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 Политика Украины
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Все про:гражданство (565) Порошенко (12888)

 "Я никогда не имел и не собираюсь иметь любое другое гражданство, как и члены моей семьи", - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что ни у него, ни у членов его семьи нет иностранного гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Конечно, я никогда не имел и не собираюсь иметь любое другое гражданство, как и члены моей семьи", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили. ВИДЕО
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Врёт гад,золотишко то с антикваром в Гишпанию вывез ....
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"Я никогда не имел и не собираюсь иметь любое другое гражданство, как и члены моей семьи", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8015
пипец
параша ваше гражданство гниды шоколадные
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Да канешна, охотно вєрим, ПРавдивый ты "наш".....


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Ну звичайно, ти просто віддав його в сліпий траст в управління.
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Не пизди, Порох! Когда припечёт, то ты первым рванёшь за бугор, предварительно вывезя туда потомство.
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Да, блин... что за день сегодня такой? Или это запоздалое весеннее обострение по вранью....

или что в атмосфере, в космосе.....
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пересер у нього ... відчуває , що смаженим запахло ...
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предвыборная компания началась , бандерочка )))
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ну правильно зачем оно тебе))) паспортина дипломатическая есть ну и ладненько!
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Надеюсь наши герои войны с парашей его не отпустят.Воно заслужило одно гражданство.
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Для имеющих солидные счета в западных банках гражданство практически не важно...
А вообще,зарекаться вредно.
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Не зовсім так, в деяких випадках це дуже важливо, у багатьох країн немає екстрадиції і вони своїх громадян на вимогу інших країн не видають, наприклад Японія або Бразилія.
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До речі, колишній міністр Ставицький відчуває себе в Ізраїлі дуже комфортно і ніхто його видачі не вимагає, але ж у нього тільки вдома знайшли мільйони доларів готівкою і золота кілограмами
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Та то невістка,він її до родини не причесляє))
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От вона засмутиться , коли це зрозуміє ...

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Ви бачили її чоловіка,за такого заміж йдуть тільки з разрахунку.
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Лічив барига діабєта,
Жував на закусь огірка,
Знесиленого од міньєта
Від себе одіпхнув Ляшка.

Всьо було схвачено, прибито
І загнано у траст без глаз,
Ахмет наляканий, сердитий
Зливав ПОПу "родной Донбасс".

І два діжурних самальота
В Іспанію вже одвезли
Бабло напижене з болота
Войной розрушеной страни.

Бариги зважди осторожні,
Все тихо зроблено було.
Та вдруг утєчка із таможні -
В ПОПа аж челюсті звело:

"Схватить за яйця, млять, баклана!" -
Кабан в ісрєрікє вола.
Насірова із ресторана
У днюху тягнуть з-за стола.

Чим все закінчиться - ми знаєм:
Залог, браслєт, у Лондон сьйоб.
Але Насіров нєвмєняєм -
Іщо один крутой зальот.

До ПОПи двоє прибіжали -
Ось Парубій і Грося ось.
І на два горла заволали:
"В тюрму скоріше гада брось!"

"За шо - їх ПОПа так питає, -
Він же робив для нас усе.
Ну, косяка впоров, я знаю,
Хай годік лапу пососе.

Одлучим на год от корита,
Поголодає, підарас".
"Та ні -ті два кричать сердито,
Діагноз він украв у нас!

Собі "інфаркт" хотіли взяти
Якщо за сраку нас візьмуть
АТОшники і добробати
Коли на Київ повернуть."

"Не сціть- сказав їм важно ПОПа, -
Я вас пропасть не полишу.
Як всигну утекти в Європу,
Свій "діабєт" вам розрішу".


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та да... и в офшорах у него деньжат совсем не припрятано...
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мы наверное таки когото атаковать завтра будем. или денег выпросили. или остапа понесло
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Умеет пэдро прикалываться, наверное пересматривает с женой и ржут
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А нацепить "ермолку" при визите в Израиль , кто его заставил. Вера или паспорт.?

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я никогда не имел и не собираюсь иметь любое другое гражданство, как и члены моей семьи", - Порошенко
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