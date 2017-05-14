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 Политика Украины
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Все про:гражданство (565) Порошенко (12888) Боровик (42) Артеменко_Андрей (69)

 Порошенко рассказал, почему прекратил гражданство нардепа Артеменко и соратника Саакашвили Боровика

порошенко

Президент Петр Порошенко рассказал, что прекратил гражданство Украины депутата Верховной Рады Андрея Артеменко (внефракционный) после инициирования Генеральной прокуратурой данного вопроса, поскольку в ходе проведенного допроса парламентарий засвидетельствовал наличие добровольно принятого иностранного гражданства.

"Миграционная служба, проверив эту информацию, внесла в комиссию по вопросам гражданства представление. Комиссия единогласно проголосовала, внесла на подпись проект указа Президента о прекращении гражданства. В соответствии со ст. 106 Конституции к полномочиям Президента относится прекращение гражданства. Неподписание этого указа является бездеятельностью", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Он также сообщил, что прекратил гражданство Украины бывшего и. о. заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Саши Боровика, поскольку тот добровольно вышел из украинского гражданства и получил иностранное. По информации главы государства, после получения украинского гражданства Боровик вновь не выполнил обязательство прекратить предыдущее, но при этом не вступил и в украинское, потому что не получил паспорта гражданина Украины.

Порошенко добавил, что других представлений относительно прекращения гражданства публичных лиц в комиссию по гражданству при Президенте не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не имел и не собираюсь иметь любое другое гражданство, как и члены моей семьи", - Порошенко

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Андрей Артеменко (внефракционный) подтвердил, что имеет гражданство Канады. После этого Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.
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Порошенко боится конкуренции, народа и все чего только можно.
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конкуренции от кого?трындабола боровика?или артеменко?
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просто могут быть случам,что гражданство другого государства принято раньше украинского.а здесь добровольно после украинского.
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очередной громкий пук.
прикол в чем, где сейчас те представители иностранного легиона, которым поручали руководство министерствами.
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и шо теперь, раду распустить, все с двумя а то и тремя гражданствами, все суки хамелеоны перебезчики, бляди последние...
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Эээх,словосочетание "Порошенко рассказал",уже само по себе вызывает улыбку ....
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вяселый ты...или это приобретенное?оно не заразно?
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Ты на следующей планёрке,где вам будут новые методички раздавать,скажи,что для власти самое опасное,это когда с неё начинают смеяться ...
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Про закон вспомнило))) Жди дядя Линч уже скоро приедет.Закопают тебя Украинцы за предательство.
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А почему не прекратил гражданство Захарченко и Плотницкого?
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Так это же партнеры в отличие от Украинцев.
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Це версія для громадської думки справжні причини Порошенко не озвучить ніколи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко рассказал, почему прекратил гражданство нардепа Артеменко и соратника Саакашвили Боровика
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