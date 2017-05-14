 Луценко следует публично отчитаться в Раде за год работы. Это будет полезно, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"Год - это достаточный срок, когда необходимо давать отчет о результатах. Я бы… во-первых, мне кажется, он намеревался, но я думаю, он нас услышит, и я бы советовал ему провести публичный отчет Генпрокурора в парламенте… Я думаю, это будет полезно и думаю, есть о чем отчитываться", - сказал Президент.
Порошенко также отметил, что если измерять работу по количеству уголовных дел и приговоров, переданных в суд, то здесь есть "достаточно хорошая статистика" относительно количества дел, которые переданы в суд и по делам Майдана, и по делам против коррупционеров, и по главному делу - "делу Януковича".
Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.
459 19
Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко(30)
Пока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать, - Порошенко(90)
Я ожидал большего и недоволен, что до сих пор мы не нашли убийцу Шеремета, - Порошенко(28)
Более 3,3 млн граждан Украины уже получили биометрические паспорта, - Порошенко(18)
Немецкие СМИ о "гибком шоколадном короле" и удушающей коррупции в Украине(0)
Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко(184)
За время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее, - супруга Порошенко Марина(169)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Категорчески не согласен, что в раде...Там никакого толку с такого отчета не будет....Отчет только на Майдане...точка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Немецкие СМИ о "гибком шоколадном короле" и удушающей коррупции в Украине
14.05.2017, 14:46
Украина погружена в глубокий кризис. При этом многие проблемы, скорее, имеют внутреннее происхождение и затяжной характер, сообщается в статье немецкого телеканала n-tv.
В материале указывается, что в украинских бедах виновата не только Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), территориально уменьшившая область, подконтрольную киевскому правительству. Дело в том, что Украина уже почти четверть столетия не имеет серьезной и эффективно функционирующей касты политиков.
Политики здесь в первую очередь думают, как набить собственные карманы, а уж потом о благосостоянии народа, отмечается в публикации.
«На данный момент можно констатировать провал всех революций, состоявшихся в Украине... Президенты приходили и уходили, а коррупция оставалась. Процветает она и при «шоколадном короле» Порошенко», - пишут немецкие журналисты, называя 51-летнего президента «гибким» из-за способности прислуживать власти как при «оранжевом» Ющенко, так и при «синем» Януковиче.
Также в статье констатируется, что «Киев находится на грани банкротства».
«Несмотря на все усилия по облагораживанию центра города к Евровидению, все же заметно, что финансовым благополучием расположенный на Днепре город-миллионник похвастаться не может. Как и сама Украина, живущая на деньги МВФ и Европы, Киев находится на грани банкротства», - сообщает n-tv.
В материале говорится, что когда мэр Киева Виталий Кличко посетил деревню Евровидения перед первым полуфиналом конкурса и приветствовал со сцены присутствующих, местами был слышен свист и недовольные возгласы. Впрочем, бывшего боксера, а нынче полнокровного политика они не смутили...
«Проблемы видны невооруженным глазом: состояние дорог за пределами центра города местами просто катастрофическое, в киевском метро ездят поезда, выпущенные еще во времена правления Хрущева и Брежнева», - резюмирует немецкий телеканал.
Отмечу, что нынешняя коррумпированная до мозга костей барыжная власть во главе с Порошенко наверняка еще больше виновна в нынешних бедах, чем Путин.
Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия - прямо заявила на этот счет президент Литвы Даля Грибаускайте в декабре прошлого года.
При этом Украина стала сейчас лидером по уровню коррупции по той причине, что президент Порошенко не только не борется реально с ней, а, напротив, возглавляет коррупцию в стране.
Соответственно, выражение Грибаускайте означает, что Порошенко больше вредит Украине, чем Путин.
Мишель ПРОРОК
Ответить