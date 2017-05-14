 4 украинских воина ранены с начала суток, боевики ведут обстрелы из артиллерии, минометов, танков и БПМ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении утром боевики обстреляли наши позиции у Широкино из 120-мм минометов. По Гнутово и Павлополю били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов, противник вел огонь по Водяному
На Луганском направлении рано утром боевики у Новозвановки ударили из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм. Там же применяли минометы калибра 82 мм. Наши позиции в районе Крымского бандиты обстреливали из вооружения боевых машин пехоты. А по опорным пунктам сил АТО неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. На границе Донецкой и Луганской областей, неподалеку Троицкого, противник еще до рассвета совершил обстрел из 122-мм артсистем.
Наибольшее количество вооруженных провокаций со стороны противника зафиксировано на Донецком направлении. Из 120-мм минометов пророссийские бандформирования обстреливали украинских воинов в районе Авдеевки, Каменки, Зайцево и Верхнеторецкого. На тех же участках линии разграничения боевики время от времени применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по одному из наших опорных пунктов у Каменки незаконные вооруженные формирования били из вооружения танка.
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Орки вышли из реального пасхально-майского перемирия, о чем и заявляют уже несколько дней.
Честно, не понимаю, почему бы сейчас нашей арте не начать насыпать сюрпризы уродам?..
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