 В правительстве США появится спецпредставитель по сотрудничеству с Украиной, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции.
"В ближайшее время планируется избрать спецпредставителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной", - сказал он.
Глава государства напомнил, что США были гарантом украинской безопасности по Будапештскому меморандуму и всегда принимали активное участие в противодействии российской агрессии.
"У меня было несколько блестящих телефонных разговоров с Трампом. У меня были хорошие разговоры с вице-президентом Пенсом. Я имел подробную беседу с госсекретарем Тиллерсоном", - подчеркнул Порошенко.
Президент также напомнил о недавнем визите министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Вашингтон, где тот встретился с Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном. "Министр иностранных дел имел ряд переговоров с Макмастером, советником по национальной безопасности. И мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом", - добавил он.
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Это такая генетика?
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Таке ж, Джамал?
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Джамал
14.05.2017 18:34
!
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он с утра на СФ "плачится"...и сопли пускает...! !
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хотя оно наверное и пожизни такое... !
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рассердили меня тут...
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а бред его в комментариях и читать не хочется...!
всегда одно и то же !
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