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 Тиллерсон о вмешательстве РФ в выборы в США: "Природа этого вмешательства хорошо понятна"

тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон убежден, что у разведки США есть доказательства вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире телеканала NBC.

"Я считаю, что у нас есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США - Россия", - заявил он. "Очевидно, вмешательство в выборы - один из них. Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа этого вмешательства хорошо понятна", - добавил Тиллерсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин склонен ко всякого рода грязным делам", - Джонсон подозревает Кремль в намерении повлиять на британские выборы

Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".




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Один человек правильно сказал: у русских одна проблема. Они постоянно лгут.
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Воды в Северном Крыму осталось на два года

Власти полуострова, наконец, признали близость водной катастрофы в Армянске и Красноперекопске. Химические предприятия Фирташа в Северном Крыму обеспечены водой максимум на два года, года, сказал вчера глава минпромполитики Андрей Васюта.
Потом скважины иссякнут и заводы могут остановиться. Единственный выход - опреснять морскую воду, но 50 млрд рублей на это у Крыма нет.
Тиллерсон о вмешательстве РФ в выборы в США: "Природа этого вмешательства хорошо понятна" - Цензор.НЕТ 3720
Развалины симферопольской рыночной площади превращаются в парковку

Площадь перед Центральным рынком Симферополя, расчищенная менее месяца назад от построек под будущий сквер с газоном, постепенно превращается в парковку.
Имеющиеся на территории Северного Крыма запасы пресной воды позволят работать химическим предприятиям в ближайшие два года - после этого заводы могут остановиться. Об этом сегодня сообщил республиканский министр промышленной политики Андрей Васюта на заседании коллегии ведомства на Крымском содовом заводе.
«Ресурс (водозаборных) скважин через полтора-два года будет полностью исчерпан, что может теоретически привести к остановке производства на химических предприятиях. И я не вижу даже смысла говорить о тех катастрофических последствиях, которые (эта остановка) может повлечь для Северного Крыма», - заявил министр.
По словам Васюты, существует четыре варианта решения проблемы: бурение новых артезианских скважин и строительство опреснительной станции, поставка воды с территории материковой России или возобновление работы Северо-Крымского канала. Два последних варианта крымский министр считает «маловероятными».
«Что же касается опреснительной установки: на мой взгляд, мы все равно вынуждены были бы к этому прийти в ближайшее время. Но этот вариант является не самым дешевым: в пределах 40-50 млрд рублей. Это межотраслевой проект, в нем задействовано и наше министерство, и министерство энергетики, поскольку реализация этого проекта позволит обеспечить предприятия водой на 100% и закрыть 50% потребности Северного Крыма. Плюс еще это (обеспечит генерацию) до 220 МВт электроэнергии», - рассказал министр.
Поиском инвестора занимается «Корпорация развития Крыма», однако пока безуспешно. «Я не уверен, что на сегодняшний день имеется финансовая модель, которую можно предложить инвестору. Мы должны ему предложить понятную, логичную и непротиворечивую для него схему бизнеса. Только по таким условиям мы можем для себя рассчитывать получить какого-то сюда инвестора», - считает Васюта.
По мнению министра, часть проекта необходимо профинансировать за счет программы развития моногородов, чтобы снизить затраты. Он уверен, что «строительство водозабора и водовода однозначно является инфраструктурным проектом, который по критериям подпадает в программу развития моногородов, эту тему нужно исследовать и предложить инвестору в готовом варианте».
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Напомним, что после перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала на Севере Крыма в целом и в Армянске в частности началось обезвоживание и засоление подземных источников, которые подпитывались за счет канали и снабжали город питьевой водой. При этом заводы Фирташа, умудряющиеся получать с Украины сырье, продолжали бешеными темпами выкачивать остатки воды из пластов, а чиновники проблему упорно не пиизнавали. В итоге пить воду из кранов в городе стало невозможно.
Через двадцать лет полуостров может стать соленой пустыней, опасаются жители севера и эксперты. Процесс уже начался в Нижнегорском районе, где во многих домах опустели колодцы.
Председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко утверждает, что во многих населенных пунктах Крыма нормы минерализации превышают допустимые показатели. Должен быть 1 грамм определенных веществ на литр, а кое-где он составляет 2-3 грамма на литр. Это приводит к засолению почв и воды.
Но чиновники упорно игнорировали проблему.
Мало того, правительство РФ одобрило законопроект, который официально разрешает предприятиям - участникам крымской СЭЗ - делать то, что они уже и так делают: выкачивать подземные воды. Это ускорит обезвоживание северного Крыма.
Закрытие заводов Фирташа тоже не решит проблему - тогда многие жители Армянска и окрестных сел останутся без работы, а это еще хуже, чем соленая вода в кране. При этом жители Армянска опасаются, что им скоро нечем будет даже в туалете смывать.
Тем временем, в водопровод Красноперекопска уже просачивается морская вода с водорослями. Это значит, что в скором времени город может стать непригодным для жизни.
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Приблизительно 100 000 лет тому назад на Крымском полуострове возникли первые поселения людей, а крымскому каналу 50 лет, удивляюсь как он раньше в пустыню не превратился.
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Ты не удивляйся, Валерик, а просто проштудируй историю с географией...
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вижу вы историк, не скажите возраст самой старой монеты государства Украина?
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Игорёк не общайся с этим троллем оно сука зарегилось недавно под моим ником и срёт во всех ветках бань не задумываясь это тролль
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Ну так неандертальцам, как и мохнорылым воды много не надо! На крайняк и мочу попьют!
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Сам видел как Лавров хлебушек с печенюшками бомжам в Вашингтоне раздавал, чтоб за Трампа голосовали. ФБР подтвердит .
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Чем больше фактов, тем убедительнее доказательство, а вам, как свидетелю, надо подумать о своей безопасности, хотяяя ... может и к лучшему.
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в расеи маразм крепчал, их уже не спасти, эволюция зашла в тупик.....
Тиллерсон о вмешательстве РФ в выборы в США: "Природа этого вмешательства хорошо понятна" - Цензор.НЕТ 1669

Тиллерсон о вмешательстве РФ в выборы в США: "Природа этого вмешательства хорошо понятна" - Цензор.НЕТ 4509
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рано или поздно но Украине и россии прийдётся садится за стол переговоров.Но не сейчас и не нынешними и рускими и Украинскими властями.По словам бывшего советника путина Илларионова мир никогда уже не наступит в Украине при президенте путине.Он своей цели не добился.Ему нужна была ВСЯ Украина,а он знает что говорит,это ответственый политик,и знает путина не со слов других людей. На вопрос журналистки что так и будут на донбасе убивать наших солдат Илларионов ответил да будут, и что вам нужно максимально привлекать всё мировое сообщество к этой ситуации на востоке(может голубые каски ООН,может военная миссия ОБСЕ,и официально дистанциироваться от этих територий как временно неконтролируемых.Журналистка спросила,а когдаж возврашать эти Украинские територии.?Ларрионов ответил,не скоро.Франция возратила свои територии после войны через 40лет,привёл в пример Хорватию,но то что вернёте это факт,вопрос только во времени
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон о вмешательстве РФ в выборы в США: "Природа этого вмешательства хорошо понятна"
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