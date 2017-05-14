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 Политика Украины
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Все про:ВР (22430) ГПУ (8553) коррупция (7215) Луценко (6819) отчет (261) Порошенко (12877) Янукович (32450)

 Луценко следует публично отчитаться в Раде за год работы. Это будет полезно, - Порошенко

луценко

Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко следует отчитаться перед Верховной Радой за год работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Год - это достаточный срок, когда необходимо давать отчет о результатах. Я бы… во-первых, мне кажется, он намеревался, но я думаю, он нас услышит, и я бы советовал ему провести публичный отчет Генпрокурора в парламенте… Я думаю, это будет полезно и думаю, есть о чем отчитываться", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины, - Енин

Порошенко также отметил, что если измерять работу по количеству уголовных дел и приговоров, переданных в суд, то здесь есть "достаточно хорошая статистика" относительно количества дел, которые переданы в суд и по делам Майдана, и по делам против коррупционеров, и по главному делу - "делу Януковича".

Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.


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Это будет не столько полезно,сколько СМЕШНО .....
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Югко - твій кум тебе зливає.. Тікай Югко, тікай.. Посадять вдруге - співчувати вже ніхто не буде..
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Оспаді, угроблять вони себе цими ролєвими ігрищами))
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Уже первый вопрос. А как там поживают бриллиантовые? Янукович хоть львовского посадил, а кого посадит Юра Луценко?
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А може назначити його міністром оборони? Там він ще,здається,не працював. Незамінний наш Юрко...
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Опять менять закон или давать Югику генерал-майора?
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вот пожалуйста . отчет о проделанной работе Луценко следует публично отчитаться в Раде за год работы. Это будет полезно, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4803
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А представь...сидит такой работяга и потягивая сигаретку говорит дружкам - "Я вот с генпрокурором тапочки и рукавицы шил".
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"...Луценко следует публично отчитаться в Раде....."

Категорчески не согласен, что в раде...Там никакого толку с такого отчета не будет....Отчет только на Майдане...точка.
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Пане Югку - менська колонія завжди готова надати тобі прихисток, дах над головою, такий-сякий раціюн харчування й цікаву роботу по пошиттю брезентових рукавиць та роб для електрозварників..
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Ну и кто там требовал досрочные выборы? Зачем? В данный момент это самый адекватный президент за всю историю Украины. Какие другие кандидатуры-то? Их пока что просто нет. Следующие выборы будут в своё время. Хаос и растраты на перевыборы выгодны сейчас только геополитическим врагам.
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День не пити перед цім, йому це буде дуже тяжко зробити.
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http://uainfo.org/blognews/1494761911-nemetskie-smi-o-gibkom-shokoladnom-korole-i-udushayushchey-korruptsii.html

Немецкие СМИ о "гибком шоколадном короле" и удушающей коррупции в Украине
14.05.2017, 14:46 Луценко следует публично отчитаться в Раде за год работы. Это будет полезно, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7536

Украина погружена в глубокий кризис. При этом многие проблемы, скорее, имеют внутреннее происхождение и затяжной характер, сообщается в статье немецкого телеканала n-tv.
В материале указывается, что в украинских бедах виновата не только Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), территориально уменьшившая область, подконтрольную киевскому правительству. Дело в том, что Украина уже почти четверть столетия не имеет серьезной и эффективно функционирующей касты политиков.
Политики здесь в первую очередь думают, как набить собственные карманы, а уж потом о благосостоянии народа, отмечается в публикации.
«На данный момент можно констатировать провал всех революций, состоявшихся в Украине... Президенты приходили и уходили, а коррупция оставалась. Процветает она и при «шоколадном короле» Порошенко», - пишут немецкие журналисты, называя 51-летнего президента «гибким» из-за способности прислуживать власти как при «оранжевом» Ющенко, так и при «синем» Януковиче.
Также в статье констатируется, что «Киев находится на грани банкротства».
«Несмотря на все усилия по облагораживанию центра города к Евровидению, все же заметно, что финансовым благополучием расположенный на Днепре город-миллионник похвастаться не может. Как и сама Украина, живущая на деньги МВФ и Европы, Киев находится на грани банкротства», - сообщает n-tv.
В материале говорится, что когда мэр Киева Виталий Кличко посетил деревню Евровидения перед первым полуфиналом конкурса и приветствовал со сцены присутствующих, местами был слышен свист и недовольные возгласы. Впрочем, бывшего боксера, а нынче полнокровного политика они не смутили...
«Проблемы видны невооруженным глазом: состояние дорог за пределами центра города местами просто катастрофическое, в киевском метро ездят поезда, выпущенные еще во времена правления Хрущева и Брежнева», - резюмирует немецкий телеканал.
Отмечу, что нынешняя коррумпированная до мозга костей барыжная власть во главе с Порошенко наверняка еще больше виновна в нынешних бедах, чем Путин.
Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия - прямо заявила на этот счет президент Литвы Даля Грибаускайте в декабре прошлого года.
При этом Украина стала сейчас лидером по уровню коррупции по той причине, что президент Порошенко не только не борется реально с ней, а, напротив, возглавляет коррупцию в стране.

Соответственно, выражение Грибаускайте означает, что Порошенко больше вредит Украине, чем Путин.
Мишель ПРОРОК
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко следует публично отчитаться в Раде за год работы. Это будет полезно, - Порошенко
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