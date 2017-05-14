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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:миротворцы (357) ОБСЕ (2549) обстрел (6210) Порошенко (12886) эвакуация (430) Донбасс (14536) Авдеевка (1503)

 Вместо принудительной эвакуации необходимо остановить огонь на Донбассе и ввести миротворцев, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что вместо принудительной эвакуации из зоны АТО необходимо остановить обстрелы и ввести миротворческий контингент на Донбасс.

Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой принудительной эвакуации не будет. Когда была добровольная эвакуация из Авдеевки, когда был мороз -25, не было света и воды, эвакуироваться согласились только 126 детей. Все остальные остались. И мы все страной восстанавливали жизнедеятельность Авдеевки.

Я не вижу необходимости в принудительной эвакуации. Если мы убегаем от обстрелов, то дальность российских систем залпового огня "Торнадо" составляет 130-140 км. Куда же эвакуировать?

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Обстрел Авдеевки: сиротами остались две девочки 6 и 7 лет. ФОТОрепортаж

Считаю мы должны действовать с точностью до наоборот. Остановить огонь. Я бы очень хотел, чтобы была поддержана моя идея про введение миротворцев", - отметил президент.

По словам Порошенко, когда боевики увидели, что идея миротворцев на Донбассе начала находить поддержку, они организовали подрыв автомобиля ОБСЕ.

Смотрите также: Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО
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Варіант №2 - вже , во всю , готується передача влади "папереднікам" - з початку на парламентських виборах , потім - і на президентських .
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на другого надейся, а сам не плошай. Никто не защитит Украину, только сами
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Такое впечатление,что Петю контузило очень сильно ....
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Ага контузило--Алкого́льный дели́рий, бе́лая горя́чка алкого́льная, состояние отмены алкоголя с делирием, жарг. «белочка», «белка», лат. Delirium tremens (буквально - «трясущееся помрачение») - металкогольный психоз[1], конкретнее - делирий, связанный со злоупотреблением алкоголем.
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Его только что, а тебя с детства! Недаром инвалид умственного развития!
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Так ты инвалид умственного развития ,то-то я смотрю ты бред какой-то пишешь а оно вон в чём дело ! Ну ты выздоравливай ...
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Порошенко считает, что вместо принудительной эвакуации из зоны АТО необходимо остановить обстрелы и ввести миротворческий контингент на Донбасс.Источник: http://censor.net.ua/n439778 - але ж він знає , що цього ніколи не буде !

То чому й досі не евакуйовані мирні мешканці ?
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((( главное в предложении - принудительной - ну да ) кому же это я пишу)))
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напиши форумчанину-стрелку. Этот почитает и поверит.
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Тех кто сами выехали нах никому не нужны,какая эвакуация,это ведь денег стоит,а деньги все в офшорах.
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тут інше - вони ж там (у прифронтовій смузі) усі працюють на заводах і шахтах Ахмєтова , Фірташа , Льовочкіна ... Достатньо згадати про "Авдіївський коксохім" - люди будуть гинути , але бабло не повинно страждати !
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(((еще один щедевр - ну да ,ну да - их там насильно удерживают,ну шоб прибыль олигархам приносили)))
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На коксохиме можно сделать вахтовую работу,но для Барыги и его друга Ахметки люди пох.
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Так а зачем тогда армия? Тем более что там военные получают хорошие деньги, продай свой Рошен, найми воинов и все дела. Миротворцев не будет, или война или капитуляция, другого нет.
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Не пропоет и третий петух,как ты Петр трижды отречешься от меня ( Иисус)
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И где же взять этот миротворческий контингент?
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Он видно не хочет воевать.Может боиться ответственности либо раши.Сугубо гражданский миролюбивый президент.Зря его в военное время выбрали.Лучше бы Турчинова или Яроша.
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мантра про украинцев, которые выбрали в 2014г в президенты шакалада
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
( видео ) Майдан посилає Порошенка, Кличка, Яценюка та ...

по состоянию на март 2017гг
госдеп Великобритания Германия Франция Голландия, Италия и уже Испания
на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак.

Однако в 2010 и 2014гг ни госдеп ни ЕС
даже в страшном сне НЕ-МОГЛИ представить подобного.
тем более этого не могли представить мы, украинцы.
Этим воспользовалась засрашка, воспользовалось хY%ло. Дважды, и в 2010 и в 2014гг.

вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины после кибератак срашки

и в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ наеб- фальсифицировали выборы.

кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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и в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ наеб- фальсифицировали выборы.

кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014

.
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плять кто гавнокамандавач ? ссцуко а не пэдра ли шакалад ?

а отдать приказ открыть ответный огонь на подавление шакалу хY%ло НЕ-велит ?

тварюка внаглую открыто исполняет приказы хY%ла
после очередной "прямой" телефонной говорильни

ни заложников ни пленных ни Сущенко НИКОГДА шакал вызволять не-станет
бо пропадёт "легенда сексота" по которой оно тварь получает приказы лично от хY%ла



(14.05.17 15:59) http://censor.net.ua/news/439768/
Порошенко: Мой последний телефонный разговор с Путиным касался освобождения заложников, в том числе и журналиста Сущенко
.
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какие то миротворци будут отвоевивать Крим и Донбас?
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У идиотов прирост: в сети высмеяли получение "паспорта" ЛНР российской рок-певицей

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина получила "паспорт" террористической "ЛНР". Церемония вручения фейкового документа состоялась во время открытия мотосезона в оккупированном Луганске.
"В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной. В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики", - заявил так называемый "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.
Однако пользователи сети не согласны с таким утверждением. Данное известие вызвало у блогеров иронию и стало поводом для шуток.

Вместо принудительной эвакуации необходимо остановить огонь на Донбассе и ввести миротворцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9200

Вместо принудительной эвакуации необходимо остановить огонь на Донбассе и ввести миротворцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2649

Вместо принудительной эвакуации необходимо остановить огонь на Донбассе и ввести миротворцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3835
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необходимо

Необходимо сменить главнокомандующего, который намеренно ограничил военнослужащих защищать Украину.
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Ото ж, Петю, треба воювати з ВОРОГОМ, а не СВОЇМИ, і таки ВОЮВАТИ, а не Торгувати своїм Таблом. Вже "тітушки" містами бігають ("народ", як каже Фролов).
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"На Донбасі не заморожений конфлікт, а справжня війна! Просто мерзенні брехуни чогось називають її АТО!" - заявив барига.
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Та ви вже два роки зупиняєте стрільбу, а скільки після цього наших хлопців там загинуло?
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Багато загинуло .. А скільки ЩЕ загине ?

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Пэдро создает свою собственную карту,по типу карты Голодомора.
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Так ... але - "Народ, не остановивший преступника, стоящего у власти,становится соучастником его преступлений..."
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О Чем этот Гребаный Вальцман вообще " талдычит"???Оно же даже сути вещей не понимает,окромя набить свой жидовский КАРМАН!!!...???
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Прикрывается тем,чего не будет никогда и он это знает! Никогда хуйло на это не согласится! Поэтому и ненавижу порошенко,за его продажность! Все дело в рыгах и их деньгах
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парАшЕнка пэдра в сговоре с хY%лом повторяют "набег беженцев в ЕС"
только теперь не из Сирии, а из лугандыры и серой зоны минского договорняка



(11.05.17 18:11) http://censor.net.ua/news/439473/
Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях
. =======

впервые за последние четыре года согласен с сартириком задротным
"они там в ЕС тупыыеее пляяяя"
.
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Какая страна отправит миротворцев? Это конечно же Германия и Франция и даже Нидерланды.
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Дайте военным воевать, не вяжите руки, перестреляйте сепаров меров. Почистите предателей в МО, СБУ, налоговой, судах, прокуратуре, ментовке и не надо никаких миротворцев.
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Эту войну можно закончить за день или пэдро думает силой вернуть земли , дайте ему коня и шашку и в атаку))) хотя если погибнут все желающие воевать, мир станет мирнее, подождём.
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Американці дали нам сучасні антибатарейні радари. Були б їх приміняли, то обстріли відразу зупинились би. Жодна обізяна не підходила б до своїх "стрілялок" на відстань враження від прямого попадання. Достатньо жорстко контролювати кожен постріл, як відповідь на обстріли, і все. Чому цього не робиться - питання. На яке є єдина відповідь: Порошенку вигідна така тлєюща війна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо принудительной эвакуации необходимо остановить огонь на Донбассе и ввести миротворцев, - Порошенко
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