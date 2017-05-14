 Порошенко: "Я не хочу видеть своих детей "мажорами""

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил глава государства.
"Я действительно увидел эту фотографию, я не видел ее раньше, это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Там изображены 14-15-летние ребята, которые на Хэллоуин решили возможности подобного поведения. Они не являются политиками. Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин я считаю, что это не хорошо", - сказал он.
Порошенко добавил, что сейчас дети оканчивают школу: "У меня и старший сын учился и в Украине, и после этого поступил в международные университеты. Проблема здесь не в качестве украинской школы. Я не хочу видеть своих детей "мажорами". Я уверен, что условия, которые там есть, в той школе, делает невозможным иметь какие-либо привилегии как дети Президента. Поверьте мне, я и моя жена стараемся сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках".
"Мы сейчас разработали кардинальные изменения относительно закона об образовании. Делали это на Нацсовете реформ. Реформирование украинского образования - один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день", - добавил Порошенко.
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...ага -- прикольней всего были ихние мажорные детки -- на Б. Житомирской, с балкона, сыр "Виола" народу бросать... -- хохма была лютая, на толчею пялиться... -- хоть бы кто обратно упаковочку забросил -- ...или там, гранатку...*)
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доньки разом з мамою - медсестрами до воєних госпіталів
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