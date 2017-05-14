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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12886) Россия (70425) санкции (6073) минские соглашения (2134)

 "Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - Порошенко

порошенко

Минские соглашения позволяют сохранять международные санкции против России и привлекать руководство РФ к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.

"На сегодняшний день мы используем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Но Минские соглашения есть и вошли в решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Санкции против Путина применяются за невыполнение и неимплементацию Минских соглашений, и мы не можем достичь мира, чего я хочу больше всего, именно из-за того, что Путин Минские соглашения выполнять не хочет и не собирается", - сказал он.

"Минские соглашения позволяют продемонстрировать всему миру, кто виноват в этом. Минские соглашения позволяют нам идти в суд, привлекать преступников к ответственности, в том числе и международной. Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок. Россия - не сторона договоренностей, а страна-гарант

"Любая альтернатива Минским соглашениям (можем менять формат, можем привлекать Британию, Польшу или Соединенные Штаты Америки) - это все ни к чему... Знаете, чем отличается на сегодняшний день ситуация, которая сложилась у нас сейчас, от трагедии, которая происходила в Осетии, в Абхазии во время вторжения российских войск, Приднестровье, и в Сирии, на других участках? Тем, что под Минскими соглашениями стоит подпись Путина", - заявил Порошенко.

По его словам, благодаря Минским соглашениям в сентябре 2014 года удалось остановить наступление российских войск. "Мы остановили и ввели санкции, в том числе и в феврале 2015 года", - сказал он. "Россия платит цену. Я считаю, недостаточную, но то, что можем сделать", - подчеркнул Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения, - Белый дом

Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Документ подписали тогдашние участники Трехсторонней контактной группы: посол Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, главари террористических организаций "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий.
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От дятел ,каждый день наши люди гибнут а он ждёт пока росия шо-то там заплатит .....
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Не смішіть - нічого він , від них , не чекає ... Зніміть локшину з вух !
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Ждёт разве что,когда запустят липецкую фабрику ....от така цена ....
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Мінські угоди треба скасувати, бо вони багатократно зірвані терористами і не дають жодного шансу закінчити війну! В Мінських угодах немає ні слова про повернення Криму! В Мінських угодах немає нічого крім зобовязань України провести вибори під контролем російських військ і легітимізувати терористів в місцеву владу, щоб почався новий етап знищення України як і 100 років тому. Потім легітимна терористична влада ДНР та ЛНР остаточно від'єднається від України, оголосить Україні війну і силами російських військ піде у наступ! Все це було 100 років тому, коли проголосили в Харкові УСРР і розпочали захоплення України російськими військами! Мінські угоди це загроза існуванню України і мають бути припинені НЕГАЙНО!
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Все бьі хорошо, но из-за отсутстаия адекватного ответа гибнут украинцьі.
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Это как? И вообще это о чём?

"Ну вообще то если ... то оно конечно хотя оно в общем то как то так - покойный посол Стяпаныч Черномырдин "
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"Знаете, чем наша ситуация отличается от Осетии, от Приднестровья, от Сирии - под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. Это дает возможность привлечь Россию и Путина к ответственности
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Под Минскими соглашениями не стоит даже подпись Кучмы. Откуда там подпись Путина? Там подписи ничего не значащих лиц. Там подписи тех кто никто.
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Чому ж тоді , Україна , їх виконує ... Хто заважає підтертися тими "мінськими угодами" ?
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Пункт 1-,,путиннападет,,
Пункт 2-если не нападет, все равно смотри пункт первый.
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Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Французской Республики Франсуа Олланд и Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они твердо убеждены в безальтернативности исключительно мирного урегулирования. Они всецело готовы предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях.
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Пятница, 12 Мая 2017
Совет Европейского Союза рассматривает возможность продлить санкции в отношении России с 6 до 12 месяцев
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Минский договорняк подписали люди, которые ничего не решают: 1) Зурабов ( посол расеи), 2) Хайди Тальявини ОБСЕ, 3) Кучам, 4) захарченко, 5) плотницкий!
Этим документом, даже жопу подтереть стрёмно!
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У ТРАМПА СЧИТАЮТ НЕВОЗМОЖНЫМ НАЧАТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ "С ЧИСТОГО ЛИСТА"
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И правильно считают! расеи припомнят всё, раз она правоприемница СССР!
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ООН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН во вторник единогласно принял резолюцию в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанных 12 февраля, и призвал все стороны в полной мере соблюдать режим прекращения огня на Украине.
Документ, вынесенный на голосование Россией, "одобряет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 года", и приветствует декларацию, принятую в белорусской столице по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция). Резолюция "призывает все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня".
Члены СБ также выразили озабоченность "трагическими событиями и насилием в восточных районах Украины" и заявили "о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". К резолюции СБ ООН прилагается полный текст достигнутых в Минске договоренностей.
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Ротердамом+ и платила пока вас не спалили.
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"...По его словам, благодаря Минским соглашениям в сентябре 2014 года удалось остановить наступление российских войск" - а я думал, ПУТИНА ОСТАНОВИЛ УКРАИНСКИЙ НАРОД И ЕГО САМАЯ ПАТРИОТИЧНАЯ ЧАСТЬ - ВСУ, ДОБРОБАТЫ, ВОЛОНТЕРЫ...
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правильно ты думаешь...остальное от лукавого
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напомню, оно свынячэ рыло в 2015годе уже победило

.
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Можно расценивать так, что шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА сложила крылья и собирается и далее подставлять вторую щеку, кремльблядьскому Сцарьку
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Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Документ подписали тогдашние участники Трехсторонней контактной группы: посол Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, главари террористических организаций "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий.Источник: http://censor.net.ua/n439782

ну и где здесь фамилия путин?
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12.02.15 12:20

http://censor.net.ua/photo_news/324357/obnarodovan_tekst_dogovorennosteyi_dostignutyh_v_minske_dokument_obnovleno
Обнародован текст договоренностей, достигнутых в Минске.
ДОКУМЕНТ (обновлено).
Подписи - Посол Хайди Тальявини , Кучма,посол рф Зубаров, Захарченко,Плотницкий.
Все.

"Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3831
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Кучмы как оказалось тоже нет подписи. Видимо дедушка Лёня расписался исчезающими чернилами.
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Єнта уже ботокс на лєтній паменяло Хуйло???

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Може помиляюсь, але як на мене - Петро не зовсім адекватно оцінює ситуацію як всередині країни, так і поза її межами..Ніби живе в якомусь своєму уявному світі..
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В Швейцарії ...в Англії , вони живуть ... А в Україні вони лише гроші заробляють !
Наша країна для них - місце , звідки викачується бабло !
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Пасовище для худоби , а вони - пастухи ... або вовки .
Але точно хижаки , а не худоба ...
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я не согласен - но у каждого свое мнение и это отлично,мы ведь в Украине живем,а не в какой то цапии или вообще С.Корее))
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Хто давав дозвіл Порошенку на початок т.зв "мінських переговорів" ?
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54% проголосовавшие за него. тебе упырь кацапский мало?))))
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І вообще у нас єдина страна, в якій не тільки дєйствующий, а й будущий президент ізначально - чмо...


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...я б на Россию сильно не расчитывал... -- она ж приемник СССР ... -- туда ей и дорога...*)
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А не может ли быть так, что единственная действенная альтернатива Минским соглашениям - это максимально ускоренная и полностью завершенная работа с Будапештским меморандумом? Будапештский меморандум может быть в итоге завершен Договором с ведущими странами мира, в котором они де-юре соглашаются предоставить Украине защиту от посягательств на ее территорию, что дает основания де-факто поставить РФ ультиматум, иначе она оказывается в состоянии войны с странами, склонившими Украину к безъядерному статусу. Фактически все останется на своих местах, если работа с Будапештским меморандумом закончится Договором, как это и должно быть в случаях подписания меморандумов. Запад и сегодня занимает противную РФ позицию. Вот только исчезает необходимость кого-то в чем-то лишний раз убеждать и оправдывать законность действий по отношению к агрессору. Почему этого сделать нельзя, что мешает?
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А шо вы хотели, что бы он признался, что его развели и теперь он не знает что делать. Поэтому не делает ничего, кроме как повторяет мантры об безальтернативности минска.
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Хто його розводив ? Нічого подібного ...
Те , що відбувається зараз - з самого початку і було закладено в план Порошенка-Путіна ...
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Если кто-то с первого раза не понял намек, то говорю еще раз медленно и по буквам: украинские барыги во власти все эти три года осознанно и с энтузиазмом "подмахивали" агрессору.

Судите сами:

Раша цинично аннексировала наш Крым, а наши барыги во власти в ответку ввели не режим блокады, а режим СЭЗ. Дескать, подавись подлый агрессор нашей колбасой и млеком с яйцами!

Потом был явный закулисный договорняк с освобождением Славянска и "зеленым коридором" птенцам Гиркина для передислокации в Донецк.

Потом лучших сынов Украины прямиком направили в мясорубку под предлогом предоставления "зеленого коридора" из Иловайского котла. Который, кстати, вряд ли был бы возможным без содействия (или преступного бездействия) Киева.

Вообще-то счет задумчивых "муток" идет на десятки. Это и брошенные "на призволяще" наши ребята на блокпостах, более чем странные команды на отступление с захваченных позиций, закулисная сдача защитников донецкого аэропорта, Дебальцевский котел и т.д., и т.п.

Ну и, наконец, главное - Россия внаглую оккупировала наши территории, которые Киев почему-то упрямо отказывается признать оккупированными. И наоборот, снабжает эти территории халявным электричеством, и шлет террористам свои гумконвои.

Суку олигарха, который за наш счет шлет террористам эшелоны с продуктами, власть называет украинским патриотом. А украинских патриотов, которые годами "грелись" в сырых окопах, пока Пеца "мерз" на своей вилле в Испании, а теперь пытаются заблокировать эти поставки - пособниками Кремля…

Блять, походу пока Пеца на День Независимости не натянет на себя китель с кацапскими наградами и колорадской ленточкой - наши патриоты так ни о чем и не догадаются…
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Чем дольше пэдрик будет тянуть с выполнением минских, тем больше украинцев погибнет и станет калеками. никто не отведёт войска, без признания автономии и амнистии, верить на слово пэдрику уже не будут. отака реальность.
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По Минским соглашениям -- Дебальцево принадлежит Украине, а реально -ДНР.

Вот и вся сущность т.н. Минским соглашениям. А пускать пузыри могут многие.
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по минским Украина должна признать автономию, содержать республиканскую армию и выплачивать пенсии и за боевые заслуги сепарам, вот теперь он и пускает пузыри .
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http://censor.net.ua/resonance/342201/kto_vinovat_v_otstuplenii_v_debaltsevo
01.07.15 19:00 КТО ВИНОВАТ В ОТСТУПЛЕНИИ В ДЕБАЛЬЦЕВО?
Приказ об отходе с Дебала не надо было давать сразу после подписания Минска .

Ночью в 2.00 - тревога собраться за 40 мин. и отступать...

На этих ВОИНАХ- ПАТРИОТАХ и держался фронт.

"Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8641
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - Порошенко
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