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 Политика Украины
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Все про:выборы (21728) Порошенко (12877) Президент (4455)

 Пока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать, - Порошенко

выборы

Пока рано думать о втором сроке на посту главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Относительно выдвижения на второй срок: еще есть почти два года президентских полномочий, и надо еще много чего сделать…Относительно стратегии развития страны на этот и следующий год, то я представлю его обществу в своем послании к Верховной Раде в сентябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ

Относительно второго срока, в соответствии с Конституцией, каждый гражданин Украины, правда с некоторыми ограничениями, те кому уже исполнилось 35 лет, а мне уже есть 35 лет и я думаю, что у нас на сегодняшний день еще рановато говорить относительно состава потенциальных президентских кандидатов", - сообщил Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.


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Пока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать, - Порошенко
Несмотря на некоторые просчеты пусть баллотируется, у нас и так мало проукраинских кандидатов.
Если не будет баллотироваться, антиукраинские силы будут очень рады.
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Даааааа... Наречие ПОКА - оставляет огромную надежду всему украинскому народу....
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Кругом корупція і зрада
Народ заляканий мовчить
А в кабінеті президента
Кабан годований сидить.

Він кнур, по морді, головний,
Верховні свині знають.
Лиш після нього до помий -
з корита неньку доїдають.

Кнури в судах, кнури в кабміні,
І в прокуратурах - виключно свині.
Велика свиня - оберуть депутатом,
Чесна людина - посадять за грати.

Cвині не приймають участi в АТО,
Свинськая справа - торгівля з ОРДЛО,
Кров'ю солдат платять за вугілля,
Ротердам+ - тарифне свавілля.

Страшна небезпека від хижих тварин,
І люди тікають до інших країн,
Де воля, робота, заможне життя,
Де президент - людина, а не свиня.
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Да не рано, уже поздно.
Сейчас надо думать как и куда свалить по-тихому, чтобы не нашли. А еще лучше, что бы вообще не искали.
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ой пеця..._боюсь от твоей жизни по новому и выбирать будет некому )))) передохнут и по европам разбегуться)))
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Отец сингапурской нации Ли Куан Ю:
- У меня было два пути: Первый - это воровать и вывести друзей и родственников в списки ФОРБС, при этом оставив свой народ на голой земле. Второй путь - это служить своему народу и вывести его в десятку лучших стран мира. Я выбрал второй путь.....
Президент Украины:
- И у меня было два пути. К сожалению, второй вариант выбрал Ли Куан Ю и мне остался первый.
После этого около десяти миллионов людей выехало на заработки, чтобы прокормить свои семьи, детей и помочь родителям. Ложь правительства продолжается. Об остальном даже и говорить уже не хочется, люди и сами всё видят.

Для меня всё на данный момент примерно так и происходит.
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- Чем выше по вертикали власти вскарабкиваешься, тем больше врёшь!
- Наоборот! Чем больше наврёшь - тем выше залезешь!


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Если бі Петя попал в ту страну, что и Пиноккио, то на фоне петиного брехливого носа, нос Пиноккио смотрелся как маленький аккуратненький носик. Только Путин мог бы Пете конкуренции составить. Эти двое оставили бы позади по размерам носа и слонов, и рубу мечь и марабу
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" рано говорить о втором президентском сроке ". Петро ты опять путаешь слова . правильно буде : глупо говорить о втором президентском сроке
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"Пока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать, - Порошенко" - стало поздно на второй день президенства, когда отдал границу Украины кацапам (одностороннее прекращение огня)!
Но можно попробовать.., выполни предвыборные обещания все, но прежде всего: посади трёх П,,,Расов - своих дойных коров. А нужно на много больше сажать!!! Может, что то и взойдёт...
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Он обещал что теперь мы будем жить по новому, разве он не выполнил своё обещание?
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совсем совесть потерял.. сейчас то рейтинг пару процентов, и он как будто это не знает..
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Пойдеш Петро, пойдешь. Народ тебя поддержит. От добра добра не ищут.. Альтернативы тебе даже рядом не стояло..
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а других вариантов не рассматривал?? А.Гриценко,например
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он не проходной и это факт.
Михо еще сможет с этим кодлом на выборах побороться, если конечно не заберут гражданство
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отличная причина голосовать за Петю!!!
если бы все, кто говорит о "непроходном", проголосовали бы за него, ни одного барыги или рыга у власти не было бы и визы с рашкой со всеми вытекающими.
Хотя сейчас он по уровню доверию первый, а по социологии на пост Президента 2-й.
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Мечта пецы. Надо голосовать за закон об отзыве голосов избирателей. И тогда срок любой гниды во власти будет не долгим.
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Пока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать украсть, - Порошенко
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второй срок тебе светит только если победим на донбасе и покрошим всех там сволочей в капусту.
а петь песни про мирное и дипломатическое решение этой проблеммы народ тебе не даст.
каждый день пацаны гибнут, а у нас блять минск и дружба с хутиным.
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О каком втором сроке пистит эта щекаладная шлюха? Тут барыге первый бы не заработать!
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чтобы освободить город Ржев маршал Жюкков штурмовал его 13 месяцев кряду и уложил 350 000 зольдптэн унд официрэн РККА
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В стране такие большие успехи, что только о втором сроке вякать остаётся...Неужели на втором сроке, оффшоры закроет, врать и лицемерить перестанет, закроет весь бизнес в Рашке, перестанет давить на телеканалы, Шустера в Украину вернёт? Свежо предание..
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Да,... уверенный, аж дальше некуда.
Мечтатель, бля..., рейтинг где то 0,7%
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Овощу для второго срока достаточно было подписать писульку и не слушать Х#йла. Пороху наверное осталось только возможность принести голову Х#йла в Раду.
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Пока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать, - Порошенко ХУДОБА
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать, - Порошенко
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