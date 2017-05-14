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Все про:Россия (70426) США (12549) Тиллерсон (84)

 Тиллерсон об отношениях с Россией: "Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа"

тиллерсон

США не смогут начать отношения с Россией "с чистого листа", игнорируя все накопившиеся проблемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала NBC.

"Я думаю, что такими терминами, как "перезагрузка", злоупотребляют. Нельзя перезагрузиться. Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа. И мы не пытаемся начать с чистого листа", - сказал он.

"Мы начинаем с того листа, который у нас есть, и всех проблем, которые есть на этом листе. Мы не сбрасываем ни одну из них... Все они - часть тех дискуссий, которые существуют у нас с россиянами", - подчеркнул глава американской дипломатии.

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По его словам, существует большое число вопросов, которые предстоит решить, чтобы наладить отношения, "если это вообще возможно". "Я считаю, что нам предстоит рассмотреть весь спектр этих отношений. Есть множество важных областей, которым необходимо уделить внимание, если, конечно, мы собираемся вернуться к отношениям, которые, с нашей точки зрения, необходимы для безопасности США", - добавил госсекретарь.
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Каков хозяин,таков и слуга. В адм.Твитти разве есть кто-то,кроме Бешеного Пса,кто не "мутный тип"?
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Тут раскручивается скандал с увольнением Коми. Выплывает такая постанова,шо Твитти требует от своих назначенцев лояльности лично к Твитти. Как к фюреру. А если это окажется правдой,то ни к единому официальному лицу из адм. доверия быть не может.
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Ну не зря же Рыжий завидует своему педофилу-любовничку. Вот только сделать из Штатов подобие вонючей масковии у него точно не получится.....спросите у Никсона.
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Вся проблема у вас в том,что Трамп и большинство в конгрессе республиканское,понятно,что демократы ненавидят Трампа,как собственно и республиканцы с капитолийского холма,но дело в том,что такие как лидер большинства Макконнел ставят интересы республиканской партии гораздо выше интересов США,республиканцы ни за что не пойдут на импичмент Трампу им до сих пор вспоминают Никсона,так что не уверен,что пресловутая "система сдержек и противовесов"сработает на этот раз и если это так произойдёт,то у вас появилось своё авторитарное ХУЙЛО!
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К сожалению,все именно так и есть. В данный момент Республиканская Партия проходит проверку "на вшивость". На каждой встрече с избирателями (townhall meetings),по всей стране Республиканцам приходится потеть,как шлёндрам в Божьем храме, поясняя и оправдываясь. Сам был на таком,2 недели назад. Туми выскочил оттуда,как ошпаренный и красный,как рак. Ему четко дали понять,шо в 2018 он запросто может лишиться сенаторского кресла и его однопартейцам избрание не светит. Так шо надежда есть.
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...кто забывает прошлое, тот недостоин будущего...
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россия єто и есть накопившаяся проблема...
решайте уже,что с ней делать.
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во всяком случае он не проиводит впечатления Керри...
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да, куда ты, денешься, Тиллерсон. Хмырь, лживый. С немцами, ведь, после 2 мировой войны, начали "с чистого листа"? Ну, так и с кацапами начнете. Ничего, не ново, под луной...
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Ну если у россосиянцев провести процедуру сродни денацификации в Германии, то почему бы и нет?
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что бы проводить такую процедуру, то надо сидеть в Москве, а трепаться из-за океана, там любой может. Короче, ни о чем.
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Всё,писец хуйлу !!!
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каким бы ни был ваш лист - чистым или слегка пописанным - рашея всегда сможет подтереться им без зазрения совести...
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Проблему под названием "россия" уже давно пора решить. У Трампа и его команды есть шанс войти в историю и сравняться с Рейганом. Трамп, можешь повторить?
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Казнить нельзя помиловать
Ставьте уже запятую, гаранты куевы.
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Уркам с заточками неведомо, что такое листы, они знакомы лишь с малявами
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Ну, если перевести с дипломатического: "Мы помним все, что вы натворили! И - не забудем!" Как-то вот так...
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Предлагаю стереть с лица россию и всё начать с чистого листа.
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та (довольно большая) группа людей, которые приговорили российскую империю, прекрасно знакома с реалиями политического, экономического и социального свойства, чтобы тешить себя детскими иллюзиями относительно быстрого удушения паРаши в кольцах Анаконды-2
процесс начался, уже идёт, но срок его окончания известен только Великому Архитектору
все остальные братья делают максимум зависящего от них, чтобы поддержать процесс и ускорить его по мере сил
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Всеми возможными документами кацапье уже подтерлось, теперь чистой бумаги просют. Лопух им в помощь. Вершками подтираться можно, корешки жрать. Стратегический продукт.
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Судя по росписям в сортирах, они и пальцами не против...
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Они понимают,что своими "озабоченностями" упустили возможность остановить гопника.
А теперь озадачены, как все ЭТО исправить и как все запущено.
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Изолировать россию как Северную Корею, так Рейган с успехом делал и Трамп пусть сделает, Украину принять в блок НАТО или сделать стратегическим союзником США, поставить в Украине базы США.
Мир от такой политики станет безопаснее и станет меньше войн.
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Ядерна зброя і Чечня. Росія розвалиться не за югославським сценарієм

Поки кремлівська пропаганда розганяє різні домисли та інсинуації щодо варіантів можливої пакетної згоди з США і натякає, що такі домовленості вже десь у дальніх кулуарах озвучуються та утрясаються, притомні експерти раптом дружно й голосно заговорили про сценарії розвалу Росії

Сільська аналітика не перший рік ретельно моніторить ситуацію на міжнародній арені і виробила свою думку щодо найбільш імовірних шляхів розвитку ситуації в світі та на його цивілізаційних околицях. Тому якщо ви спитаєте діда: "Коли Путін зможе домовитися з Заходом щодо нових розподільчих ліній у світі та чітко встановлених сфер впливу?", він твердо і впевнено відповість: "Ніколи". А якщо ж ви раптом спитаєте мене, чи є вірогідність розпаду Росії, дідусь чесно відповість: "Так. І така вірогідність дуже висока". Отже, радимо кремльовським пропагандистам смоктати льодяники та не заважати дорослим дядям обговорювати таке серйозне і цікаве питання "як розвалюватиметься Росія".
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Тот, кто хочет жить в Украине в мире и желает мира и добра для своих детей,- не забывать и не прощать. И передать это на генетическом уровне, как передался страх голодомора.
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Стереть прошлое конечно нельзя, но стереть Мордор с лица Земли можно
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от тільки ім потрібно заходу те, що потрібно Україні?
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Чистый лист это фраза Пиночета...для Чили...там подействовало и эффективно...но Чили это не орда...((((
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амеры он такие, не забудут, не простят.
вову оставят в покое только когда с трупа по днк убедятся что умер, как бин ладен.
и прах по ветру с авианосца
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Тяжело в учениях?
Тиллерсон об отношениях с Россией: "Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа" - Цензор.НЕТ 9523


Почетный приз нашей танковой команды
Примерно в то же время, когда в Киеве завершилось Евровидение, в Германии подошли к завершению соревнование танкистов армий стран НАТО «Strong Europe Tank Challenge-2017». У нас это мероприятие почему-то назвали по аналогии с российскими танковыми покатушками «Танковый биатлон». Название, как на наш вкус, глупое и бессмысленное. Ибо из названия видно, что в нем совмещены две спортивные дисциплины. Здесь было намного больше двух упражнений или заданий, да и на спорт это совсем не похоже. Наверняка, многие удивились бы, если бы на дистанции один километр вышли танки и погнали на скорость, постреливая по соперникам и зрителям. Так что мы это действо не станем обзывать подобным образом.
Смысл мероприятия заключался в наборе действий танкового взвода в атаке, обороне и маневрировании. Здесь было важно не только метко стрелять, но и правильно взаимодействовать в составе взвода. Всего участвовало 6 команд: Австрия, Германия, США, Польша, Франция и Украина. В итоге наши танкисты заняли 5 место, опередив только поляков, а победили австрийцы. При этом, наши заняли третье место по точности стрельбы штатными боеприпасами.
Впечатления от всего мероприятия, у разных сторон, оказались тоже совершенно разными. Наши танкисты рассказали, что предложенные тактические упражнения сильно отличаются от того, что им приходилось до этого. Поэтому, на ходу пришлось осваивать тактику боевых действий танкового взвода. Соперники готовились именно к этому набору упражнений, потому что это есть частью их обязательных знаний и умений. Это не оправдание наших танкистов, а констатация разных подходов к организации тактических мероприятий, с участием танков. Это у нас еще впереди. Нам придется еще перенимать множество НАТОвских стандартов и делать их частью своей боевой подготовки. Тем не менее, в стрельбах наши танкисты показали себя неплохо. В свою очередь, это показало на отставание нашей танковой техники перед Абрамсками, Леклерками и Леопардами. Это при том, что эти модели тоже трудно назвать новинками или «последним словом техники».
Тем не менее, остальные участники мероприятия с интересом знакомились с нашей модернизированной «шестьдесятчетверкой», как с раритетным автомобилем или антикварной книжкой. Они искренне удивлялись, как на этой старой технике можно выполнять хоть какие-то современные боевые задачи. Так что нашим танкистам коллеги вручили почетный приз за само участие в конкурсе.
Не остались в стороне и наши противники. Они на все лады расписывают предпоследнее место нашей команды и делают вывод о том, что наши танковые войска никуда не годятся. Это их право. Пускай они это оценивают, как им нравится, нам до этого нет никакого дела. Именно с ними оценки будут выставлены на поле боя. Вот там и посмотрим, кто и чего стоит. Мы и так уже немного показали класс, но это были совсем старые танки, не получившие даже минимальной модернизации. Сейчас модернизированная техника получает новую связь, прицелы, двигатели и защиту. Она еще не была в бою и как себя покажет - увидим, но объективно - будет не хуже старого железа.
Но нам важно обращать внимание на другие вещи. Например, наши танки попали в мешанину НАТОвских команд и сработали неплохо, как для первого раза. Каков смысл этого мероприятия для нас? Мы увидели различия как в технике, так и в тактике ее применения и главное, мы получили вменяемые комментарии того, на чем коллеги выстраивают свою боевую подготовку, а значит - в каком направлении реформировать наши протоколы ведения боевых действий уже не на опыте постсовковых теорий танковых лавин, а на опыте умного и прагматичного использования таков в бою. Тут есть важные отличия в самой философии западного и совкового танкового боя. Так что процесс пошел. Грубо говоря, мы стали свидетелями практического элемента интеграции наших военных в евроатлантические структуры. Наши военные, в частности, своими глазами и наверняка - руками, увидели и пощупали технику партнеров для того, чтобы понимать, как с ними взаимодействовать в составе танковых подразделений. Это - обоюдное стремление и похоже на то, что отнюдь не беспредметное. Все рассматривается в сугубо практической плоскости.
Для того, чтобы проиллюстрировать, насколько все это серьезно выглядит и бесполезность смеха россиян над нашим 5 местом, приведем всего три достаточно красноречивых факта, оценку которым каждый может дать самостоятельно.Тиллерсон об отношениях с Россией: "Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа" - Цензор.НЕТ 9824

Первый из них касается целого ряда постоянных совместных военных учений, которые ВСУ и Нацгвардия проводит с нашими западными партнерами. Собственно говоря, это не очень обычные учения, ибо, в основном, у нас находятся специалисты-практики по тем или иным видам боевой техники или вооружениям. Вдумаемся, опытные западные инструкторы обучают наших военных! Чему они нас могут научить? Если речь идет о штатной технике и вооружениях, то, скорее всего, им самим надо учиться всем этим пользоваться вообще и тактическим приемам применения этого железа. Понятно, что опыт передается исходя из тех материальных ресурсов, которыми располагают сами инструкторы. Достаточно широко освещены всего несколько видов техники, на которых инструкторы тренируют наших бойцов. Это связь и комплексы контрбатарейной борьбы. Все остальное покрыто мраком тайны.
Но давайте вспомним, как в российских СМИ был поднят вой по поводу захода первых групп западных инструкторов. Тогда публиковались фото и видео о том, что в Украину заходят колонны НАТОвской бронетехники. Наши вяло подтвердили, что мол, зашло какое-то количество техники для проведения учений. Из этого следует, что техника нужны была для дела. Если инструкторам нужна их бронетехника, то вполне очевидно, что на ней они будут показывать свое умение и навыки, передавая все это курсантам. Еще раз, инструкторы обучили, как минимум, часть наших военных обращению с техникой, в том числе и боевой, производства США. Важный момент заключается в том, что факт входа бронетехники НАТО в Украину зафиксирован, а выхода никто не заметил. По крайней мере, нам об этом не известно и можно только догадываться, где она и что делает.
Теперь обратим внимание на то, как НАТОвские войска распределяют свои войска на восточном фланге. Страны Балтии закреплены за конкретной страной НАТО: Германией, Францией или Великобританией. На самом деле, там находятся войска и других стран, но оперативное руководство осуществляют именно указанные выше военные. Именно здесь все выглядит без особых сюрпризов. В порт заходит сухогруз и оттуда выкатывается техника Бундесвера или королевских сил Великобритании и уходит на обозначенные базы.
Но все это - капля в море, по сравнению с тем, что делают Штаты. А они запустили «Атлантический экспресс», который работает регулярными челночными рейсами крупнотоннажных судов, доставляющих в Европу все больше и больше техники и вооружений. При этом, разгрузка осуществляется в разных портах, разных стран. Публично не известно, сколько и чего армия США уже выгрузила и куда все это убыло. Считается, что основными местами базирования сил армии США является Германия и Польша. Туда уходит большая часть войск. Если Германия - привычное место базирования американских войск, то Польша является новым и очень важным участком восточного фланга НАТО, ибо она граничит как с Литвой, так и с Украиной. И вот куда-то туда идет масса техники.
Еще одна забавная деталь. В прессе масса рассуждений о том, что на самом деле будет делать Трамп в отношение России? Это - странные рассуждения, ибо Трамп (США) уже делают и только слепец не видит этого. Если у кого-то сложилось впечатление, что переброску войск из США начал Обама, а при Трампе идет некая инерция, для принятия решения, то мы предлагаем запастись чайком с чем-то вкусным, ибо предлагаем к обозрению еще один факт. В направление Флориды (Восточное побережье США) идет сплошной поток боевой техники армии США. Предлагаемые два ролика показывают движение длинного и короткого эшелонов, направляющихся в направлении южных портов США. Очень рекомендуем досмотреть все до конца, чтобы ощутить этот объем прошедшей техники, всего за 1 день 6 мая 2017 года. После просмотра - каждый может сделать собственные выводы об увиденном.
И последнее. На заглавном фото видны бойцы ВСУ в учебном классе. То, что они держат в руках, мы не будем тут называть. Надеемся на то, что наши читатели и так узнают эту игрушку, а вместе с тем, что мы писали выше, делаем вывод о том, что это за техника армии США идет в Европу и как мы знаем - скорее всего в Польшу, ибо там создана новая база сосредоточения войск США. Вот тут-то и пригодится понимание сути танкового соревнования и круглогодичной подготовки личного состава ВСУ и НГУ на Яворивском и других полигонах.
Так что россияне могут смеяться с нашего пятого места столько, сколько им хочется. Пускай. Внимательный наблюдатель будет смотреть в другую сторону и правильно сделает. Мы же - внимательно следим за участием наших танкистов, снайперов, гранатометчиков, связистов, артиллеристов, авиаторов и прочих военных, в совместных учениях с нашими партнерами.
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Может хватит нас кормить сказками про великого помощника Америку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон об отношениях с Россией: "Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа"
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