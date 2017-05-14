 "Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.
"На сегодняшний день мы используем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Но Минские соглашения есть и вошли в решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Санкции против Путина применяются за невыполнение и неимплементацию Минских соглашений, и мы не можем достичь мира, чего я хочу больше всего, именно из-за того, что Путин Минские соглашения выполнять не хочет и не собирается", - сказал он.
"Минские соглашения позволяют продемонстрировать всему миру, кто виноват в этом. Минские соглашения позволяют нам идти в суд, привлекать преступников к ответственности, в том числе и международной. Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - подчеркнул глава государства.
"Любая альтернатива Минским соглашениям (можем менять формат, можем привлекать Британию, Польшу или Соединенные Штаты Америки) - это все ни к чему... Знаете, чем отличается на сегодняшний день ситуация, которая сложилась у нас сейчас, от трагедии, которая происходила в Осетии, в Абхазии во время вторжения российских войск, Приднестровье, и в Сирии, на других участках? Тем, что под Минскими соглашениями стоит подпись Путина", - заявил Порошенко.
По его словам, благодаря Минским соглашениям в сентябре 2014 года удалось остановить наступление российских войск. "Мы остановили и ввели санкции, в том числе и в феврале 2015 года", - сказал он. "Россия платит цену. Я считаю, недостаточную, но то, что можем сделать", - подчеркнул Президент.
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Документ подписали тогдашние участники Трехсторонней контактной группы: посол Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, главари террористических организаций "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий.
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"Ну вообще то если ... то оно конечно хотя оно в общем то как то так - покойный посол Стяпаныч Черномырдин "
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Пункт 2-если не нападет, все равно смотри пункт первый.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Французской Республики Франсуа Олланд и Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они твердо убеждены в безальтернативности исключительно мирного урегулирования. Они всецело готовы предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях.
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Совет Европейского Союза рассматривает возможность продлить санкции в отношении России с 6 до 12 месяцев
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Этим документом, даже жопу подтереть стрёмно!
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Документ, вынесенный на голосование Россией, "одобряет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 года", и приветствует декларацию, принятую в белорусской столице по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция). Резолюция "призывает все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня".
Члены СБ также выразили озабоченность "трагическими событиями и насилием в восточных районах Украины" и заявили "о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". К резолюции СБ ООН прилагается полный текст достигнутых в Минске договоренностей.
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ну и где здесь фамилия путин?
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http://censor.net.ua/photo_news/324357/obnarodovan_tekst_dogovorennosteyi_dostignutyh_v_minske_dokument_obnovleno
Обнародован текст договоренностей, достигнутых в Минске.
ДОКУМЕНТ (обновлено).
Подписи - Посол Хайди Тальявини , Кучма,посол рф Зубаров, Захарченко,Плотницкий.
Все.
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Наша країна для них - місце , звідки викачується бабло !
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Але точно хижаки , а не худоба ...
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Те , що відбувається зараз - з самого початку і було закладено в план Порошенка-Путіна ...
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Судите сами:
Раша цинично аннексировала наш Крым, а наши барыги во власти в ответку ввели не режим блокады, а режим СЭЗ. Дескать, подавись подлый агрессор нашей колбасой и млеком с яйцами!
Потом был явный закулисный договорняк с освобождением Славянска и "зеленым коридором" птенцам Гиркина для передислокации в Донецк.
Потом лучших сынов Украины прямиком направили в мясорубку под предлогом предоставления "зеленого коридора" из Иловайского котла. Который, кстати, вряд ли был бы возможным без содействия (или преступного бездействия) Киева.
Вообще-то счет задумчивых "муток" идет на десятки. Это и брошенные "на призволяще" наши ребята на блокпостах, более чем странные команды на отступление с захваченных позиций, закулисная сдача защитников донецкого аэропорта, Дебальцевский котел и т.д., и т.п.
Ну и, наконец, главное - Россия внаглую оккупировала наши территории, которые Киев почему-то упрямо отказывается признать оккупированными. И наоборот, снабжает эти территории халявным электричеством, и шлет террористам свои гумконвои.
Суку олигарха, который за наш счет шлет террористам эшелоны с продуктами, власть называет украинским патриотом. А украинских патриотов, которые годами "грелись" в сырых окопах, пока Пеца "мерз" на своей вилле в Испании, а теперь пытаются заблокировать эти поставки - пособниками Кремля…
Блять, походу пока Пеца на День Независимости не натянет на себя китель с кацапскими наградами и колорадской ленточкой - наши патриоты так ни о чем и не догадаются…
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4 украинских воина ранены с начала суток, боевики ведут обстрелы из артиллерии, минометов, танков и БПМ, - штаб АТО
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Вот и вся сущность т.н. Минским соглашениям. А пускать пузыри могут многие.
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01.07.15 19:00 КТО ВИНОВАТ В ОТСТУПЛЕНИИ В ДЕБАЛЬЦЕВО?
Приказ об отходе с Дебала не надо было давать сразу после подписания Минска .
Ночью в 2.00 - тревога собраться за 40 мин. и отступать...
На этих ВОИНАХ- ПАТРИОТАХ и держался фронт.
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Петро Олексійович на пресконференції зробив те ж саме що й Седюк
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