примеров.
Известный журналист-расследователь офшорных и прочих коррупционных деяний президента Дмитрий Гнап задал ему вопрос относительно фантастических темпов роста его банка.
Напомню, в начале текущего месяца стало известно, что принадлежащий Порошенко Международный инвестиционный банк (МИБ) по итогам января-марта 2017 года нарастил прибыль в 3 раза.
На этот вопрос Петр Алексеевич сразу ответил, что первый раз услышал о таких успехах своего банка только сейчас - из уст журналиста Гнапа. Таким способом Порошенко хотел дал знать, что он якобы совсем не интересуется и не участвует в деятельности своего банка.
Однако всего через одну минутку он забыл об этом своем лживом утверждении, да еще и сам же подтвердил своей последующей информацией это собственное, только что озвученное, вранье.
Порошенко затем сообщил, что таки ознакомился ранее с отчетом банка, и принялся пудрить мозги мало кому понятными банковскими тонкостями. «Очень правильно говорить, что прибыль банка выросла на несколько десятых или сотен процентов. Прибыль банка выходит далеко за пределы первой двадцатки-тридцатки и измеряется на капитал абсолютно умеренными цифрами. Почему так произошло, я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национальным банком, а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас, когда резервы сформированы, он показал прибыль», - рассказал он.
Ну и еще один пример его циничного вранья. Журналист «Радио Свободы» спросил у президента, почему сейчас так сильно властью преследуются журналисты и общественные деятели, критикующие ее. Журналист сообщил про армию ботов, обслуживающих власть, про использование ею СБУ для преследования журналистов и активистов, и т. п.
На это Порошенко назвал «черное» - «белым».
«Никогда за всю историю независимости Украина не имела такого уровня свободы, в том числе и в отношении журналистов, в том числе и в отношении общественных деятелей», - заявил он. И добавил, что уровень свободы, который сейчас имеется у гражданского общества, «беспрецедентный».
Да уж, действительно «беспрецедентный». Даже при Януковиче не была закрыта программа Шустера, тогда как именно по приказу Порошенко против него была организована властью мощнейшая травля, и Шустер в Украине уже в этом году не вещает…
Лгал сегодня Порошенко на пресс-конференции и практически по всем другим вопросам…
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А так же хочется отметить некоторых "про властных" скажем так, с их колкими фразами : "поцреоты","вышиватники" и т.д. Либо они больные,либо работают на врага.Кацапы вышиватой звали всех украинцев,а теперь я наблюдаю как какой-то якобы украинец оскорбляет так другого в сети используя это слово.Просто пздц.
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СВОБОДА!!!
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а те дограются.
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Порошенко прав!
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цензуресвободе слова на некоторых ресурсах с 30 годов прошлого столетия в Украине диствительна ещё не было такой свободы..
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1 ч ·
Что можно сказать о пресс-конференции Порошенко? Одна ложь.
Ложь о том, что он хочет выполнять Минские договоренности, а Москва нет.
Ложь, что не знает, пойдет ли на второй президентский срок.
Ложь, что Трамп поддерживает Порошенко.
Ложь о том, что не знает, как его бизнес обогащается в нищей стране.
Ложь, что такой свободы слова в стране еще не было.
Даже банальная ложь в том, что жена решила пиариться на канале Ахметова без его ведома, а сын якобы одел футболку с надписью "Россия" на Хэллоуин.
В общем, бенефис лжи. А сама пресс-конференция четко показала, насколько Порошенко неуважает и презирает украинцев.
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(В. Высоцкий)
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Так что он прав на все сто%
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Почем родина, Иуда?
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Народный депутат Украины III, VI и VII созывов Инна Богословская в программе "Гордон" на "112 Украина"Гордон -- Вам в Украинской политике находится не стыдно? Вопрос Богословской.--Нет не стыдно потому что я в политику пришла одной из самых богатых женщин, ушла из нее не заработав на политике ни цента........ :D
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друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат.
5. И, конечно, декларации чиновников - это апофеоз!
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