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 4 украинских воина ранены с начала суток, боевики ведут обстрелы из артиллерии, минометов, танков и БПМ, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, четверо воинов получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении утром боевики обстреляли наши позиции у Широкино из 120-мм минометов. По Гнутово и Павлополю били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов, противник вел огонь по Водяному

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трагедия в Авдеевке: Опубликованы фото трех женщин, погибших он взрыва 122-мм артснаряда боевиков. ФОТО

На Луганском направлении рано утром боевики у Новозвановки ударили из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм. Там же применяли минометы калибра 82 мм. Наши позиции в районе Крымского бандиты обстреливали из вооружения боевых машин пехоты. А по опорным пунктам сил АТО неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. На границе Донецкой и Луганской областей, неподалеку Троицкого, противник еще до рассвета совершил обстрел из 122-мм артсистем.

Читайте: Боевики вторые сутки бьют из запрещенного оружия по населенным пунктам, - СЦКК

Наибольшее количество вооруженных провокаций со стороны противника зафиксировано на Донецком направлении. Из 120-мм минометов пророссийские бандформирования обстреливали украинских воинов в районе Авдеевки, Каменки, Зайцево и Верхнеторецкого. На тех же участках линии разграничения боевики время от времени применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по одному из наших опорных пунктов у Каменки незаконные вооруженные формирования били из вооружения танка.

Читайте: За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 воинов, погибли 4 мирных жителя, враг 61 раз открывал огонь, - штаб
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Именно это слышится в шелесте конфетных оберток .
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Точные ракеты вам нужны ребята, 4 и 5 поколения. Единственный ефективный способ
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стрелять из них (ракет) все равно нельзя - это противоречит духу и букве минских дипломатических побед
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...десятки криминальных дел открыто против офицеров ВСУ, только за то, что они стреляли в ответ... (112 канал)
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зараз тобі порохоботи пояснять, шо це провокатори, які робили картинку для раша тб.
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Послемайданная мразь ( Пети , чмо Сени , Кананеннки и прочие мародёры ) когда задерживают за мелочь АТОшника то сразу дают зону . Отбросы общества ( Пети , сени чмо , Кананенки и прочая шваль) берут на поруки предателей Родины и сепаров . Они им вылизуют сраку , а в это время гибнут Герои !!
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Ну... Вот еще в начале февраля наша арта оч качественно утюжила орков.
Орки вышли из реального пасхально-майского перемирия, о чем и заявляют уже несколько дней.
Честно, не понимаю, почему бы сейчас нашей арте не начать насыпать сюрпризы уродам?..
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Президент Украины мародер и не построил патронный завод . Видать бабло с Кананенком сперт. Они хозяйственные падонки .
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Петя с Кананенком не построили за 3 года завод боеприпасов потому , что при строительстве трудно спереть бабло . Кананенко сказал , что лучше просто надо их спереть без всяких там заморочек . Они хозяйственные .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия4 украинских воина ранены с начала суток, боевики ведут обстрелы из артиллерии, минометов, танков и БПМ, - штаб АТО
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