 Если бывшие владельцы Привата не выполнят взятых обязательств, то будут привлечены к ответственности, - Порошенко

Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно ответственности владельцев банков. У нас нет какой-то отдельной ответственности собственников Приватбанка, хотя это самый большой банк, который требовал докапитализации. Я инициировал принятие закона об ответственности всех владельцев банков за искусственное доведение до банкротства или за выведение средств и нанесение убытков государству.
Базируясь на этом законе, если владельцы банка не выполнят те обязательства, которые на них накладывает закон, то владелец Приватбанка в лице правительства и Министерства финансов будут применять все меры. Мне известно, что уже есть несколько обращений в НАБУ и Генеральную прокуратуру для установления виновных и привлечению их к ответственности", - сказал он.
Порошенко отметил, что компромисса в этом вопросе не будет.
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https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1001615693308153
Звісно, якби Холодницький мав би трохи більше розуму чи бодай колись у житті стикався б з розслідуванням корупційних злочинів, він би не зробив такої помилки. Але, враховуючи, що свій професійний досвід Назар Іванович набув на посаді завгоспу в прокуратурі Києво-Святошинського району й навчився, хіба, «обілєчівать» секретарів селищних рад, дивуватись не доводиться: Холодницький передав Наталії для оприлюднення дві квитанції до прибуткового касового ордеру - одна на суму 19793грн. 52 коп., друга - на суму 46184 грн. 88 коп.
Ці квитанції мали б засвідчити, що руки Холодницького ніколи не крали. Але викликає здивування сам факт наявності двох прибуткових ордерів: чому Холодницький не міг заплатити зразу? Ба більш того: обидві квитанції мають одну й ту ж дату - 26 квітня 2017 року, і один і той же ж номер - АЕ02057059. Зрозуміло, що таке може трапитись лише в одному випадку - якщо має місце неприкрита фінансова махінація й одна з цих квитанцій в наступному буде знищена.
Залишається лише дивуватись, як керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не помітив, що йому всунули явне «фуфло», та ще й передав ці папірці для оприлюднення замість того, щоби повідомити в Державну фіскальну службу про сумнівні операції туристичного агентства. Оскільки наявність двох квитанцій до одного й того ж прибуткового ордеру пояснюється дуже просто: Постановою Національного банку України від 25.11.2016 №407 з 4 січня 2017 року з метою боротьби з тіньовим обігом грошей запроваджено ліміт на здійснення операцій з готівкою в розмірі 50 тис. грн. А тому Холодницький вчинив правопорушення, заплативши готівкою 66 тис. грн., для приховування якого й були виготовлені дві квитанції до одного й того ж прибуткового касового ордеру. Одна з цих квитанцій (напевно, на більше суму) залишилась у бухгалтерії туроператора, а друга була відправлена в кошик на сміття.
І ці люди обіцяють подолати в Україні корупцію…
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частная компания (любая, на приват нециклимся) берёт кредит.
приходит время возврата кредита и частн.компания либо его возвращает (тело +%%)
либо признается банкротом. это общемировая практика.
в какой стране мира ГОСУДАРСТВО национализировало долги БАНКРОТА ?
а ни в какой. банкрот отвечает перед кредиторами своим имуществом и активами.
и это тоже общемировая практика.
сравним с тем, что творит жаба-шакаловая бандитская шушара.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ банкам
НБУжаба выдавала многократно (не только привату) .
НИ ОДИН БАНК из получивших рефинанс этот самый рефинанс в НБУ невернул.
кто в НБУ должен нести ответственность за невозвращенные кредиты ?
ответ простой : жабагонтариха.
что должно было произойти с банками невернувшими в НБУ
кредиты, полученные от НБУ (тот самый многомиллиардный рефинанс) ?
Банки, а точнее частные лица, владельцы банков,
должны были ответить перед кредиторами (в том числе и перед НБУ)
своим имуществом и активами по процедуре банкротства.
кто приведёт примеры ПУБЛИЧНОГО БАНКРОТСВА банков с октября 2014г ?
(в октябре 2014 жабагонтариха стала рулить опг под названием "нбу")
ни одного примера ПУБЛИЧНОГО БАНКРОТСВА с 2014г НЕТ.
точно также НЕТ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ "бывших владельцев Привата"
а что же есть ? есть бандитский грабёж
накоплений, сбережений, вкладов и других активов Граждан Украины
организованными преступными группировками с названиями "нбу" "президент" "кабмин"
непубличная национализация ДОЛГА (не имущества, не активов, а именно ДОЛГА)
это преступление
за которое с жабы и с шакала необходимо содрать шкуру наживо
.
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