 Пенсии повысятся с 1 октября, если парламент поддержит пенсионную реформу, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы разработали и в мае мы уже внесем в Верховную Раду план реформы пенсионной системы. Мы хотим, чтобы она была справедливой. Мы нашли, много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с 1 октября повышение 5,6 млн пенсионерам пенсий от 200 до 1000 гривен. Это достаточно существенное повышение пенсий, и это повышение будет на постоянной основе", - заявил Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье.
Премьер-министр надеется, что украинский парламент проголосует за пенсионную реформу. "Здесь очень важно получить поддержку украинского парламента. И мы будем рассчитывать на то, что мы совместно с коалицией, с президентом эту реформу проведем, а я беру на себя обязательство - я реализую эту реформу", - отметил чиновник. Он также сообщил, что эта реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.
По словам премьер-министра, пенсионный возраст повышаться не будет. "Мы не допустим и категорически выступаем против повышения пенсионного возраста", - подчеркнул Гройсман.
По его словам, правительство нашло формулу, которая позволит без повышения пенсионного возраста свести к минимуму дефицит Пенсионного Фонда, который сегодня составляет около 140 млрд.грн. "И мы за семь лет сможем или уменьшить этот дефицит, или довести его до нуля", - подчеркнул глава правительства.
"После того, как парламент примет это решение, я готов нести полную политическую ответственность, вплоть до отставки и я гарантирую, что мы проведем эту реформу", - отметил Гройсман.
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Наша влада - всі вони є роботодавцями , тобто - у них всіх (і наближених до них) є бізнеси на яких працюють мільйони українців - чим нижча зарплата працівників - тим більше залишається бабала в господарів ... Зрозуміли ?
Все просто - бідність українців вигідна "нашій" владі ...
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2 - нічого , що підприємство (як і решта 60% підприємств в Україні) належить кацапам ?
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Там кінці , до Абрамовича ведуть ...
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По последней его обещаной добавке добавили к пенсии 40грн. И это человеку с 37лет стажа была 1400грн стала 1440
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подарок от дяди Вовы?
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Банда Панама Плюс даже не скрывает, что она ИГРАЕТ с народом в наПеРстки как шулер. И дает возможность НЕМНОГО ВЫИГРАТЬ тем кого ободрал как липку, чтобы продолжать грабить. мне не нужно подачек в 200 гривен осовремените ее согласно Закона и проиндексируйте на инфляцию
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Только сегодня СТрелок шоколядная подстилка в этой теме стучал. Ну и прочие сексоты, там можно ознакомица со всеми стукачами местными..а стучат куда там кацапам в 37)))
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Так что мы уже в курсах ваше ХИТРОСТИ!! А насчет повышения пенсий ХА ХА ХА аж на 200 грн повысят!!
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стажа- 14 лет , а пенсия на 230грн. меньше.Вот так.!
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