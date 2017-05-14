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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (22432) закон (2301) Порошенко (12886) электронное декларирование (529) НАПК (421)

 "Смысл электронного декларирования не в премии Корчак", - Порошенко

напк

Электронное декларирование создано для того, чтобы сделать доходы и имущество государственных служащих более прозрачными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Смысл электронного декларирования не в премии Корчак. Не я их устанавливаю, и не мне их снимать. Мне кажется, что Верховная Рада будет готова проголосовать за изменения в этот закон (о Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. - ред.). Смысл электронного декларирования в прозрачности и открытости", - сказал он.

"Вся страна знает о доходах полутора или двух миллионов украинских власть имущих, и не только власть имущих, где и что они имеют, для того чтобы иметь возможность спросить, не просто, знаете, из любопытства: мне интересно, кто, как и где живет... А где ты взял дом, машину, за счет каких источников ты это профинансировал? И уголовная ответственность, если ты не сможешь объяснить обществу источники твоих доходов", - подчеркнул глава государства.

При этом Президент признал, что закон о НАПК не является совершенным, в том числе в части об общественных активистах. "И поэтому сейчас, во время рабочей группы, я думаю, что в течение очень короткого времени будет разработан законопроект, проведены консультации с нашими партнерами, в том числе и из Европейского Союза и Венецианской комиссии, и затем предложен Верховной Раде", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 евродепутатов просят Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Напомним, по данным Гражданской сети "Опора", в ходе первого этапа подачи е-деклараций по состоянию на 31 октября прошлого года общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.


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Когда шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК вешает лапшу на ужи, в стране больше ничего не происходит???
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Сегодня с рошеном перебор, можно и обригаться.
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Я НЕ Я И ЛОШАДЬ НЕ МОЯ....Точно точно ты абсолютно не причем!!
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порошенко провалив саму ідею електронного декларування призначивши в НАЗК контрольовних мафією крадіїв.
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Электронное декларирование создано для того, чтобы сделать доходы и имущество государственных служащих более прозрачными.

... хрустальными?
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А кондитерську фабрику ім.Карла Маркса коли роздавали, щось я не чула. Може й я б собі таку прикупила. Я ж тоді була чесним старшим інженером.
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Ну і далі!? Все, ну дуже багато, по електронних деклараціях стало ПРОЗОРО, як і хотів Петро Олексійович !
Але РЕЗУЛЬТАТ від тої прозорості нульовий!
І саме тут "постаралася" і Н. Корчак, і її НАЗК, і НАБУ з САПом, і ГПУ і той же Петро Олексійович.
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Скучно слушать и обсуждать пресс-конференции многократно лгавшего человека...
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"Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція - це підвести риску, того що вони робили 25 років. І далі поясни, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші. Народ і суспільство має це знати" (Петро Олексійович Порошенко)

Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! («строгий гражданин» "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова)

Чув учора у «Новинах»,
за останні дві доби,
прилетіли в Україну
«сизокрилі голуби».

ПтАшок виявив навколо,
й пригрозив їх знищить вщент,
головний наш орнітолог
Український президент.

В нас, мовляв, є заборона
на пташиний вид оцей!
Я, лишень, одним воронам
не клюватиму очей!

Ті дзьоби і опустили…
Й щоб не лізти на рожон,
сизокрилі порішили
записатись до ворон.

От тепер усе в ажурі!
І радіє президент,
що в воронячій, у шкурі
весь пташиний контингент!

Все б і добре!... Тільки точить
президента жаба, блін…
Нікому клювати очі!
Бо ж усі такі, як він!



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Конечно! Но не символически ли. А почему не на 5 канале аеробику для своих.
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Да засунь себе в ж..у это декларирование.Надеюсь больше желающих мирных майданов не осталось.Слушая этого ублюдка целый день ,возникает одно только желание.Чертвертовать его на майдане.
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Страна увидела состояния своих слуг и ... впала в шоковое состояние.
Потом страна поняла, что за это вдруг всплывшее баблище властьимущих ... даже не пожурят! И страна впала в каталепсию.
Потом страна узнала, что нам нужны новые внешние кредиты и еще более высокие тарифы, чтобы обеспечить уровень жизни властьимущим и ... ах..ела!
На фоне ситуации в государстве, слова о достижениях в борьбе с коррупцией можно сразу вписывать в приговор гаранту конституции
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Смысл электронного декларирования не в премии Корчак", - Порошенко
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