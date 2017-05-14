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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12886) сотрудничество (607) США (12548)

 В правительстве США появится спецпредставитель по сотрудничеству с Украиной, - Порошенко

сша разведка

В ближайшее время в правительстве США появится специальный представитель по вопросам сотрудничества с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции.

"В ближайшее время планируется избрать спецпредставителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной", - сказал он.

Глава государства напомнил, что США были гарантом украинской безопасности по Будапештскому меморандуму и всегда принимали активное участие в противодействии российской агрессии.

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"У меня было несколько блестящих телефонных разговоров с Трампом. У меня были хорошие разговоры с вице-президентом Пенсом. Я имел подробную беседу с госсекретарем Тиллерсоном", - подчеркнул Порошенко.

Президент также напомнил о недавнем визите министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Вашингтон, где тот встретился с Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном. "Министр иностранных дел имел ряд переговоров с Макмастером, советником по национальной безопасности. И мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом", - добавил он.

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Вот когда правительстве Украины появятся спецпредставители США,тогда ты замечешься как вошь на гребешке.
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Спецпредставник США по відносинам з бандою порошенка має бути прокурор, щоб вже зараз починати готувати звинувачення банди порошенка в пограбуванні України!
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Подзывает других любителей демагогов к первому посту.
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Уже фирташ забронировал. Петцю лучше в нашу, чтобы видел как "жити по-новому".
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так вы шо,из камеры постите?оба?то то я гляжу шото не то
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так большинство журналистов, журнопроститутки
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Я уже не дождусь.Когда американцы и европейцы увидят , что правит нашей страной и примут меры.
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Призови своего бога - Лукашенко, он примет меры...
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Не знаешь - почему лукашисты в Беларуси тоже фонтанируют такими же "аргументами"?
Это такая генетика?
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Вот же ж американцы с европейцами тууупыыые! Вот бы с тобой посовещались - ты б им враз глаза на барыгу раскрыл.

Таке ж, Джамал?
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Да не должен вроде. Он мои подколки понимает в основном.
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то время прошло....!
он с утра на СФ "плачится"...и сопли пускает...! !
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Важно даже не это, а то, что агрессия паРаши против Украины на заметке у США, как гаранта по Будапештскому меморандуму.

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очень бы хотелось,шоб появился новый Чарльз Уилсон,как в свое время у афганских моджахедов и такой гослужащий как Фред Айкл
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Куратор элиты и поведения . Хорошая новость , США берут ситуацию на контроль .
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что то сегодня на цензоре аномально много "парсячего" хрюкания...
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он сам себя опускает,яростно поддерживая путинского холуя...
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ну не прилюдно же... показывать свою тупость!
хотя оно наверное и пожизни такое... !
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На вынужденный отпуск не похоже. По делам в отлучке?
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Вся в делах,было мало свободного времени и еще меньше желания сюда заглядывать,
рассердили меня тут...
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Меня наоборот та последняя заварушка очень порадовала. Всё было проделано отлично. Урок преподан. Мой бан кстати продлился только до утра следующего дня.
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Дело совсем не в этом,а в чем -я озвучивать не стану.
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Не обращайте внимания. Теперь здесь будет не так как прежде. Похоже Админ рассердился больше Вы ...
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ну кроме "картинок"... не относящихся к теме обсуждения... ему нечем блеснуть!
а бред его в комментариях и читать не хочется...!
всегда одно и то же !
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Да. И он это сейчас вычитает и понесет на сф.
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Хэй, подождите момент! А откуда Порошенко знает чем занимается СБУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ правительстве США появится спецпредставитель по сотрудничеству с Украиной, - Порошенко
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