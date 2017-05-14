 "Не слушал и не собираюсь слушать", - Порошенко о "пленках Онищенко"

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем отношении к "пленкам Онищенко" и слушал ли он их, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, не слушал и не собираюсь слушать", - ответил Порошенко.
"Господин Онищенко обосновано подозревается в совершении преступлений, доказательства по которым были переданы в Верховную Раду, в результате чего с него была снята депутатская неприкосновенность.
Если господину Онищенко есть что сообщить, он должен был прийти в следственные органы, прийти в суд, дать объяснения и в суде защищаться. Если ему есть что дополнительно передать следственным органам, как он говорил, в НАБУ, прокуратуру, американцам или кому-либо еще, я считаю, что это абсолютно правильный путь. Вместе с тем, чтобы дать объяснения по своим преступлениям, передать что-либо, что у него есть", - отметил Президент.
"Но если эта информация используется чтобы построить свою политическую защиту и получить политическое убежище, то ничего общего с расследованием преступления и установлением истины это не имеет. Поэтому я советую приехать в Украину, предоставить все доказательства и содействовать к привлечению к ответственности всех виновных. Кто давал, кому, какие облсоветы, какие народные депутаты, какие политические силы, что там они голосовали. И такому абсолютно независимому органу, как НАБУ, это все будет очень интересно", - добавил Порошенко.
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-Президенте,Луценко брехун! -Не я його створював! -У вас корупція! -Не я її створював! -Ваша жінка на каналі ахметова! -Не я її створював!
Джон J. Боржоми🇺🇦 @JohnBorjomi 1
Итоги ПК Порошенко: -банк не в трасті бо закону нєт -футболка не фотошоп,то син-чорт -на фронті добре-бо мінськ -мирних не евакуюв бо НАПАДЕ
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Ничего не слышу!
Ничего не знаю!
Ничего никому не скажу!...
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