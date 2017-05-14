 Порошенко о хулиганском инциденте на Евровидении: "Очень плохо, что человек так самовыражается"

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то продемонстрирует, считая, что это свобода. Я считаю, очень плохо, что человек так самовыражается", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"200 млн человек смотрели Евровидение... И тут вылазит одна, извините, задница", - добавил он.
Напомним, 13 мая, во время финала Евровидения-2017, некий Виталий Седюк оголил ягодицы на камеру во время трансляции песни Джамалы. Он сразу же был задержан полицией.
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