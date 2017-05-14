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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1688) коррупция (7216) пленки (29) Порошенко (12886) расследование (2122) Онищенко Александр (469)

 "Не слушал и не собираюсь слушать", - Порошенко о "пленках Онищенко"

онищенко

Все имеющиеся у него материалы о коррупции в Украине беглый нардеп Александр Онищенко должен передать в Национальное антикоррупционное бюро для независимого расследования.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем отношении к "пленкам Онищенко" и слушал ли он их, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, не слушал и не собираюсь слушать", - ответил Порошенко.

"Господин Онищенко обосновано подозревается в совершении преступлений, доказательства по которым были переданы в Верховную Раду, в результате чего с него была снята депутатская неприкосновенность.

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Если господину Онищенко есть что сообщить, он должен был прийти в следственные органы, прийти в суд, дать объяснения и в суде защищаться. Если ему есть что дополнительно передать следственным органам, как он говорил, в НАБУ, прокуратуру, американцам или кому-либо еще, я считаю, что это абсолютно правильный путь. Вместе с тем, чтобы дать объяснения по своим преступлениям, передать что-либо, что у него есть", - отметил Президент.

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"Но если эта информация используется чтобы построить свою политическую защиту и получить политическое убежище, то ничего общего с расследованием преступления и установлением истины это не имеет. Поэтому я советую приехать в Украину, предоставить все доказательства и содействовать к привлечению к ответственности всех виновных. Кто давал, кому, какие облсоветы, какие народные депутаты, какие политические силы, что там они голосовали. И такому абсолютно независимому органу, как НАБУ, это все будет очень интересно", - добавил Порошенко.

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Ага, а потом комментировал, кто там заносил, кому, за какие голосования.Называется: не слышал, но осуждаю.
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Не слухав бо знає що це правда, якби це не було б правдою порошенко обов'язково б прослухав ці плівки щоб знати в чому його обмовляють. Не слухати можна тільки в тому випадку якщо все сам знаєш!
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Педра вместе с онищенко надо без суда и следствия.Скоро так и будет.
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"Должен был прийти..." - что бы потом не уйти оттуда... Отлично, ...дон Пэдро!
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Хорошее предложение - лей что угодно на Порошенко и истинные патриоты разрешат скрываться от суда, да и много чего разрешат...
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Кучма, тоже, предлагал Мельниченко приехать в Украину и передать все плёнки в ГПУ! А оказалось, что на плёнках всё правда и про орлов Кравченко, и про убийство Гонгадзе. А потом, начались странные самоубийства с контрольными выстрелами себе в голову!
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Простите, пожалуйста, а не поясните, что имел в виду тот человек из Беларуси? Я просто не понял, что он тем хотел сказать? Не то-ли, что ...дон Пэдро белый и пушистый? Как они оттуда это видят?
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Вы правы! Именно это и хотел сказать человек из Беларуси. А видят наши события, наверное, через телескоп!
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о втором сроке думаешь, гнида? моженшь и не думать, майдан-2 тебе сказой покажется, тварь
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ты что ли сопляк майданить будешь?))) и под какими лозунгами?
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В Украине каждый политик бизнесмен, поэтому любое преследование коррупции является делом политическим
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А шо слушать если сам говорил и всё знаешь ....
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Так Онищенко и приедет! Один лишь Пукач не вьіехал, а так все давно по заграницах.
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Покращення‏ @Uzhesogodniii

-Президенте,Луценко брехун! -Не я його створював! -У вас корупція! -Не я її створював! -Ваша жінка на каналі ахметова! -Не я її створював!
Джон J. Боржоми🇺🇦‏ @JohnBorjomi 1

Итоги ПК Порошенко: -банк не в трасті бо закону нєт -футболка не фотошоп,то син-чорт -на фронті добре-бо мінськ -мирних не евакуюв бо НАПАДЕ
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Хорошая статистика 81% от 488 единомышленников Джон J. Боржоми проголосовали бы за Саакашвили. Почти всё население... поклонников...
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Людей нельзя судить исходя из того, что человек сделал или не сделал в той или иной ситуации. Если судить, то исходя из того, а что он выбрал делать в той или иной ситуации. а то ведь бывает так, что остановили машину, а там в дым пьяный водитель. Все - ах ты ж преступник. А потом выясняется, что это был единственный на всю свадьбу водитель, способный авто управлять, а на свадьбе случился сердечный приступ и кто-то должен был спасти человека, отвести его в реанимацию. И что делать? По закону - преступник. Но что это за преступление, если оно совершено в ходе спасения человека. Нужны другие критерии о том, что человеком делается правильно или не правильно, нежели судить по незаконченным делам.
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Ну,и что он не правильно сказал?Можно его ненавидеть,там шоколад,и разная поебень,но то что он далеко не лох,и не при..ный,это факт!вот это бесит лохов!И что бы он не сказал,всё равно будет не так,и один лох летнего сына в своей злобе готов на фронт,и тд
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Других новостей что ,не просматривается? Вся лента новостей-изречения Барыги,дорогой Леонид Ильич прости господи.
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Ничего не вижу!
Ничего не слышу!
Ничего не знаю!
Ничего никому не скажу!...
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кругом одні шатуни і агенти кремля ,як важко,треба робити свое і нікого не слухати
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Після дострокових президентських прийдеться послухати. І відповісти на питання слідчого прокуратури. Під протокол. У справі про підозру у корупції. Вашу корупцію, Петро Олексійович...
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Я не фанат Петра Олексійовича, далеко не фанат, але вірити Онищенку - себе не поважати. Тільки на морду його гляньте. Хоча у Петра гріхи є і їх на жаль багато.
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ошибаешься, вес тролячий цензор верит, или делает вид что верит)))
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Всі порохоботи починають зі слів " Я не фанат Парашенка..."
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Ага ,разогнались.Так петро ляксеич и признается, Скажет это анищенко с кремлем его шатают,президенства его лишить хотят,самого чесного из всех президентов,который только и делает шо беспокоится о стране и народе.Жену в свидетели возьмет и всю клоакалицию.А там и суды и прокуратура за него горой встанут.Даром он шо ли им всем зарплатню до небес поднял в нищей стране.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не слушал и не собираюсь слушать", - Порошенко о "пленках Онищенко"
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