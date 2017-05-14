 Пока рано говорить о втором президентском сроке. Нужно еще много чего сделать, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"Относительно выдвижения на второй срок: еще есть почти два года президентских полномочий, и надо еще много чего сделать…Относительно стратегии развития страны на этот и следующий год, то я представлю его обществу в своем послании к Верховной Раде в сентябре.
Относительно второго срока, в соответствии с Конституцией, каждый гражданин Украины, правда с некоторыми ограничениями, те кому уже исполнилось 35 лет, а мне уже есть 35 лет и я думаю, что у нас на сегодняшний день еще рановато говорить относительно состава потенциальных президентских кандидатов", - сообщил Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Напомним, очередные президентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.
3301 139
Порошенко: Мой последний телефонный разговор с Путиным касался освобождения заложников, в том числе и журналиста Сущенко(28)
Порошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ(69)
Более 3,3 млн граждан Украины уже получили биометрические паспорта, - Порошенко(20)
Порошенко начал большую пресс-конференцию в Киеве: "Рад пообщаться с журналистами именно в День Европы"(67)
Порошенко скасував перебування на Євробаченні-2017 через обстріл Авдіївки(0)
Люди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили. ВИДЕО(235)
За время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее, - супруга Порошенко Марина(170)
Несмотря на некоторые просчеты пусть баллотируется, у нас и так мало проукраинских кандидатов.
Если не будет баллотироваться, антиукраинские силы будут очень рады.
Ответить
Ответить
Народ заляканий мовчить
А в кабінеті президента
Кабан годований сидить.
Він кнур, по морді, головний,
Верховні свині знають.
Лиш після нього до помий -
з корита неньку доїдають.
Кнури в судах, кнури в кабміні,
І в прокуратурах - виключно свині.
Велика свиня - оберуть депутатом,
Чесна людина - посадять за грати.
Cвині не приймають участi в АТО,
Свинськая справа - торгівля з ОРДЛО,
Кров'ю солдат платять за вугілля,
Ротердам+ - тарифне свавілля.
Страшна небезпека від хижих тварин,
І люди тікають до інших країн,
Де воля, робота, заможне життя,
Де президент - людина, а не свиня.
Ответить
Сейчас надо думать как и куда свалить по-тихому, чтобы не нашли. А еще лучше, что бы вообще не искали.
Ответить
Ответить
Ответить
- У меня было два пути: Первый - это воровать и вывести друзей и родственников в списки ФОРБС, при этом оставив свой народ на голой земле. Второй путь - это служить своему народу и вывести его в десятку лучших стран мира. Я выбрал второй путь.....
Президент Украины:
- И у меня было два пути. К сожалению, второй вариант выбрал Ли Куан Ю и мне остался первый.
После этого около десяти миллионов людей выехало на заработки, чтобы прокормить свои семьи, детей и помочь родителям. Ложь правительства продолжается. Об остальном даже и говорить уже не хочется, люди и сами всё видят.
Для меня всё на данный момент примерно так и происходит.
Ответить
- Наоборот! Чем больше наврёшь - тем выше залезешь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но можно попробовать.., выполни предвыборные обещания все, но прежде всего: посади трёх П,,,Расов - своих дойных коров. А нужно на много больше сажать!!! Может, что то и взойдёт...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Михо еще сможет с этим кодлом на выборах побороться, если конечно не заберут гражданство
Ответить
если бы все, кто говорит о "непроходном", проголосовали бы за него, ни одного барыги или рыга у власти не было бы и визы с рашкой со всеми вытекающими.
Хотя сейчас он по уровню доверию первый, а по социологии на пост Президента 2-й.
Ответить
Ответить
сделатьукрасть, - Порошенко
Ответить
а петь песни про мирное и дипломатическое решение этой проблеммы народ тебе не даст.
каждый день пацаны гибнут, а у нас блять минск и дружба с хутиным.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко платит России миллиарды: Циничная ложь Президента раскрыта! (ДОКУМЕНТЫ)
Ответить
Ответить
Мечтатель, бля..., рейтинг где то 0,7%
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить