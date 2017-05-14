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 Политика Украины
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 Порошенко: "Я не хочу видеть своих детей "мажорами""

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал инцидент с футболкой сына, на которой было написано Russia.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил глава государства.

"Я действительно увидел эту фотографию, я не видел ее раньше, это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Там изображены 14-15-летние ребята, которые на Хэллоуин решили возможности подобного поведения. Они не являются политиками. Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин я считаю, что это не хорошо", - сказал он.

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Порошенко добавил, что сейчас дети оканчивают школу: "У меня и старший сын учился и в Украине, и после этого поступил в международные университеты. Проблема здесь не в качестве украинской школы. Я не хочу видеть своих детей "мажорами". Я уверен, что условия, которые там есть, в той школе, делает невозможным иметь какие-либо привилегии как дети Президента. Поверьте мне, я и моя жена стараемся сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках".

"Мы сейчас разработали кардинальные изменения относительно закона об образовании. Делали это на Нацсовете реформ. Реформирование украинского образования - один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день", - добавил Порошенко.
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Мало чего не хочешь видеть, а придётся, придётся.
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...в начале 80хх. я на Динамо Волжаной рулил -- 30 97 КИР... -- чёрненькая такая, с матюгальником и синяками под радиаторной решёткой ... ...всякое возил -- и министра ВД на блядки на Труханов тож...
...ага -- прикольней всего были ихние мажорные детки -- на Б. Житомирской, с балкона, сыр "Виола" народу бросать... -- хохма была лютая, на толчею пялиться... -- хоть бы кто обратно упаковочку забросил -- ...или там, гранатку...*)
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Эти уроды Вятровичи указывают Народу Украины какие праздники праздновать - хотят отменить 8 - ое Марта и 9 - о Мая Кто эти чмыри вонючие , откуда они взялись эти ставленники МВФ ?
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А ты сегодня свою маму с Днем матери поздравил? Еще есть время, позвони, а потом уже ругай Вятровича.
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нє, він краще жінок поздоровить з професійним святом вавілонських проституток 8 березня.
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Загнать бы тебе 9 мая в жопу, острым краем и повернуть...
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Бандит Лёня Длинный в США сховавшийся каже шо Украиной правит до сих пор Данилыч. бреше выкормышь Бандиццкий,чи не, скоро узнаем
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у них с супругой сегодня соревнования по перлам !!!! Даже Педалика вставили!!
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Ну тоді похгошенко віддай всі награбовані мільярди доларів НАЗАД в бюджет України.підприємства теж віддай Україні....синочків з західу і цього який офуительний депутат- НА ФРОНТ,
доньки разом з мамою - медсестрами до воєних госпіталів
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Совершенно очевидно (т.е. козе понятно), что дети-мажоры не будут учиться в Англии, а пойдут в среднюю школу №48.
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Значит , что-то упустил Петр Алексеевич в воспитании сына , если через три года войны ему приходится объяснять своему несмышлёному , несмотря на возраст , отпрыску прописные истины . Значит нет у младшего врожденного понимания , что для него есть Украина 🇺🇦.
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Уверяю тебя: ЕСТЬ! Он чётко знает, что это КОРМУШКА, но не исключено, что временная...
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Он не хотел отправлять детей з-за границу, но чтоб не делали привилегии был вынужден....он нас за идиотов держит?
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запропонуй підліткам у школах від киева до львова надіти таку футболку і 90 відсотків з огидою викинуть іі в смітник
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Я не хочу видеть своих детей "мажорами""
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