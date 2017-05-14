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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12877) СБУ (14208) теракт (2089) терроризм (20227)

 Количество предупрежденных СБУ терактов превышает лучшие показатели европейских стран, - Порошенко

сбу

Количество террористических атак, которые предупредила СБУ, превышает лучшие показатели европейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"СБУ сейчас имеет абсолютно чрезвычайные задания в связи с гибридной войной против Украины. Гибридная война не только на фронте... В РФ созданы так называемые информационные войска, и их реальные последствия мы видели недавно - 9 мая. По количеству террористических атак, которые остановила СБУ, я думаю, что это превышает наилучшие показатели любых европейских стран", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ожидал большего и недоволен, что до сих пор мы не нашли убийцу Шеремета, - Порошенко

По его словам, когда он стал Президентом, в Украине практически не было СБУ.

Кроме того Порошенко добавил, что никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы, в том числе и в отношении журналистов.

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Ну так ить ,как всегда Впереди планеты ВСЕЙ ....
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Свобода по отношению к журналистам?! ! Это интересный поворот!
Количество предупрежденных СБУ терактов превышает лучшие показатели европейских стран, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6301
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СБУ фальсифікує антитерористичну діяльність, малює собі розкриття вигаданих терактів, саджає випадкових людей. То волонтерів арештують в зоні АТО і покажуть це як знешкодження диверсантів, то офіційні склади зброї вивезуть як терористичні схрони, то склад масогабаритних моделей зброї "раптом" видадуть за базу терористів! Цей ідіотизм треба припиняти, СБУ треба розформовувати як повністю нікчемну, злочинну та антидержавну інституцію! В СБУ працюють діти та онуки тих хто знищував українських націоналістів і СБУшники перші продають Україну ворогу! Ганьба та зрада має бути припинена - всіх на вулицю підмітати! Те що порошенко вірить у всі ці фейкові звіти СБУ показує що він лох!
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Свобода слива. Шустера «попросят» с телевидения ...
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Сами организовали и сами обезвредили. Самолайкнули
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точно..особенно непредупрежденные взрывы арсеналов и складов боеприпасов превышает в разы самие худшие мировые показатели...
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А 9-те травня проsрали повністю.. Нам гордитися здобутками СБУ?
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То Леонід не робота СБУ. Їхня робота зброю в музеях шукать.
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Не тільки .. Можна ще й на грошенята потрусити у нинішніх Корейко..Звичайно ж - виключно для наповнення бюджету країни..
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А що трапилось 9-го травня? Кільком хлопцям набили бубну і всіх ділов. Як-би на тих колорадських мудаків ніхто не звертав уваги, вони - би потоптались з годинку на площі та зажурені побрели-би до дому не солоно хлєбавши. А так завдання "партії і правітельства" виполнєно, бо кілька десятків не мудрих хлопців повелись на дешеву провокацію. А як-би ще і поліція підписалась, то лементу-би було на увесь світ.
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Ну якщо все тільки так як ти пишеш - то хвала за це Петрові!!
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Ну до чого тут Петро? Він шо, кожній дирці - затичка?
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Можливо він сам таким себе зробив? Затичкою.. Поменше б брехав - ось і не був би затичкою..
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Ну, де він бреше а де правду говорить ми взнаємо хіба років через надцять. В усякому разі Україна стоїть, має безвіз, провела Євробачення і кажуть на "УРА" провела, нас підтримує увесь цивілізований світ, і не тількі на словах... Так що не все так погано, в усякому разі битись в істериці не варто.
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Порошенко идиот?
Неужели он на полном серьёзе считает,Ю что СБУ что-то предотвратило, что само не организовало?
Сами имитируют, сами и раскрывают. Сами делаю схроны с оружием, сами их находят..
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Всё предупредили, обезвредили и раскрыли, целую тыщу. Осталась в незавершенке только 1 штука - АТО.
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где положил - там и искать
по себе знаю - главное не забыть где искать нужное в доме, старею
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Друже , у нього пукан від неє підгорає і чоколатні батончики в карманах плавляться
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зроблено не в нас.де ж ваша цнотливість?хто волав не вживати продукцію країни-агресора?
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Чиє воно made in.. - не видно.. Як на мене - сутність передана вірно.. Хоча б тим , що обоє прилаштували своїх талановитих чад протирати та пропукувати панталончики в кріслах депутатів ВР..
На "золотому унітазі" в 2014 було змінено тільки сраки, сутність влади змінити не вдалося.. Про Австралію я вже від тебе чув..
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Офігєнний фотошоп з кацапського пропагандистського сайту ;стукі-дрюкі;
Коротше, маєш 11-80.
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А якщо згадати Грушевського, то він винен у тому що Україною правили комуняки, та й Кравчука можна у вину поставити...
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Кравчук продал весь флот Украины. А Вы или дэбил или троллятина , а может просто безгармотный ?
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Джамал, ти не відволікайся. Давай ще кацапських пропагандистських картинок.
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а таки по сравнению с кацапстаном получше.несмотря на засилье ваты и гэбни в стране.
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А у нас соревнухи с ними, что ли? Что вы все время на кацапстан оглядываетесь и при любом удобном случае его тыкаете везде?
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статья про то как работает сбу по сравнению с аналогичніми службами других стран.что то не так?
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Hаша служба
И опасна, и трудна,
И на первый взгляд
Как будто не видна.
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Намагалися. Пам'ятаєш як тут на Цензорі раділи, коли українські війська звільняли місто за містом?
А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
Ти забув?
Передай своєму куратору що премію ти цього тижня не заслужив.
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Тобі треба меньше їсти солодкого від рошен.
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Вот это кол в дупу шоколадной семьи. Какие еще доказательства нужны , что эта семейка ненавидит нашу Украину и всячески истребляет наш народ.
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Скоро конопля пойдет в рост,вот тогда СБУ её гектарами жечь будет.
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а количество НЕ предупрежденных - тайна, ну да ладно, но количество выдуманных переходит всякие нормы. Грицак руководил личной охраной сучьего Потроха годы. Можно представить, какой из него "профи". Мы уже видели в деле одного из охранников Потроха - Гелетей оказался некомпетентной преступной мразью.
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Сабака гелетей купил квартиру в Лондоне за 23 миллиона евро .
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После событий 9 - го Мая мы поняли кто устраивает провокации .
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Рімейк "Гонтарева-кращій-банкір-у-світі" (с) 2016
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расследование убийства Шеремета является личным позором Порошенко, так как президент взял его под свой контроль, но результатов нет никаких. В свою очередь президент ответил, что делается много работы, которой не заметна для СМИ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество предупрежденных СБУ терактов превышает лучшие показатели европейских стран, - Порошенко
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