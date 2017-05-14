 Порошенко рассказал, почему прекратил гражданство нардепа Артеменко и соратника Саакашвили Боровика

"Миграционная служба, проверив эту информацию, внесла в комиссию по вопросам гражданства представление. Комиссия единогласно проголосовала, внесла на подпись проект указа Президента о прекращении гражданства. В соответствии со ст. 106 Конституции к полномочиям Президента относится прекращение гражданства. Неподписание этого указа является бездеятельностью", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
Он также сообщил, что прекратил гражданство Украины бывшего и. о. заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Саши Боровика, поскольку тот добровольно вышел из украинского гражданства и получил иностранное. По информации главы государства, после получения украинского гражданства Боровик вновь не выполнил обязательство прекратить предыдущее, но при этом не вступил и в украинское, потому что не получил паспорта гражданина Украины.
Порошенко добавил, что других представлений относительно прекращения гражданства публичных лиц в комиссию по гражданству при Президенте не поступало.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады Андрей Артеменко (внефракционный) подтвердил, что имеет гражданство Канады. После этого Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.
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прикол в чем, где сейчас те представители иностранного легиона, которым поручали руководство министерствами.
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