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 Политика Украины
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Все про:ВР (22433) Кабмин (10227) пенсионеры (590) пенсионная реформа (859) пенсионный возраст (732) Пенсионный фонд (289) пенсия (1593) Гройсман (2898) реформы (2593)

 Пенсии повысятся с 1 октября, если парламент поддержит пенсионную реформу, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает повысить пенсии с 1 октября 2017 года, если Рада поддержит пенсионную реформу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы разработали и в мае мы уже внесем в Верховную Раду план реформы пенсионной системы. Мы хотим, чтобы она была справедливой. Мы нашли, много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с 1 октября повышение 5,6 млн пенсионерам пенсий от 200 до 1000 гривен. Это достаточно существенное повышение пенсий, и это повышение будет на постоянной основе", - заявил Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

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Премьер-министр надеется, что украинский парламент проголосует за пенсионную реформу. "Здесь очень важно получить поддержку украинского парламента. И мы будем рассчитывать на то, что мы совместно с коалицией, с президентом эту реформу проведем, а я беру на себя обязательство - я реализую эту реформу", - отметил чиновник. Он также сообщил, что эта реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

По словам премьер-министра, пенсионный возраст повышаться не будет. "Мы не допустим и категорически выступаем против повышения пенсионного возраста", - подчеркнул Гройсман.

Также читайте: 25 лет - оптимальный страховой стаж для получения пенсии, - Гройсман

По его словам, правительство нашло формулу, которая позволит без повышения пенсионного возраста свести к минимуму дефицит Пенсионного Фонда, который сегодня составляет около 140 млрд.грн. "И мы за семь лет сможем или уменьшить этот дефицит, или довести его до нуля", - подчеркнул глава правительства.

"После того, как парламент примет это решение, я готов нести полную политическую ответственность, вплоть до отставки и я гарантирую, что мы проведем эту реформу", - отметил Гройсман.

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Ну в принципе это его дело,если нет нарушений по условиям приватизации.
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думаю ты не прав. Это не его дело. Это дело рабочих и количество их 2000+человек.
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Я в том смысле что рабочие предприятия должны сами решать с хозяином внутренние вопросы,если они конечно не касаются нарушений законов страны.
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В тому то і вся суть того , що відбувається у нас зараз !
Наша влада - всі вони є роботодавцями , тобто - у них всіх (і наближених до них) є бізнеси на яких працюють мільйони українців - чим нижча зарплата працівників - тим більше залишається бабала в господарів ... Зрозуміли ?
Все просто - бідність українців вигідна "нашій" владі ...
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Это понятно,по этому и минималку подняли без привязки к тарифной сетки.
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Вочевидь - далеко не всім це зрозуміло ... бо інакше - страйкувати вже повинна ВСЯ Україна !
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А якщо парламентаріі не підтримають реформу, то ОСУЧАСНЕННЯ ПЕСІІ проведете ??? Бо ми ж в 2017 році живемо по середній зарплаті за 2007 рік. Ви розумієте ЯК ми виживаємо?
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да, это выход, просто остановить предприятие. Ты поищи, для начала, что входит в зп, и куда идут отчисления. Менять надо, саму систему налогов и отчислений в различные фонды, и забастовки по поднятию зп - это ерунда. Ну, поднимет зп, потом просто обанкротится, и куда все эти забастовщики денутся?
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1 - платити копіки людям за важку працю - не припустимо .
2 - нічого , що підприємство (як і решта 60% підприємств в Україні) належить кацапам ?
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вроди ...

Там кінці , до Абрамовича ведуть ...
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Тут вот писали ранее - рудничок в Кривом Роге - Абрамовича...
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Так по этой реформе пенсии будут получать двое,Грося и Петя.
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Буде кількасот "елітних" пенсів - інші , до пенсії , доживати не повинні ...
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спасение утопающих(пенсионеров) дело самих утопающих. если бы вышло на улицы хотя бы процентов 20-30 пенсионеров, то эта бы власть бежала бы быстрее предыдущей. а так похоже пенсионеров все устраивает.когда власть решила их утилизировать. Власть заинтересована, чтобы нас стало меньше, потому что каждая выжившая бабушка сокращает корм в корыте для власти.
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Враньё это все!
По последней его обещаной добавке добавили к пенсии 40грн. И это человеку с 37лет стажа была 1400грн стала 1440
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"Пенсии повысятся с 1 октября, если парламент поддержит пенсионную реформу" - навеяло , а если не подорожает нефть!!!!???
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Незабаром всі пенсії вирівняють і всі будуть отримувати однакову пенсію.
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а (...) решительно против - попросту не выдерживает такой непосильной нагрузки, такое паломничество последнее время...
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Якщо Парламент не підтримає Пенсійну Реформу , то Нардепи будуть вважатись Ворогами Народу чи порушниками Конституції та Заповідей БОГА ?????
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возраст поднимать не будут для выхода на пенсию... просто увеличат стаж, необходимый для этого, лет до 35-40...
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а гройсман считает,что 25 лет -оптимальный.только позавчера озвучивал
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посчитаем цыплят осенью... им практически не оставляют выбора. вариантов ликвидировать дефицит не так и много. оживить экономику до достаточной планки как-то не выходит(
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Газ продают по мировым ценам что на внутриннем рынке что на внешнем. Почему сотрудники газконтор не получают мировую ЗП?
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Если пенсию поднимут то конечно для ВОны это серьёзный минус. ВОне щас чем хуже в стране тем ВОне лутше. Пики популярности этой популистки приходяца как раз на самые плохие веремена. КОгда в стране становица чуток полутше Вона сразу на днище всегда.
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Шоб ты жил на одну, пусть даже поднятую, пенсию
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точно точно это не ПЕЦЯ рулит это ВОНА пакостит!!!
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а пенсии ОСОВРЕМЕНИВАЛИ еще при Юлькеварофке
Банда Панама Плюс даже не скрывает, что она ИГРАЕТ с народом в наПеРстки как шулер. И дает возможность НЕМНОГО ВЫИГРАТЬ тем кого ободрал как липку, чтобы продолжать грабить. мне не нужно подачек в 200 гривен осовремените ее согласно Закона и проиндексируйте на инфляцию
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Не хватало только украинцам изменения минимального стажа с 15 лет как сейчас на 25 лет как хочет Гройсман, пусть парламент не поддерживает антиукраинскую пенсионную реформу.
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15 лет это пенсия 50% от минимальной. На полную надо 30
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Забанили мой акаунт за выскзывания против ВОны воровки и против Поросяты вора. Стрелок и Рыг с Вами систематически стучат. Кстати кто не знает , сам не давно случайно узнал тут на форуме оказываеца есть целая тема для стукачей. туда все местные сексоты жалобы строчат на всех кто им не угоден. Тот ещё зверинец, аля кацапнутые в 37, доносы строчат только в путь.
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Где да вот она http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru

Только сегодня СТрелок шоколядная подстилка в этой теме стучал. Ну и прочие сексоты, там можно ознакомица со всеми стукачами местными..а стучат куда там кацапам в 37)))
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Тю, про СФ я знаю вже не один рік. Думав щось особливо секретне...
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скинь сцылочку,схожу почитаю .може чего лишнего настучал?
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orionemc2 a7fce8b3))) После 9 мая в Днепре, стрелкам, рыг с Вами, амверы, тяжелее им работается!
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Що за формула така секретна? Невже навчилися з піску і каменів золото добувати? В уряді справжні алхіміки працюють.
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Може вони теж отримали якісь технології від інопланетян як і в ДЬІРі Захерченко
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несекретная она станет после принятия парламентом...а до тех пор возможны изменения...
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Або немає ніякої формули, просто тягнуть час до 1 жовтня в надії, що щось придумають.
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это примерно так же как ВОна и Шлюшко снимают шикарный особняк за 5000 тыщёв в месяц. А Вона ещё и бомж по документам. Но если копнуть чуток по глубже то оказываеца шо тот шикарный особняк в котором живёт ВОна принадлежит...сестре ВОны! И сетра ВОны здаёт его почти за даром))) А сестра Воны оказываеца очень талантливый бизнесмен, как и муж Воны - тоже гениальный бизнесмен, и все родственники ВОны очень талантливые , удачливые и гениальные бизнесмены. Только одна ВОна бедная живёт на зарплату бедного несчастного народного депутата. Кароче выходит так шо все вокруг ВОны умные , богатые, талантливые бизнесмены, одна Вона бедный бомж, и не воровка.
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Да знаем его крутые изменения ПОДНЯТЬ СТАЖ!! Как будто поднять стаж и поднять пенсионный возраст это не одно и тоже. При необходимом стаже 30 лет тебе минимум надо быть за 50 это если в 20 лет вышел работать и работал без перерывов.
Так что мы уже в курсах ваше ХИТРОСТИ!! А насчет повышения пенсий ХА ХА ХА аж на 200 грн повысят!!
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Пенсионная реформа--мужику надо работать минимум 25 лет,что бы получать тысячу от Гроси три года.
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У меня сосед, как только реч заходила об официальном трудоустройстве говаривал " да чё я еба ...тый дядю кормить", а теперь требует от "дяди" пенсию. Мол трудно с работой было, ну и тд. Люди всю жизнь отдавали "дяде" ПОЛОВИНУ заработанных денег и теперь должны получать как и те кто не работал на "дядю"?
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Всі верещать про свої права, а за обов"язки навіть не згадують.
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а не кажется вам что после 70 лет совка и 25 лет независимой Украины то главный кто всем ОБЯЗАН ЭТО ГОСУДАРСТВО!!!
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А кто платил, тот теперь в дураках , т к минимальную раздают всем направо и налево, а кто заработал пенсию побольше, тому десять лет не ОСОВРЕМЕНИВАЮТ и она приближается к минимальной. А минимальную повышают постоянно. Значит, Ваш сосед прав : тогда все заработанные деньги забирал себе и теперь получает не меньше минимальной.
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У матери стаж 1941-1983 , вышла на пенсию - имела 132р. Соседка, моложе на -12 лет
стажа- 14 лет , а пенсия на 230грн. меньше.Вот так.!
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Офигенная "реформа" сотни тысяч людей не смогут выйти на пенсию, так как не будет хватать 10 лет стажа, ведь эти люди не рассчитывали на такого резкого "реформатора".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсии повысятся с 1 октября, если парламент поддержит пенсионную реформу, - Гройсман
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