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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12877) Президент (4455) СБУ (14208) слежка (127)

 СБУ не занимается слежкой за политиками, - Порошенко

сбу

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Служба безопасности Украины не занимается слежкой за политическими деятелями.

Об этом он сообщил в воскресенье на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2014 году, когда я был избран Президентом, у нас почти не было Службы безопасности, значительная часть сотрудников была либо коррумпирована, либо завербована ФСБ России. В результате значительная часть работников СБУ либо была уволена, либо перешла на сторону врага, как это произошло в Крыму. Мне известно, что бывшие работники Администрации бывшего Президента, которые сейчас эффективно работают с общественными деятелями рассказывают о так называемых "тешках", которые носились бывшему президенту и вроде бы носятся мне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Содержание личных переписок или разговоров становится известно третьим лицам", - нардеп Лещенко предполагает, что за ним следит СБУ

Могу сказать, что, начиная с февраля 2015, когда я узнал, что некоторые аналитические центры имеют аналитическое обеспечение СБУ, прочитав их содержание, я сказал, что в таких материалах я не нуждаюсь, и мы не являемся заказчиками этих исследований", - сказал Порошенко.

Президент акцентировал внимание на том, что перед СБУ сейчас стоят чрезвычайно сложные задачи в связи с информационной войной, которую ведет РФ, и попросил журналистов с пониманием относиться к деятельности спецслужб.

Также читайте: СБУ и Нацполиция не проводили слежение за журналистами "Украинской правды", - Аваков
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Смешно ..... Они кроме этого и крышеванием коррупции больше ни чем не занимаются ...
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Таке враження що порошенко неадекватний і не розуміє чим займається СБУ. Те що СБУ вже неконтрольоване владою і працює на ворожі розвідки більше ніж на українські інтереси, влада ще досі не зрозуміла і це проблема - в нас тупа влада і некотрольоване продажне СБУ. Вбивство Шеремета під носом або за прямої участі СБУ це остання крапля, цю помийку треба закривати!
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Какая пустая пресс-конференция Порошенко!.. Еще раз убедился - с этим президентом Украина из жопы не вылезет. Даже наоборот, еще больше углубится.
Эх, не на том мероприятии Седюк свои ягодицы показал…
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Шабаш побєдобєсія в Дніпрі, Києві,Запоріжжі, Мелітополі, Миколаїві та Ізюмі - наочний приклад професійгості СБУ та особисто пана Грицака..
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Не виключно, що наше ФСБУ до цього шабашу сама причетна. Або вони ще не визначились, кому їм служити: Україні, або Росії
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Анекдот недели
СБУ не занимается слежкой за политиками
СБУ не занимается слежкой за политиками, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3380
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та за тобой не сбу, а санитары следят...то они для прикрытия говорят,шо сбу
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У Вас я вижу большой опыт в этом деле читаете умные книги как захватит галактику не привлекая внимания санитаров
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Сбу не следит.Оно убивает без следствий. Сашко Билый ожидает с предъявой.
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так у вас же вроде арсен аваков виноват был...уже переобулись?
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Я не я и хата не моя! Хотели чтобы Пэтя сказал правду? Не дождетесь, не доросли еще!
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Ну чому ви так на наше СБУ ? Воно не займаеться нічим зовсім!
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Правда - это ложь, сказанная с уверенностью…
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Щось не зрозумів. Громадського активіста Станіслава Краснова СБУ вислідила на автозаправці, довго била, звинуватила, що він резидент розвідки, потім відпустила, потім знову піймала, знову била, знову звинуватила у всьому, що тільки можна, і знову відпустила, але вже трохи покаліченого. Це не є політичні переслідування, пане президенте?
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И как после этого можно говорить,что страна в безопасности?
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Ложь!
При Януковиче в 2012 году была введена система так называемого контроля за состоянием социально-политической обстановки в областях. При которой все оперативно-розыскные подразделения в ключая Госпогранслужбу, млицию, СБУ, налоговую полицию, СВР, управления Госохраны еженедельно для анализа и обощения предоставляли в СНБО данные о мониторинге социально политической обстановки на участках твествености (в пределах области или объекта охраны) в том числе о деятельности и активносты политиеских партий и общественных организаций, о политических реакциях и волнениях местных жителей, отношении их к власти.
Таким образом реализовывались задачи внутренней разведки, т.е политичекой разведки на тактическом и стратегическом уровнях, что само по себе не приемлемо для демократичекого государства.
С 2014 года система была переориентирована на збор сведений в отношении политики сепаратизма и экстремизма, но с середины 2015 года восстановилась система общего политического сыска, т.е. отслеживаться стали не только проявления экстремизма и сепаратизма в интересах госбезопасности, а снова как при Януковича возобновился политический сыск почти в полном объеме так как оказалось нынешней власти тоже интересны данные о состоянии социально-политической обстановки, в том числе в отношении патриотических организаций и их деятельности, например блокирование жележнодорожных путей, установочые данные причастных лиц их контакты и соцсвязи.
Но главное другое видно от Президента дается команда прекратить разработку нужных лиц, в том числе чьи соцсвязи выходят на ФСБ и руководство РФ, так как много депутатов ВРУ и ниже и не только от опблока, заканчивали академии ФСБ, есть кавалерами орденов и почетных званий РПЦ, раньше были членами СОцпартии или компартии, поддерживают дружеские отношения с друзьями Путина, а то и с самим Путиным.
Но врядли поступит команда о полном сворачивании системы политического сыска.
Нынешние руководители видно для себя готовят запасной аэродром.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ не занимается слежкой за политиками, - Порошенко
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