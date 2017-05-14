 "Смысл электронного декларирования не в премии Корчак", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Смысл электронного декларирования не в премии Корчак. Не я их устанавливаю, и не мне их снимать. Мне кажется, что Верховная Рада будет готова проголосовать за изменения в этот закон (о Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. - ред.). Смысл электронного декларирования в прозрачности и открытости", - сказал он.
"Вся страна знает о доходах полутора или двух миллионов украинских власть имущих, и не только власть имущих, где и что они имеют, для того чтобы иметь возможность спросить, не просто, знаете, из любопытства: мне интересно, кто, как и где живет... А где ты взял дом, машину, за счет каких источников ты это профинансировал? И уголовная ответственность, если ты не сможешь объяснить обществу источники твоих доходов", - подчеркнул глава государства.
При этом Президент признал, что закон о НАПК не является совершенным, в том числе в части об общественных активистах. "И поэтому сейчас, во время рабочей группы, я думаю, что в течение очень короткого времени будет разработан законопроект, проведены консультации с нашими партнерами, в том числе и из Европейского Союза и Венецианской комиссии, и затем предложен Верховной Раде", - сказал он.
Напомним, по данным Гражданской сети "Опора", в ходе первого этапа подачи е-деклараций по состоянию на 31 октября прошлого года общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.
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... хрустальными?
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Але РЕЗУЛЬТАТ від тої прозорості нульовий!
І саме тут "постаралася" і Н. Корчак, і її НАЗК, і НАБУ з САПом, і ГПУ і той же Петро Олексійович.
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Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! («строгий гражданин» "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова)
Чув учора у «Новинах»,
за останні дві доби,
прилетіли в Україну
«сизокрилі голуби».
ПтАшок виявив навколо,
й пригрозив їх знищить вщент,
головний наш орнітолог
Український президент.
В нас, мовляв, є заборона
на пташиний вид оцей!
Я, лишень, одним воронам
не клюватиму очей!
Ті дзьоби і опустили…
Й щоб не лізти на рожон,
сизокрилі порішили
записатись до ворон.
От тепер усе в ажурі!
І радіє президент,
що в воронячій, у шкурі
весь пташиний контингент!
Все б і добре!... Тільки точить
президента жаба, блін…
Нікому клювати очі!
Бо ж усі такі, як він!
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Потом страна поняла, что за это вдруг всплывшее баблище властьимущих ... даже не пожурят! И страна впала в каталепсию.
Потом страна узнала, что нам нужны новые внешние кредиты и еще более высокие тарифы, чтобы обеспечить уровень жизни властьимущим и ... ах..ела!
На фоне ситуации в государстве, слова о достижениях в борьбе с коррупцией можно сразу вписывать в приговор гаранту конституции
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