 СБУ не занимается слежкой за политиками, - Порошенко

Об этом он сообщил в воскресенье на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"В 2014 году, когда я был избран Президентом, у нас почти не было Службы безопасности, значительная часть сотрудников была либо коррумпирована, либо завербована ФСБ России. В результате значительная часть работников СБУ либо была уволена, либо перешла на сторону врага, как это произошло в Крыму. Мне известно, что бывшие работники Администрации бывшего Президента, которые сейчас эффективно работают с общественными деятелями рассказывают о так называемых "тешках", которые носились бывшему президенту и вроде бы носятся мне.
Могу сказать, что, начиная с февраля 2015, когда я узнал, что некоторые аналитические центры имеют аналитическое обеспечение СБУ, прочитав их содержание, я сказал, что в таких материалах я не нуждаюсь, и мы не являемся заказчиками этих исследований", - сказал Порошенко.
Президент акцентировал внимание на том, что перед СБУ сейчас стоят чрезвычайно сложные задачи в связи с информационной войной, которую ведет РФ, и попросил журналистов с пониманием относиться к деятельности спецслужб.
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Эх, не на том мероприятии Седюк свои ягодицы показал…
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СБУ не занимается слежкой за политиками
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Правда - это ложь, сказанная с уверенностью…
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При Януковиче в 2012 году была введена система так называемого контроля за состоянием социально-политической обстановки в областях. При которой все оперативно-розыскные подразделения в ключая Госпогранслужбу, млицию, СБУ, налоговую полицию, СВР, управления Госохраны еженедельно для анализа и обощения предоставляли в СНБО данные о мониторинге социально политической обстановки на участках твествености (в пределах области или объекта охраны) в том числе о деятельности и активносты политиеских партий и общественных организаций, о политических реакциях и волнениях местных жителей, отношении их к власти.
Таким образом реализовывались задачи внутренней разведки, т.е политичекой разведки на тактическом и стратегическом уровнях, что само по себе не приемлемо для демократичекого государства.
С 2014 года система была переориентирована на збор сведений в отношении политики сепаратизма и экстремизма, но с середины 2015 года восстановилась система общего политического сыска, т.е. отслеживаться стали не только проявления экстремизма и сепаратизма в интересах госбезопасности, а снова как при Януковича возобновился политический сыск почти в полном объеме так как оказалось нынешней власти тоже интересны данные о состоянии социально-политической обстановки, в том числе в отношении патриотических организаций и их деятельности, например блокирование жележнодорожных путей, установочые данные причастных лиц их контакты и соцсвязи.
Но главное другое видно от Президента дается команда прекратить разработку нужных лиц, в том числе чьи соцсвязи выходят на ФСБ и руководство РФ, так как много депутатов ВРУ и ниже и не только от опблока, заканчивали академии ФСБ, есть кавалерами орденов и почетных званий РПЦ, раньше были членами СОцпартии или компартии, поддерживают дружеские отношения с друзьями Путина, а то и с самим Путиным.
Но врядли поступит команда о полном сворачивании системы политического сыска.
Нынешние руководители видно для себя готовят запасной аэродром.
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