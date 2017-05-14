 "Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе и по вопросам крымскотатарской автономии", - Порошенко

"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе и по вопросам крымскотатарской автономии. Какой будет формат этой автономии, мне должна предложить Конституционная комиссия, в которой принимают участие представители крымскотатарского народа", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Думаю, что это должно быть сделано в ближайшее время. Затягивать по этому поводу не надо. … Задержка не за Президентом: Президент предложенный вариант готов внести. Чрезвычайно важно найти 300 голосов в зале для этого, и вот тут нам надо всем поработать", - сказал Порошенко.
Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров призвал Президента Петра Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию по созданию крымскотатарской автономии в составе Украины.
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Нет у Президента права вносить изменения в Конституцию!
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-проект внесення змін до цих розділів вносить Президент або не менше 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (тобто 300 народних депутатів)
-за проект повинні проголосувати не менше 2/3 від конституційного складу Верховної Ради;
-дане рішення повинно бути підтверджене на Всеукраїнському референдумі.
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Че делать будем?))
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СЮРЕАЛИЗМ.
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https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5.html …..
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