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 Политика Украины
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Все про:автономия (97) ВР (22432) изменения (150) Конституция (1967) Крым (19689) Порошенко (12886) крымские татары (1475)

 "Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе и по вопросам крымскотатарской автономии", - Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко намерен предложить изменения в Конституцию с целью создания крымскотатарской автономии в оккупированном Крыму.

"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе и по вопросам крымскотатарской автономии. Какой будет формат этой автономии, мне должна предложить Конституционная комиссия, в которой принимают участие представители крымскотатарского народа", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что это должно быть сделано в ближайшее время. Затягивать по этому поводу не надо. … Задержка не за Президентом: Президент предложенный вариант готов внести. Чрезвычайно важно найти 300 голосов в зале для этого, и вот тут нам надо всем поработать", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крым есть и будет украинским", - Гройсман напомнил о годовщине общекрымского референдума

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров призвал Президента Петра Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию по созданию крымскотатарской автономии в составе Украины.




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Згідно Конституції України не може бути ніяких змін в Конституцію під час війни! Мафія хоче внести зміни до Конституції щоб догодити путіну, віддати Крим, визнати існування ДНР та ЛНР і все це під виглядом благих намірів! Але мафії вже ніхто не вірить, її суча сутність нам добре відома.
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А чому тебе лайкають тільки тролі? Я вірно думаю..?
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Берега попутал?
Нет у Президента права вносить изменения в Конституцию!
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. Найважливіші конституційні інститути (основи конституційного ладу, основи виборчої системи, процедура внесення змін до Конституції), які регламентуються розділом І «Загальні засади», розділом III «Вибори. Референдуми», розділом XIII «Внесення змін до Конституції України») можуть бути змінені лише в такому порядку:
-проект внесення змін до цих розділів вносить Президент або не менше 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (тобто 300 народних депутатів)
-за проект повинні проголосувати не менше 2/3 від конституційного складу Верховної Ради;
-дане рішення повинно бути підтверджене на Всеукраїнському референдумі.
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В минске обещать автономию народам донбабве и луганды было проще .
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Долго он не решался это озвучить)
Че делать будем?))
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повонять и забыть, как говорил шкиряк , или вы майдан надеетесь собрать
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Чувствуется, что выборы не за горами, наш шоколадный петушек уже на все стороны кукарекать начал.
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Заради дармових західних грошей цей зрадник на все готовий.
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Всем резидентам конституцию подавай.Научитесь ее выполнять.Татар наши комуняки щимили всю независимость,теперь цепляются за них как за последний шанс в Крыму.Предателей лучше накажите клоуны.
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Одно из изменений в Конституцию мы прояснили,а остальные ?
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Как можно внести изменения в то, в что у тебя нет права внести изменения ?

СЮРЕАЛИЗМ.
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Петя,ты ничего обновить не можешь,для этого надо 300 голосов а их у тебя НЕТ !!!
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Сейчас мусорню и сбу мобилизирует.Поюдут в Львов Садового уговаривать)))))
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При всем уважении Президента Украины ( только не спрашивайте, за что я его уважаю - акций у меня нету, не хочю долго писать), не понял.... Татары в континентальной Украине себя чуствуют не уютно, им плохо без того, что у них нету Крымско-татарской области/округа/ республики????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе и по вопросам крымскотатарской автономии", - Порошенко
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