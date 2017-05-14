 "Я никогда не имел и не собираюсь иметь любое другое гражданство, как и члены моей семьи", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
"Конечно, я никогда не имел и не собираюсь иметь любое другое гражданство, как и члены моей семьи", - сказал он.
912 36
Порошенко о хулиганском инциденте на Евровидении: "Очень плохо, что человек так самовыражается"(93)
Министерство внутренних дел должно проинформировать общественность о ходе расследования "дела 2 мая", - Порошенко(10)
"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе и по вопросам крымскотатарской автономии", - Порошенко(66)
"Не слушал и не собираюсь слушать", - Порошенко о "пленках Онищенко"(50)
Президент поздравил украинских женщин с Днем матери(0)
Если бывшие владельцы Привата не выполнят взятых обязательств, то будут привлечены к ответственности, - Порошенко(71)
Луценко следует публично отчитаться в Раде за год работы. Это будет полезно, - Порошенко(31)
Ответить
пипец
параша ваше гражданство гниды шоколадные
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или что в атмосфере, в космосе.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вообще,зарекаться вредно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
:D
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Жував на закусь огірка,
Знесиленого од міньєта
Від себе одіпхнув Ляшка.
Всьо було схвачено, прибито
І загнано у траст без глаз,
Ахмет наляканий, сердитий
Зливав ПОПу "родной Донбасс".
І два діжурних самальота
В Іспанію вже одвезли
Бабло напижене з болота
Войной розрушеной страни.
Бариги зважди осторожні,
Все тихо зроблено було.
Та вдруг утєчка із таможні -
В ПОПа аж челюсті звело:
"Схватить за яйця, млять, баклана!" -
Кабан в ісрєрікє вола.
Насірова із ресторана
У днюху тягнуть з-за стола.
Чим все закінчиться - ми знаєм:
Залог, браслєт, у Лондон сьйоб.
Але Насіров нєвмєняєм -
Іщо один крутой зальот.
До ПОПи двоє прибіжали -
Ось Парубій і Грося ось.
І на два горла заволали:
"В тюрму скоріше гада брось!"
"За шо - їх ПОПа так питає, -
Він же робив для нас усе.
Ну, косяка впоров, я знаю,
Хай годік лапу пососе.
Одлучим на год от корита,
Поголодає, підарас".
"Та ні -ті два кричать сердито,
Діагноз він украв у нас!
Собі "інфаркт" хотіли взяти
Якщо за сраку нас візьмуть
АТОшники і добробати
Коли на Київ повернуть."
"Не сціть- сказав їм важно ПОПа, -
Я вас пропасть не полишу.
Як всигну утекти в Європу,
Свій "діабєт" вам розрішу".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1932 рік. Елеонора Рузвельт виступає в кабаре у Аль Капоне.
Ответить