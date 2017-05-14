 Количество предупрежденных СБУ терактов превышает лучшие показатели европейских стран, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"СБУ сейчас имеет абсолютно чрезвычайные задания в связи с гибридной войной против Украины. Гибридная война не только на фронте... В РФ созданы так называемые информационные войска, и их реальные последствия мы видели недавно - 9 мая. По количеству террористических атак, которые остановила СБУ, я думаю, что это превышает наилучшие показатели любых европейских стран", - сказал Порошенко.
По его словам, когда он стал Президентом, в Украине практически не было СБУ.
Кроме того Порошенко добавил, что никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы, в том числе и в отношении журналистов.
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Неужели он на полном серьёзе считает,Ю что СБУ что-то предотвратило, что само не организовало?
Сами имитируют, сами и раскрывают. Сами делаю схроны с оружием, сами их находят..
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по себе знаю - главное не забыть где искать нужное в доме, старею
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На "золотому унітазі" в 2014 було змінено тільки сраки, сутність влади змінити не вдалося.. Про Австралію я вже від тебе чув..
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Коротше, маєш 11-80.
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И опасна, и трудна,
И на первый взгляд
Как будто не видна.
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А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
Ти забув?
Передай своєму куратору що премію ти цього тижня не заслужив.
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Среди родственников Порошенко нашли сепаратистов
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