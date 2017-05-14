 Вместо принудительной эвакуации необходимо остановить огонь на Донбассе и ввести миротворцев, - Порошенко

Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Никакой принудительной эвакуации не будет. Когда была добровольная эвакуация из Авдеевки, когда был мороз -25, не было света и воды, эвакуироваться согласились только 126 детей. Все остальные остались. И мы все страной восстанавливали жизнедеятельность Авдеевки.
Я не вижу необходимости в принудительной эвакуации. Если мы убегаем от обстрелов, то дальность российских систем залпового огня "Торнадо" составляет 130-140 км. Куда же эвакуировать?
Считаю мы должны действовать с точностью до наоборот. Остановить огонь. Я бы очень хотел, чтобы была поддержана моя идея про введение миротворцев", - отметил президент.
По словам Порошенко, когда боевики увидели, что идея миротворцев на Донбассе начала находить поддержку, они организовали подрыв автомобиля ОБСЕ.
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То чому й досі не евакуйовані мирні мешканці ?
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да
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
( видео ) Майдан посилає Порошенка, Кличка, Яценюка та ...
по состоянию на март 2017гг
госдеп Великобритания Германия Франция Голландия, Италия и уже Испания
на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак.
Однако в 2010 и 2014гг ни госдеп ни ЕС
даже в страшном сне НЕ-МОГЛИ представить подобного.
тем более этого не могли представить мы, украинцы.
Этим воспользовалась засрашка, воспользовалось хY%ло. Дважды, и в 2010 и в 2014гг.
вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины после кибератак срашки
и в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ
наеб- фальсифицировали выборы.
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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наеб- фальсифицировали выборы.
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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ад?
а отдать приказ открыть ответный огонь на подавление шакалу хY%ло НЕ-велит ?
тварюка внаглую открыто исполняет приказы хY%ла
после очередной "прямой" телефонной говорильни
ни заложников ни пленных ни Сущенко НИКОГДА шакал вызволять не-станет
бо пропадёт "легенда сексота" по которой оно тварь получает приказы лично от хY%ла
(14.05.17 15:59) http://censor.net.ua/news/439768/
Порошенко: Мой последний телефонный разговор с Путиным касался освобождения заложников, в том числе и журналиста Сущенко
.
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Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина получила "паспорт" террористической "ЛНР". Церемония вручения фейкового документа состоялась во время открытия мотосезона в оккупированном Луганске.
"В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной. В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики", - заявил так называемый "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.
Однако пользователи сети не согласны с таким утверждением. Данное известие вызвало у блогеров иронию и стало поводом для шуток.
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Необходимо сменить главнокомандующего, который намеренно ограничил военнослужащих защищать Украину.
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только теперь не из Сирии, а из лугандыры и серой зоны минского договорняка
(11.05.17 18:11) http://censor.net.ua/news/439473/
Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях
. =======
впервые за последние четыре года согласен с сартириком задротным
"они там в ЕС тупыыеее пляяяя"
.
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