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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:Боголюбов (13) Коломойский (842) национализация (135) НБУ (4259) Порошенко (12877) Приват (183) Гонтарева (657) Дубилет (8) Приватбанк (160)

 Если бывшие владельцы Привата не выполнят взятых обязательств, то будут привлечены к ответственности, - Порошенко

приват

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о привлечении к ответственности бывших акционеров Приватбанка в случае невыполнения ими взятых обязательств при национализации банка.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно ответственности владельцев банков. У нас нет какой-то отдельной ответственности собственников Приватбанка, хотя это самый большой банк, который требовал докапитализации. Я инициировал принятие закона об ответственности всех владельцев банков за искусственное доведение до банкротства или за выведение средств и нанесение убытков государству.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перед национализацией из "Приватбанка" вывели десятки миллиардов гривен, - "Схемы". ВИДЕО

Базируясь на этом законе, если владельцы банка не выполнят те обязательства, которые на них накладывает закон, то владелец Приватбанка в лице правительства и Министерства финансов будут применять все меры. Мне известно, что уже есть несколько обращений в НАБУ и Генеральную прокуратуру для установления виновных и привлечению их к ответственности", - сказал он.

Порошенко отметил, что компромисса в этом вопросе не будет.

Смотрите также: "П##дят", - Коломойский ответил на обвинение о выводе 16 млрд гривен накануне национализации "Приватбанка". ВИДЕО
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А краще якщо ви разом з Коломойськім і Гонтаревою віплатите.
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обобрали людей и требуют за это еще благодарить. Наглость беспредельная, конечно. И жадность. И экономическое безумие.
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Что каламойский,что парашенко..- Аферисты.Доверять им может только умалишенный.
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Я продам весь свій бізнес, я, яяяяя, відбудую грушевського і будинок профспілок, я яяя...
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Історія з відпочинком у сонячному Дубаї керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького зайвий раз засвідчила, фахівці якого інтелектуального рівня були найняті на роботу зусиллями так званих «громадських активістів». Власне, мова йде не про сам відпочинок, а про документи, які Холодницький надіслав Natasha Vlaschenko на підтвердження того, що він є чесним державним службовцем, який придбав путівку в Дубаї на законних засадах, сплативши за неї майже 66 тис. грн. (якщо бути точним - 65978 грн. 40 коп.). Ось, будь ласка:
https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1001615693308153
Звісно, якби Холодницький мав би трохи більше розуму чи бодай колись у житті стикався б з розслідуванням корупційних злочинів, він би не зробив такої помилки. Але, враховуючи, що свій професійний досвід Назар Іванович набув на посаді завгоспу в прокуратурі Києво-Святошинського району й навчився, хіба, «обілєчівать» секретарів селищних рад, дивуватись не доводиться: Холодницький передав Наталії для оприлюднення дві квитанції до прибуткового касового ордеру - одна на суму 19793грн. 52 коп., друга - на суму 46184 грн. 88 коп.
Ці квитанції мали б засвідчити, що руки Холодницького ніколи не крали. Але викликає здивування сам факт наявності двох прибуткових ордерів: чому Холодницький не міг заплатити зразу? Ба більш того: обидві квитанції мають одну й ту ж дату - 26 квітня 2017 року, і один і той же ж номер - АЕ02057059. Зрозуміло, що таке може трапитись лише в одному випадку - якщо має місце неприкрита фінансова махінація й одна з цих квитанцій в наступному буде знищена.
Залишається лише дивуватись, як керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не помітив, що йому всунули явне «фуфло», та ще й передав ці папірці для оприлюднення замість того, щоби повідомити в Державну фіскальну службу про сумнівні операції туристичного агентства. Оскільки наявність двох квитанцій до одного й того ж прибуткового ордеру пояснюється дуже просто: Постановою Національного банку України від 25.11.2016 №407 з 4 січня 2017 року з метою боротьби з тіньовим обігом грошей запроваджено ліміт на здійснення операцій з готівкою в розмірі 50 тис. грн. А тому Холодницький вчинив правопорушення, заплативши готівкою 66 тис. грн., для приховування якого й були виготовлені дві квитанції до одного й того ж прибуткового касового ордеру. Одна з цих квитанцій (напевно, на більше суму) залишилась у бухгалтерії туроператора, а друга була відправлена в кошик на сміття.
І ці люди обіцяють подолати в Україні корупцію…
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У Бени много чего есть на Потроха, как и у др. представителей разграбления народа Украины
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Одно балабольство . Факты - гонтарева к курсом доллара , вся рыговская шобла на свободе , декларации в миллионах долларов , вчерашних так называемых казлов комбатов и миллиардные декларации депутатов парашенковцев , зарплаты чиновников в месяц по три миллиона гривен и голодающие уже не только пенсионеры но и работающие люди ....
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Пеця, на хере Беня тя вертел. Скоро твой срок пройдёт и Беня вернется в Украину. Все ка по накатанной. Типо как рюкзаков.....
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приват -- изначально частная компания.
частная компания (любая, на приват нециклимся) берёт кредит.

приходит время возврата кредита и частн.компания либо его возвращает (тело +%%)
либо признается банкротом. это общемировая практика.

в какой стране мира ГОСУДАРСТВО национализировало долги БАНКРОТА ?
а ни в какой. банкрот отвечает перед кредиторами своим имуществом и активами.
и это тоже общемировая практика.

сравним с тем, что творит жаба-шакаловая бандитская шушара.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ банкам НБУ жаба выдавала многократно (не только привату) .
НИ ОДИН БАНК из получивших рефинанс этот самый рефинанс в НБУ невернул.

кто в НБУ должен нести ответственность за невозвращенные кредиты ?
ответ простой : жабагонтариха.

что должно было произойти с банками невернувшими в НБУ
кредиты, полученные от НБУ (тот самый многомиллиардный рефинанс) ?
Банки, а точнее частные лица, владельцы банков,
должны были ответить перед кредиторами (в том числе и перед НБУ)
своим имуществом и активами по процедуре банкротства.

кто приведёт примеры ПУБЛИЧНОГО БАНКРОТСВА банков с октября 2014г ?
(в октябре 2014 жабагонтариха стала рулить опг под названием "нбу")

ни одного примера ПУБЛИЧНОГО БАНКРОТСВА с 2014г НЕТ.
точно также НЕТ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ "бывших владельцев Привата"

а что же есть ? есть бандитский грабёж
накоплений, сбережений, вкладов и других активов Граждан Украины
организованными преступными группировками с названиями "нбу" "президент" "кабмин"

непубличная национализация ДОЛГА (не имущества, не активов, а именно ДОЛГА)
это преступление
за которое с жабы и с шакала необходимо содрать шкуру наживо
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли бывшие владельцы Привата не выполнят взятых обязательств, то будут привлечены к ответственности, - Порошенко
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