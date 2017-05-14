 Гройсман о программе "Доступные лекарства": "Нам эта программа по карману"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV.
"Нам эта программа по карману. Государство пока рассчитывается до копеечки за все, что было выдано украинцам в качестве бесплатных лекарств. Подчеркиваю, что я очень ответственно отношусь к тому, что обещаю", - сказал он.
Напомним, ранее Гройсман заверил, что бюджет государственной программы "Доступные лекарства", которая предусматривает обеспечение препаратами больных астмой, диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями, будет увеличен до 750 млн грн.
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На словах все звучит красиво. Как забота о пенсионерах, которые не могут позволить себе дорогие лекарства. Поэтому государство составило список лекарств, по которым она погашает полную стоимость или ее часть.
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Ну, а теперь включаем логику: когда это в нашей стране власть занималась благотворительностью?
Итак, как работает коррупционная схема. Сначала власть в три раза повышает курс доллара. Делая лекарства по заоблочным ценам для большинства украинцев. Естественно, продажа лекарств сразу падает. Существенно снижая прибыли аптек, украинских производителей и импортеров заграничных лекарств.
И вот Гройсман придумывает схему. Фармацевты не снижают цены. Наоборот держат их максимальными. А государство стимулирует спрос за счет государственной программы. Естественно, все ринутся за бесплатными лекарствами. Продажи увеличатся. Ну, а аптечные сети ( а также производители и поставщики -чтобы их лекарства попали в заветный маркетинговый топ-список) за солидные "откаты" для власти получат свои деньги. И все стороны в выигрыше. Плюс - это пиар для власти. Мол, вот как мы заботимся о малоимущих.
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Тестово "схему" опробывали. Все пошло. Теперь хотят освоить сразу 750 миллионов.Вот такая вот она программа "Доступные лекарства" от Гройсмана. "Схема", почти полностью повторяющая аферу с заработком власти на субсидиях...
Дмитрий КОРНЕЙЧУК
[Власть активно "осваивает" новую коррупционную схему]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1494701667-vlast-aktivno-osvaivaet-novuyu-korruptsionnuyu-shemu.html
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Друган мой -- доктор -- всё в купу сгрёб и выкинул -- выписал одну немецкую таблетку раз в сутки. Тёща, как новая стала...*)
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Так просто - нельзя, Путин нападет!
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Сначала подняли цены (на газ, на лекарства).
Люди не могут их покупать, барыги теряют прибыль....
По законам рынка - должны снизить цены, чтобы рынок начал покупать...
НО НЕТ!!! Тут появляется волшетник Гройсман и придумывает "Субсидии" и "Доступные лекарства" - продажу газа и лекарств по завышенным ценам, за счет налогов народа (бюджета)!!!!
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А вернуть азаровские тарифы по карману ?
Если нет - ПНХ
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Как будут регулировать цены на лекарственные средства в Украине?
Минздрав установит максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15%.
Например, Министерство здравоохранения сравнило все цены на препараты с действующим веществом Эналаприл в Польше, Словакии, Латвии, Венгрии и Чехии.
Медианная цена за дозу там составляла ХХ грн. Это означает, что правительство будет компенсировать полную или частичную стоимость препарата, цена за определенную суточную дозу которого не превышает ХХ грн + 10% оптово-снабженческой надбавки + 15% торговых надбавок + 7% НДС = УУ грн за дозу.
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Поднимут в 10 раз цену и введут!
Будут каждому украинцу выдавать раз в месяц шоколадный батончик, ценой 5000 грн., с оплатой из бюджета!
А по телевизору кричать будут, как осчастливили каждого украинца!
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