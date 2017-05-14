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 Министерство внутренних дел должно проинформировать общественность о ходе расследования "дела 2 мая", - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Министерство внутренних дел должно отчитаться о ходе расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Министерство внутренних дел должно детально проинформировать о ходе расследования "дела 2 мая". Львиная доля подозреваемых установлена, часть из них - задержана. Более того, в списках тех, которых мы должны освободить по требованиям трехсторонней контактной группы, есть не те, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, а целый ряд людей, которые обоснованно подозреваются украинскими следственными органами в событиях 2 мая", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что необходимо проинформировать общественность об арестованных, подозреваемых и тех, кто находится в розыске, в результате расследования событий 2 мая 2014 в Одессе.


Напомним 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.

Организаторы сепаратистского выступления были задержаны. В апреле 2015 года Прокуратура передала в суд дело о первом эпизоде трагедии 2 мая. В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются несколько эпизодов производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян).

Кроме того, прокуратура Одесской области и Генеральная прокуратура Украины расследуют деятельность должностных лиц ГУ МВД Украины в Одесской области и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в ходе событий 2 мая. Известно также, что досудебное следствие по как минимум одному уголовному производству по событиям 2 мая ведет управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

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