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Все про:бюджет (4280) деньги (882) Кабмин (10227) лекарства (702) финансирование (1199) Гройсман (2898)

 Гройсман о программе "Доступные лекарства": "Нам эта программа по карману"

гройсман

У государства хватит денег на реализацию правительственной программы "Доступные лекарства".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV.

"Нам эта программа по карману. Государство пока рассчитывается до копеечки за все, что было выдано украинцам в качестве бесплатных лекарств. Подчеркиваю, что я очень ответственно отношусь к тому, что обещаю", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Надо расширять перечень лекарств по программе реимбурсации"

Напомним, ранее Гройсман заверил, что бюджет государственной программы "Доступные лекарства", которая предусматривает обеспечение препаратами больных астмой, диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями, будет увеличен до 750 млн грн.
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Не мешало бы расширить список антигипертензивных препаратов.
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Ага,расширить и углубить....
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углубить- это разнообразить дозы,я же имею в виду именно широту.
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С девочками про углубление и широту говорить внутренняя цензура,не позволяет))
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Правильно,мальчики. Лучше вам погрузиться в общение между собой. )
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Широта должна быть такой при которой люди получают ВСЕ лекарства совершенно бесплатно ,но при этом должно быть страхование ...
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Олег, Вы соавтором Томаса Мора или Томмазо Кампанеллы не были случайно?
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А ты крупный спец во всех областях! Специализируйся на чём-то одном, но не прерывай паузу!
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але як ІЗБАВЛЯЮТ от БАЛАСТА ... тисча здохне . АЛЕ Ж ЛІМОН БАКСІВ в офшорє ...
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Гройсман о программе "Доступные лекарства": "Нам эта программа по карману" - А НАМ, ВОВА?
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Нам .То есть со своего с петей кармана платит.Клоуны высшей категории,но еще хитрее и продуманей,чем клоуны овоща.Сделали п..ры выводы.
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Хотелось бы услышать больных астмой,диабетом и сердечно сосудистыми,кто нибудь уже получил эти лекарства.Диебетик Поросенко не в счет.
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Я так и думал,но все же))
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небольшой районный центр - люди активно используют данные лекарства. Если сразу нет, довозят.
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Власть активно "осваивает" новую коррупционную схему. Называется она - программа "Доступные лекарства", под которую премьер Гройсман захотел уже 750 млн грн из бюджета.

На словах все звучит красиво. Как забота о пенсионерах, которые не могут позволить себе дорогие лекарства. Поэтому государство составило список лекарств, по которым она погашает полную стоимость или ее часть.

Читайте также: Эксперт заявил, что правительство позаимствовало инициативу Рабиновича о бесплатных лекарствах

Ну, а теперь включаем логику: когда это в нашей стране власть занималась благотворительностью?
Итак, как работает коррупционная схема. Сначала власть в три раза повышает курс доллара. Делая лекарства по заоблочным ценам для большинства украинцев. Естественно, продажа лекарств сразу падает. Существенно снижая прибыли аптек, украинских производителей и импортеров заграничных лекарств.

И вот Гройсман придумывает схему. Фармацевты не снижают цены. Наоборот держат их максимальными. А государство стимулирует спрос за счет государственной программы. Естественно, все ринутся за бесплатными лекарствами. Продажи увеличатся. Ну, а аптечные сети ( а также производители и поставщики -чтобы их лекарства попали в заветный маркетинговый топ-список) за солидные "откаты" для власти получат свои деньги. И все стороны в выигрыше. Плюс - это пиар для власти. Мол, вот как мы заботимся о малоимущих.

Читайте также: Гройсман опубликовал карту аптек Украины, участвующих в программе "Доступные лекарства"

Тестово "схему" опробывали. Все пошло. Теперь хотят освоить сразу 750 миллионов.Вот такая вот она программа "Доступные лекарства" от Гройсмана. "Схема", почти полностью повторяющая аферу с заработком власти на субсидиях...

Дмитрий КОРНЕЙЧУК
[Власть активно "осваивает" новую коррупционную схему]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1494701667-vlast-aktivno-osvaivaet-novuyu-korruptsionnuyu-shemu.html
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Обіцяє Гройсман набагато менше Порошенко, оскільки до своїх обіцянок відноситься відповідально, якщо те, що обіцяє Порошенко іноді всеж виконується, як у випадку з безвізом, то, те, що обіцяє Гройсман не виконується ніколи.
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Дедушка в аптеке: у вас бесплатный вазелин есть? нету! А тебе дед зачем? Да так, Гройсман говорил что он думает о народе...
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...тёща бывшая -- диабетик... ...с Донецка... -- привезла 4 сорта таблеток украинской выделки, но с фирмовыми брендами, типа БАЕР -- три раза в день... ... -- ей не помогают и всё токо хуже...
Друган мой -- доктор -- всё в купу сгрёб и выкинул -- выписал одну немецкую таблетку раз в сутки. Тёща, как новая стала...*)
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... с будущим тёщами ещё сложнее... -- поверь мне...*)
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в Украине покупать лекарства нельзя - все подделка, даже цитрамон. Самый лучший вариант через знакомых или самому закупаться в России, Беларуси или Польше.
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В Кацапии только яду можно закупить,впрочем как и в Беларуси,для колорадов.
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кто где в состоянии купить, только хуже лекарств чем в Украине нет. Покупайте в странах ес, лично я говорю по своему опыту.
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Ваш опыт по покупке лекарств в Кацапии оставьте себе.
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...она свекрови покупала -- осталась довольна...*)
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а я вам ничего упаси господи не навязываю- где хотите, там и покупайте. Лично мне в Москве и в Минске предпочтительней, так как качественные, проверено. Здоровье родственников поважней чем патриотизм.
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...угу -- в России, Беларуси или Польше ... ...там те же рецепты, для таких же самоубийц...
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В россосии закупать лекарства? Елена, сами россосийскими пустышками лечитесь.
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Это наегалово от торговца трусами,а не какая не программа.
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когда будет программа доступные яды для власти?
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Люди вы знаете сколько зарабатывают больницы на справках и анализах, им лечить людей не нужно , только выписывать справки,одна 200 гр ,другая 150 гр, выписать карточку 60 гр, это коррупция чистой воды.
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А вы знаете как в больницах делают эти анализы? Это даже не коррупция,а просто развод лохов.
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А для больных алкоголизмом не планируется в Сильпо доступных "лекарств" ?
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Так это набо поднят цены на спиртное в 10 раз, а тогда можно ввести программу "Доступный алкоголь", за счет бюджета!
Так просто - нельзя, Путин нападет!
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Это программа - зеркальная копия "лохотрона с субсидиями".
Сначала подняли цены (на газ, на лекарства).
Люди не могут их покупать, барыги теряют прибыль....
По законам рынка - должны снизить цены, чтобы рынок начал покупать...
НО НЕТ!!! Тут появляется волшетник Гройсман и придумывает "Субсидии" и "Доступные лекарства" - продажу газа и лекарств по завышенным ценам, за счет налогов народа (бюджета)!!!!
Гройсман о программе "Доступные лекарства": "Нам эта программа по карману" - Цензор.НЕТ 6043

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Гройсман - самый популистский популист. Сейчас по 112-му Рабинович лапшу пенсам вешает. В президенты метит, деньги тратит. Неужели он не понимает, что после Вальцманов и Гройсманов, Рабиновичам ничего не светит.
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Программа одна у правительства и президента - чем меньше срок между выходом на пенсию и отбытием в мир иной - тем лучше!
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Вам эта программа по карману, но вылечитесь за границей.

А вернуть азаровские тарифы по карману ?
Если нет - ПНХ
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...
Как будут регулировать цены на лекарственные средства в Украине?
Минздрав установит максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15%.
Например, Министерство здравоохранения сравнило все цены на препараты с действующим веществом Эналаприл в Польше, Словакии, Латвии, Венгрии и Чехии.
Медианная цена за дозу там составляла ХХ грн. Это означает, что правительство будет компенсировать полную или частичную стоимость препарата, цена за определенную суточную дозу которого не превышает ХХ грн + 10% оптово-снабженческой надбавки + 15% торговых надбавок + 7% НДС = УУ грн за дозу.
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А чому не монетизують "" доступні ліки "" , щоб люди самі обирали свої ліки , а не "" відкати "" отримують Дільничі Терапевти та Фармфабрики ?? НЕ ВИГІДНО ???? То хто породжує корупцію ???????
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Таки да, введут же!
Поднимут в 10 раз цену и введут!
Будут каждому украинцу выдавать раз в месяц шоколадный батончик, ценой 5000 грн., с оплатой из бюджета!
А по телевизору кричать будут, как осчастливили каждого украинца!
Гройсман о программе "Доступные лекарства": "Нам эта программа по карману" - Цензор.НЕТ 1205
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Когда уже этих уродов молния поубивает. Как не во власти, так и клоун.
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Это новая воровская схема, о чём уже писалось.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГройсман о программе "Доступные лекарства": "Нам эта программа по карману"
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