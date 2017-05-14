 Тиллерсон об отношениях с Россией: "Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала NBC.
"Я думаю, что такими терминами, как "перезагрузка", злоупотребляют. Нельзя перезагрузиться. Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа. И мы не пытаемся начать с чистого листа", - сказал он.
"Мы начинаем с того листа, который у нас есть, и всех проблем, которые есть на этом листе. Мы не сбрасываем ни одну из них... Все они - часть тех дискуссий, которые существуют у нас с россиянами", - подчеркнул глава американской дипломатии.
По его словам, существует большое число вопросов, которые предстоит решить, чтобы наладить отношения, "если это вообще возможно". "Я считаю, что нам предстоит рассмотреть весь спектр этих отношений. Есть множество важных областей, которым необходимо уделить внимание, если, конечно, мы собираемся вернуться к отношениям, которые, с нашей точки зрения, необходимы для безопасности США", - добавил госсекретарь.
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решайте уже,что с ней делать.
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Ставьте уже запятую, гаранты куевы.
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процесс начался, уже идёт, но срок его окончания известен только Великому Архитектору
все остальные братья делают максимум зависящего от них, чтобы поддержать процесс и ускорить его по мере сил
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А теперь озадачены, как все ЭТО исправить и как все запущено.
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Мир от такой политики станет безопаснее и станет меньше войн.
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Поки кремлівська пропаганда розганяє різні домисли та інсинуації щодо варіантів можливої пакетної згоди з США і натякає, що такі домовленості вже десь у дальніх кулуарах озвучуються та утрясаються, притомні експерти раптом дружно й голосно заговорили про сценарії розвалу Росії
Сільська аналітика не перший рік ретельно моніторить ситуацію на міжнародній арені і виробила свою думку щодо найбільш імовірних шляхів розвитку ситуації в світі та на його цивілізаційних околицях. Тому якщо ви спитаєте діда: "Коли Путін зможе домовитися з Заходом щодо нових розподільчих ліній у світі та чітко встановлених сфер впливу?", він твердо і впевнено відповість: "Ніколи". А якщо ж ви раптом спитаєте мене, чи є вірогідність розпаду Росії, дідусь чесно відповість: "Так. І така вірогідність дуже висока". Отже, радимо кремльовським пропагандистам смоктати льодяники та не заважати дорослим дядям обговорювати таке серйозне і цікаве питання "як розвалюватиметься Росія".
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вову оставят в покое только когда с трупа по днк убедятся что умер, как бин ладен.
и прах по ветру с авианосца
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Почетный приз нашей танковой команды
Примерно в то же время, когда в Киеве завершилось Евровидение, в Германии подошли к завершению соревнование танкистов армий стран НАТО «Strong Europe Tank Challenge-2017». У нас это мероприятие почему-то назвали по аналогии с российскими танковыми покатушками «Танковый биатлон». Название, как на наш вкус, глупое и бессмысленное. Ибо из названия видно, что в нем совмещены две спортивные дисциплины. Здесь было намного больше двух упражнений или заданий, да и на спорт это совсем не похоже. Наверняка, многие удивились бы, если бы на дистанции один километр вышли танки и погнали на скорость, постреливая по соперникам и зрителям. Так что мы это действо не станем обзывать подобным образом.
Смысл мероприятия заключался в наборе действий танкового взвода в атаке, обороне и маневрировании. Здесь было важно не только метко стрелять, но и правильно взаимодействовать в составе взвода. Всего участвовало 6 команд: Австрия, Германия, США, Польша, Франция и Украина. В итоге наши танкисты заняли 5 место, опередив только поляков, а победили австрийцы. При этом, наши заняли третье место по точности стрельбы штатными боеприпасами.
Впечатления от всего мероприятия, у разных сторон, оказались тоже совершенно разными. Наши танкисты рассказали, что предложенные тактические упражнения сильно отличаются от того, что им приходилось до этого. Поэтому, на ходу пришлось осваивать тактику боевых действий танкового взвода. Соперники готовились именно к этому набору упражнений, потому что это есть частью их обязательных знаний и умений. Это не оправдание наших танкистов, а констатация разных подходов к организации тактических мероприятий, с участием танков. Это у нас еще впереди. Нам придется еще перенимать множество НАТОвских стандартов и делать их частью своей боевой подготовки. Тем не менее, в стрельбах наши танкисты показали себя неплохо. В свою очередь, это показало на отставание нашей танковой техники перед Абрамсками, Леклерками и Леопардами. Это при том, что эти модели тоже трудно назвать новинками или «последним словом техники».
Тем не менее, остальные участники мероприятия с интересом знакомились с нашей модернизированной «шестьдесятчетверкой», как с раритетным автомобилем или антикварной книжкой. Они искренне удивлялись, как на этой старой технике можно выполнять хоть какие-то современные боевые задачи. Так что нашим танкистам коллеги вручили почетный приз за само участие в конкурсе.
Не остались в стороне и наши противники. Они на все лады расписывают предпоследнее место нашей команды и делают вывод о том, что наши танковые войска никуда не годятся. Это их право. Пускай они это оценивают, как им нравится, нам до этого нет никакого дела. Именно с ними оценки будут выставлены на поле боя. Вот там и посмотрим, кто и чего стоит. Мы и так уже немного показали класс, но это были совсем старые танки, не получившие даже минимальной модернизации. Сейчас модернизированная техника получает новую связь, прицелы, двигатели и защиту. Она еще не была в бою и как себя покажет - увидим, но объективно - будет не хуже старого железа.
Но нам важно обращать внимание на другие вещи. Например, наши танки попали в мешанину НАТОвских команд и сработали неплохо, как для первого раза. Каков смысл этого мероприятия для нас? Мы увидели различия как в технике, так и в тактике ее применения и главное, мы получили вменяемые комментарии того, на чем коллеги выстраивают свою боевую подготовку, а значит - в каком направлении реформировать наши протоколы ведения боевых действий уже не на опыте постсовковых теорий танковых лавин, а на опыте умного и прагматичного использования таков в бою. Тут есть важные отличия в самой философии западного и совкового танкового боя. Так что процесс пошел. Грубо говоря, мы стали свидетелями практического элемента интеграции наших военных в евроатлантические структуры. Наши военные, в частности, своими глазами и наверняка - руками, увидели и пощупали технику партнеров для того, чтобы понимать, как с ними взаимодействовать в составе танковых подразделений. Это - обоюдное стремление и похоже на то, что отнюдь не беспредметное. Все рассматривается в сугубо практической плоскости.
Для того, чтобы проиллюстрировать, насколько все это серьезно выглядит и бесполезность смеха россиян над нашим 5 местом, приведем всего три достаточно красноречивых факта, оценку которым каждый может дать самостоятельно.
Первый из них касается целого ряда постоянных совместных военных учений, которые ВСУ и Нацгвардия проводит с нашими западными партнерами. Собственно говоря, это не очень обычные учения, ибо, в основном, у нас находятся специалисты-практики по тем или иным видам боевой техники или вооружениям. Вдумаемся, опытные западные инструкторы обучают наших военных! Чему они нас могут научить? Если речь идет о штатной технике и вооружениях, то, скорее всего, им самим надо учиться всем этим пользоваться вообще и тактическим приемам применения этого железа. Понятно, что опыт передается исходя из тех материальных ресурсов, которыми располагают сами инструкторы. Достаточно широко освещены всего несколько видов техники, на которых инструкторы тренируют наших бойцов. Это связь и комплексы контрбатарейной борьбы. Все остальное покрыто мраком тайны.
Но давайте вспомним, как в российских СМИ был поднят вой по поводу захода первых групп западных инструкторов. Тогда публиковались фото и видео о том, что в Украину заходят колонны НАТОвской бронетехники. Наши вяло подтвердили, что мол, зашло какое-то количество техники для проведения учений. Из этого следует, что техника нужны была для дела. Если инструкторам нужна их бронетехника, то вполне очевидно, что на ней они будут показывать свое умение и навыки, передавая все это курсантам. Еще раз, инструкторы обучили, как минимум, часть наших военных обращению с техникой, в том числе и боевой, производства США. Важный момент заключается в том, что факт входа бронетехники НАТО в Украину зафиксирован, а выхода никто не заметил. По крайней мере, нам об этом не известно и можно только догадываться, где она и что делает.
Теперь обратим внимание на то, как НАТОвские войска распределяют свои войска на восточном фланге. Страны Балтии закреплены за конкретной страной НАТО: Германией, Францией или Великобританией. На самом деле, там находятся войска и других стран, но оперативное руководство осуществляют именно указанные выше военные. Именно здесь все выглядит без особых сюрпризов. В порт заходит сухогруз и оттуда выкатывается техника Бундесвера или королевских сил Великобритании и уходит на обозначенные базы.
Но все это - капля в море, по сравнению с тем, что делают Штаты. А они запустили «Атлантический экспресс», который работает регулярными челночными рейсами крупнотоннажных судов, доставляющих в Европу все больше и больше техники и вооружений. При этом, разгрузка осуществляется в разных портах, разных стран. Публично не известно, сколько и чего армия США уже выгрузила и куда все это убыло. Считается, что основными местами базирования сил армии США является Германия и Польша. Туда уходит большая часть войск. Если Германия - привычное место базирования американских войск, то Польша является новым и очень важным участком восточного фланга НАТО, ибо она граничит как с Литвой, так и с Украиной. И вот куда-то туда идет масса техники.
Еще одна забавная деталь. В прессе масса рассуждений о том, что на самом деле будет делать Трамп в отношение России? Это - странные рассуждения, ибо Трамп (США) уже делают и только слепец не видит этого. Если у кого-то сложилось впечатление, что переброску войск из США начал Обама, а при Трампе идет некая инерция, для принятия решения, то мы предлагаем запастись чайком с чем-то вкусным, ибо предлагаем к обозрению еще один факт. В направление Флориды (Восточное побережье США) идет сплошной поток боевой техники армии США. Предлагаемые два ролика показывают движение длинного и короткого эшелонов, направляющихся в направлении южных портов США. Очень рекомендуем досмотреть все до конца, чтобы ощутить этот объем прошедшей техники, всего за 1 день 6 мая 2017 года. После просмотра - каждый может сделать собственные выводы об увиденном.
И последнее. На заглавном фото видны бойцы ВСУ в учебном классе. То, что они держат в руках, мы не будем тут называть. Надеемся на то, что наши читатели и так узнают эту игрушку, а вместе с тем, что мы писали выше, делаем вывод о том, что это за техника армии США идет в Европу и как мы знаем - скорее всего в Польшу, ибо там создана новая база сосредоточения войск США. Вот тут-то и пригодится понимание сути танкового соревнования и круглогодичной подготовки личного состава ВСУ и НГУ на Яворивском и других полигонах.
Так что россияне могут смеяться с нашего пятого места столько, сколько им хочется. Пускай. Внимательный наблюдатель будет смотреть в другую сторону и правильно сделает. Мы же - внимательно следим за участием наших танкистов, снайперов, гранатометчиков, связистов, артиллеристов, авиаторов и прочих военных, в совместных учениях с нашими партнерами.
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