 Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня есть несколько кандидатов. Но без того, чтобы я их обсудил с представителями Верховной Рады, я считаю некорректным обнародовать их фамилии. Но я исхожу из критериев профессионализма и патриотизма. Уверен в том, что в Украине таких достаточно", - сказал он.
Порошенко напомнил, что в соответствии с украинским законодательством окончательное решение об увольнении главы НБУ принимает Верховная Рада. "Я глубоко убежден, что это голосование должно состояться тогда, когда мы будем иметь кандидатуру, у которой будет поддержка Верховной Рады", - добавил Президент.
"Я не исключаю, что назначение нового главы НБУ может состоятся до летних парламентских каникул, чтобы мы не ждали до осени", - сказал Порошенко.
Глава государства поблагодарил Валерию Гонтареву за работу на посту главы НБУ.
"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за ту огромную работу, которая была проделана главой Национального банка Гонтаревой по обеспечению финансовой стабилизации украинской финансово-банковской сферы, очищению банковской сферы от проблемных банков, которая была как раковая опухоль, еще с кризиса 2008 года, наведению порядка в рефинансировании банков", - заявил Порошенко.
557 40
Материалы по теме: Отставка Гонтаревой
Новый глава НБУ, скорее всего, будет назначен к сентябрю, - Данилюк(12)
"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева(49)
С 10 мая обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель главы НБУ Смолий, - Ирина Луценко(76)
Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"(82)
Гонтарева может покинуть Украину после отставки, - Тимошенко(304)
О кандидатурах на пост главы Нацбанка пока ничего не известно, - Ирина Луценко(51)
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FBVqMsX8ZWE
Ответить
Ответить
Ответить
Украина погружена в глубокий кризис. При этом многие проблемы, скорее, имеют внутреннее происхождение и затяжной характер, сообщается в статье немецкого телеканала n-tv.
В материале указывается, что в украинских бедах виновата не только Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), территориально уменьшившая область, подконтрольную киевскому правительству. Дело в том, что Украина уже почти четверть столетия не имеет серьезной и эффективно функционирующей касты политиков.
Политики здесь в первую очередь думают, как набить собственные карманы, а уж потом о благосостоянии народа, отмечается в публикации.
«На данный момент можно констатировать провал всех революций, состоявшихся в Украине... Президенты приходили и уходили, а коррупция оставалась. Процветает она и при «шоколадном короле» Порошенко», - пишут немецкие журналисты, называя 51-летнего президента «гибким» из-за способности прислуживать власти как при «оранжевом» Ющенко, так и при «синем» Януковиче.
Также в статье констатируется, что «Киев находится на грани банкротства».
«Несмотря на все усилия по облагораживанию центра города к Евровидению, все же заметно, что финансовым благополучием расположенный на Днепре город-миллионник похвастаться не может. Как и сама Украина, живущая на деньги МВФ и Европы, Киев находится на грани банкротства», - сообщает n-tv.
В материале говорится, что когда мэр Киева Виталий Кличко посетил деревню Евровидения перед первым полуфиналом конкурса и приветствовал со сцены присутствующих, местами был слышен свист и недовольные возгласы. Впрочем, бывшего боксера, а нынче полнокровного политика они не смутили...
«Проблемы видны невооруженным глазом: состояние дорог за пределами центра города местами просто катастрофическое, в киевском метро ездят поезда, выпущенные еще во времена правления Хрущева и Брежнева», - резюмирует немецкий телеканал.
Отмечу, что нынешняя коррумпированная до мозга костей барыжная власть во главе с Порошенко наверняка еще больше виновна в нынешних бедах, чем Путин.
Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия - прямо заявила на этот счет президент Литвы Даля Грибаускайте в декабре прошлого года.
При этом Украина стала сейчас лидером по уровню коррупции по той причине, что президент Порошенко не только не борется реально с ней, а, напротив, возглавляет коррупцию в стране.
Соответственно, выражение Грибаускайте означает, что Порошенко больше вредит Украине, чем Путин.
Мишель ПРОРОК
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как показывает проведенный анализ, интервенционистская политика, проводимая руководством НБУ в 2014-2017 гг., способствовала:
- растрате международных резервов Украины;
- созданию условий для валютной паники и валютного кризиса в феврале 2015 г.;
- наращиванию государственного долга и превращению долговой проблемы в нерешаемую в среднесрочной перспективе;
- ужесточению валютного регулирования, парализовавшего платежно-расчетную систему,
затруднившего интеграцию Украины в мировую экономику, препятствующего привлечению иностранных инвестиций;
- удушению отечественного банковского сектора;
- значительной утрате депозитов физических и юридических лиц;
- увеличению нагрузки на бюджетную систему;
- снижению банковской плотности и финансовой глубины, являющихся ключевыми факторами, способствующими возобновлению экономического роста и поддержанию его устойчивых темпов;
- утрате доверия к банковской системе и к украинской государственной власти;
- селективной поддержке отдельных коммерческих банков, связанных непосредственно с руководством НБУ, а также с некоторыми другими политиками Украины;
- утаиванию активов Януковича и других руководителей прежнего политического режима;
- значительному увеличению участия российских государственных банков в банковской системе Украины;
- снижению масштабов инвестиций в украинскую экономику;
- падению объемов украинского экспорта;
- продлению и углублению экономического кризиса в Украине в 2015 г.;
- препятствованию возобновления быстрого и устойчивого экономического роста в стране в 2016-2017 гг.;
- радикальному сокращению общественной поддержки важнейших украинских государственных институтов - президента, парламента, правительства, а также самой идеи успешности демократического политического устройства в Украине.
http://hvylya.net/special-projects/ukrainian-institute-future/andrey-illarionov-ukrainskaya-ekonomicheskaya-katastrofa-2013-2016.html
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FBVqMsX8ZWE
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но Вы несколько перебильшуете.
Ответить
Ответить
Ответить
И вдруг стали зомби?
И кто же их убил?
Ответить
Название банка Активы (тыс. грн.)
ПАТ "Промінвестбанк" 34,323,896
ПА Т "ВТБ БАНК" 20,640,072 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 38,953,914 ПАТ "СБЕРБАНК" 48,355,811 АТ "БМ БАНК" 1,752,468 ПАТ "ВіЕс Банк" 3,909,280 Всего по российским 147,935,442 Всего по платежеспособным 1,242,851,194 Доля российских 0.119029086 (11.9%) Источник: /publish/article;jsessionid=BA 53E4C534A0A732CD6B6CA0D5A63B2E ?art_id=34661442
Ответить
Ответить
Ответить
Не Вы одна умная на форуме.
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------
Ну о чем с тобой спорить, шоколадное быдло?
О том, что опустив на 50%, потом орать про пэрэмогу в 2,3%?
У коммуняк ты бы работал инструктором райкома комсомола. Правда, грубым быдлом они всё-таки брезговали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить