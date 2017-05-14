 Тиллерсон о вмешательстве РФ в выборы в США: "Природа этого вмешательства хорошо понятна"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире телеканала NBC.
"Я считаю, что у нас есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США - Россия", - заявил он. "Очевидно, вмешательство в выборы - один из них. Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа этого вмешательства хорошо понятна", - добавил Тиллерсон.
Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Власти полуострова, наконец, признали близость водной катастрофы в Армянске и Красноперекопске. Химические предприятия Фирташа в Северном Крыму обеспечены водой максимум на два года, года, сказал вчера глава минпромполитики Андрей Васюта.
Потом скважины иссякнут и заводы могут остановиться. Единственный выход - опреснять морскую воду, но 50 млрд рублей на это у Крыма нет.
Развалины симферопольской рыночной площади превращаются в парковку
Площадь перед Центральным рынком Симферополя, расчищенная менее месяца назад от построек под будущий сквер с газоном, постепенно превращается в парковку.
Имеющиеся на территории Северного Крыма запасы пресной воды позволят работать химическим предприятиям в ближайшие два года - после этого заводы могут остановиться. Об этом сегодня сообщил республиканский министр промышленной политики Андрей Васюта на заседании коллегии ведомства на Крымском содовом заводе.
«Ресурс (водозаборных) скважин через полтора-два года будет полностью исчерпан, что может теоретически привести к остановке производства на химических предприятиях. И я не вижу даже смысла говорить о тех катастрофических последствиях, которые (эта остановка) может повлечь для Северного Крыма», - заявил министр.
По словам Васюты, существует четыре варианта решения проблемы: бурение новых артезианских скважин и строительство опреснительной станции, поставка воды с территории материковой России или возобновление работы Северо-Крымского канала. Два последних варианта крымский министр считает «маловероятными».
«Что же касается опреснительной установки: на мой взгляд, мы все равно вынуждены были бы к этому прийти в ближайшее время. Но этот вариант является не самым дешевым: в пределах 40-50 млрд рублей. Это межотраслевой проект, в нем задействовано и наше министерство, и министерство энергетики, поскольку реализация этого проекта позволит обеспечить предприятия водой на 100% и закрыть 50% потребности Северного Крыма. Плюс еще это (обеспечит генерацию) до 220 МВт электроэнергии», - рассказал министр.
Поиском инвестора занимается «Корпорация развития Крыма», однако пока безуспешно. «Я не уверен, что на сегодняшний день имеется финансовая модель, которую можно предложить инвестору. Мы должны ему предложить понятную, логичную и непротиворечивую для него схему бизнеса. Только по таким условиям мы можем для себя рассчитывать получить какого-то сюда инвестора», - считает Васюта.
По мнению министра, часть проекта необходимо профинансировать за счет программы развития моногородов, чтобы снизить затраты. Он уверен, что «строительство водозабора и водовода однозначно является инфраструктурным проектом, который по критериям подпадает в программу развития моногородов, эту тему нужно исследовать и предложить инвестору в готовом варианте».
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Через двадцать лет полуостров может стать соленой пустыней, опасаются жители севера и эксперты. Процесс уже начался в Нижнегорском районе, где во многих домах опустели колодцы.
Председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко утверждает, что во многих населенных пунктах Крыма нормы минерализации превышают допустимые показатели. Должен быть 1 грамм определенных веществ на литр, а кое-где он составляет 2-3 грамма на литр. Это приводит к засолению почв и воды.
Но чиновники упорно игнорировали проблему.
Мало того, правительство РФ одобрило законопроект, который официально разрешает предприятиям - участникам крымской СЭЗ - делать то, что они уже и так делают: выкачивать подземные воды. Это ускорит обезвоживание северного Крыма.
Закрытие заводов Фирташа тоже не решит проблему - тогда многие жители Армянска и окрестных сел останутся без работы, а это еще хуже, чем соленая вода в кране. При этом жители Армянска опасаются, что им скоро нечем будет даже в туалете смывать.
Тем временем, в водопровод Красноперекопска уже просачивается морская вода с водорослями. Это значит, что в скором времени город может стать непригодным для жизни.
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