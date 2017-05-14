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 Политика Украины, Экономика
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 Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко

порошенко данилюк гонтарева

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что рассматривает несколько кандидатур на должность главы Национального банка и не исключает назначение нового главы НБУ до летних каникул Рады.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть несколько кандидатов. Но без того, чтобы я их обсудил с представителями Верховной Рады, я считаю некорректным обнародовать их фамилии. Но я исхожу из критериев профессионализма и патриотизма. Уверен в том, что в Украине таких достаточно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У власти есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, и один из них "предпочтительный", - Данилюк

Порошенко напомнил, что в соответствии с украинским законодательством окончательное решение об увольнении главы НБУ принимает Верховная Рада. "Я глубоко убежден, что это голосование должно состояться тогда, когда мы будем иметь кандидатуру, у которой будет поддержка Верховной Рады", - добавил Президент.

"Я не исключаю, что назначение нового главы НБУ может состоятся до летних парламентских каникул, чтобы мы не ждали до осени", - сказал Порошенко.

Читайте: "Президенту невыгодно иметь исполняющего обязанности", - Ирина Луценко о назначении главы НБУ

Глава государства поблагодарил Валерию Гонтареву за работу на посту главы НБУ.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за ту огромную работу, которая была проделана главой Национального банка Гонтаревой по обеспечению финансовой стабилизации украинской финансово-банковской сферы, очищению банковской сферы от проблемных банков, которая была как раковая опухоль, еще с кризиса 2008 года, наведению порядка в рефинансировании банков", - заявил Порошенко.

Также читайте: "Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева
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Иными словами "Столько жополизов, что не могу нежнейшего выбрать. Хай с депутатами трет"
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Гонтарева дуже продуктивно попрацювала над стабільністю банківської системи, обвалила гривню з 11 до 26, так, що дякувати є за що.
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Это проявления профессионализма и патриотизма! Педя только таких подбирает!
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Немецкие СМИ о "гибком шоколадном короле" и удушающей коррупции в Украине

Украина погружена в глубокий кризис. При этом многие проблемы, скорее, имеют внутреннее происхождение и затяжной характер, сообщается в статье немецкого телеканала n-tv.

В материале указывается, что в украинских бедах виновата не только Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), территориально уменьшившая область, подконтрольную киевскому правительству. Дело в том, что Украина уже почти четверть столетия не имеет серьезной и эффективно функционирующей касты политиков.

Политики здесь в первую очередь думают, как набить собственные карманы, а уж потом о благосостоянии народа, отмечается в публикации.

«На данный момент можно констатировать провал всех революций, состоявшихся в Украине... Президенты приходили и уходили, а коррупция оставалась. Процветает она и при «шоколадном короле» Порошенко», - пишут немецкие журналисты, называя 51-летнего президента «гибким» из-за способности прислуживать власти как при «оранжевом» Ющенко, так и при «синем» Януковиче.

Также в статье констатируется, что «Киев находится на грани банкротства».

«Несмотря на все усилия по облагораживанию центра города к Евровидению, все же заметно, что финансовым благополучием расположенный на Днепре город-миллионник похвастаться не может. Как и сама Украина, живущая на деньги МВФ и Европы, Киев находится на грани банкротства», - сообщает n-tv.

В материале говорится, что когда мэр Киева Виталий Кличко посетил деревню Евровидения перед первым полуфиналом конкурса и приветствовал со сцены присутствующих, местами был слышен свист и недовольные возгласы. Впрочем, бывшего боксера, а нынче полнокровного политика они не смутили...

«Проблемы видны невооруженным глазом: состояние дорог за пределами центра города местами просто катастрофическое, в киевском метро ездят поезда, выпущенные еще во времена правления Хрущева и Брежнева», - резюмирует немецкий телеканал.

Отмечу, что нынешняя коррумпированная до мозга костей барыжная власть во главе с Порошенко наверняка еще больше виновна в нынешних бедах, чем Путин.

Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия - прямо заявила на этот счет президент Литвы Даля Грибаускайте в декабре прошлого года.

При этом Украина стала сейчас лидером по уровню коррупции по той причине, что президент Порошенко не только не борется реально с ней, а, напротив, возглавляет коррупцию в стране.

Соответственно, выражение Грибаускайте означает, что Порошенко больше вредит Украине, чем Путин.

Мишель ПРОРОК
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Петро своми шістками - Гройсманом, Кононенко, Парубієм, Луценками , Геращенками зробив максимум, щоб вихолостити й знівелювати український парламентаризм.. Хто така зараз Верховна Рада - пусте місце, але з "діючою коаліцією" , корта більше гуляє по заморських пляжах ніж працює..
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Так же как и шоколядного прокуГога выбирали всей Радой, да)))
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Кстати шоколядный прокуГор у нас уже есть без юр образования, надо бы теперь ещё одну рехворму провести, шоколядной Раде принять закон что и глава НБУ может быть вообще без образования. Теперь в Украине главным критерием профпригодности на ту или иную должность являеца любовь к конхветкам Коровка.
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Ну я тоже люблю конфеты коровка , но только когда покупаю в Белоруссии ( у нас их есть только себя травить ). Вы вообще посмотрите - гРойсман с купленным дипломом ( бывший продавец трусов на винницком базаре ) , аВаков - вор земли в Харькове , поРошенко сыночек вора заводов сахарных , и т.д.
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Ага , кто даст больше от партии , хРяк та вообще мозги потерял. (с)
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20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывает проведенный анализ, интервенционистская политика, проводимая руководством НБУ в 2014-2017 гг., способствовала:
- растрате международных резервов Украины;
- созданию условий для валютной паники и валютного кризиса в феврале 2015 г.;
- наращиванию государственного долга и превращению долговой проблемы в нерешаемую в среднесрочной перспективе;
- ужесточению валютного регулирования, парализовавшего платежно-расчетную систему,

затруднившего интеграцию Украины в мировую экономику, препятствующего привлечению иностранных инвестиций;
- удушению отечественного банковского сектора;
- значительной утрате депозитов физических и юридических лиц;
- увеличению нагрузки на бюджетную систему;
- снижению банковской плотности и финансовой глубины, являющихся ключевыми факторами, способствующими возобновлению экономического роста и поддержанию его устойчивых темпов;
- утрате доверия к банковской системе и к украинской государственной власти;
- селективной поддержке отдельных коммерческих банков, связанных непосредственно с руководством НБУ, а также с некоторыми другими политиками Украины;
- утаиванию активов Януковича и других руководителей прежнего политического режима;
- значительному увеличению участия российских государственных банков в банковской системе Украины;
- снижению масштабов инвестиций в украинскую экономику;
- падению объемов украинского экспорта;
- продлению и углублению экономического кризиса в Украине в 2015 г.;
- препятствованию возобновления быстрого и устойчивого экономического роста в стране в 2016-2017 гг.;
- радикальному сокращению общественной поддержки важнейших украинских государственных институтов - президента, парламента, правительства, а также самой идеи успешности демократического политического устройства в Украине.
http://hvylya.net/special-projects/ukrainian-institute-future/andrey-illarionov-ukrainskaya-ekonomicheskaya-katastrofa-2013-2016.html
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График 14. Число коммерческих банков на 100 тыс. жителей по некоторым странам мира в 2011 г.
Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8718
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Число отделений коммерческих банков на 100 тыс. взрослых жителей по странам мира в 2015 г. - 160 место в мире
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Только у нас комерчиские банки только дЭпутатов (с)
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Это ещё одна болезнь наша.
Но Вы несколько перебильшуете.
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Число платежеспособных банков в Украине
Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3229
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То есть экономист Илларионов считает, что украинская экономика прекрасно бы себя чувствовала без расчистки зомби-банков? И что Гонтарева неизвестно куда "растратила" валютные средства, вызвав этим обвал гривны ? Да это просто какой-то титан экономической мысли!
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Вот работали себе банки, были платежеспособными.
И вдруг стали зомби?
И кто же их убил?
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Просто оставлю это здесь.
Название банка Активы (тыс. грн.)
ПАТ "Промінвестбанк" 34,323,896
ПА Т "ВТБ БАНК" 20,640,072 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 38,953,914 ПАТ "СБЕРБАНК" 48,355,811 АТ "БМ БАНК" 1,752,468 ПАТ "ВіЕс Банк" 3,909,280 Всего по российским 147,935,442 Всего по платежеспособным 1,242,851,194 Доля российских 0.119029086 (11.9%) Источник: /publish/article;jsessionid=BA 53E4C534A0A732CD6B6CA0D5A63B2E ?art_id=34661442
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Удельный вес «плохих долгов» («non-performing loans», NPL) в общем объеме активов, %
Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7298
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А кому Вы это пишите ? Тут половину людей просто почитает . вторые просто не поймут что это (с)
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Кому лень ссылку нажать - просто посмотрят.
Не Вы одна умная на форуме.
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Это свидетельствует только о коллапсе продаж. И обнищании основной массы людей. Концентрации гривни у 10% населения, которым не надо 100 кг жратвы в день и 10 машин в год. Вот этим людям (10%) ситуативно выгодна их дорогая гривна, особенно перед суперприватизацией
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Официальные международные резервы Украины, млрд $
Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5684
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Не пизди, конченный.
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Ну о чем с тобой спорить, шоколадное быдло?
О том, что опустив на 50%, потом орать про пэрэмогу в 2,3%?
У коммуняк ты бы работал инструктором райкома комсомола. Правда, грубым быдлом они всё-таки брезговали.
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Начните с того, что посадите трёх своих друзей. ...на ключевые должности в государстве...
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Обсудить это очень хорошо. Я хоть и не принадлежу к кагорте "Народных депутатов" кооал-лиции. Но выношу на рассмотрение кандитатуру прекрасного менеджера -банкира госпожу Гонтареву. Ее народ Украины ну очень любит,просто не земной любовью.
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И шоб спи...украли не меньше алкоголички!
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Перевожу а Пэтиного языка - еще несколько млрдов нужно оприходовать и договориться со следующим. Точнее проверить на лояльность, не будет ли бояться грабить народ так же, как и Гонтарева...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко
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