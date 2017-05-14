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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (7332) Порошенко (12877) расследование (2120) СБУ (14208) убийство (4883) Шеремет (225)

 Я ожидал большего и недоволен, что до сих пор мы не нашли убийцу Шеремета, - Порошенко

шеремет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен отсутствие результатов в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я вижу журналистов в футболках "Кто убил Павла?". Хотел бы высказать свою позицию по этому вопросу", - сказал президент.

"Во-первых, я знал и любил Павла, можно сказать что мы с ним дружили. Для меня была шоком эта террористическая атака, это циничное убийство. Последний раз живым я его видел после прошлой пресс-конференции.

Мои первые шаги после убийства - мы должны максимально привлечь лучших мировых специалистов для расследования этого дела. я обратился в ряд посольств, спасибо тем кто откликнулся. Представители ФБР, как эксперты-взрывотехники, так и эксперты-криминалисты, были привлечены к этому делу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перед смертью Шеремета за ним следил сотрудник СБУ, - журналисты провели свое расследование резонансного убийства. ВИДЕО

Я ожидал большего результата и недоволен, что до сих пор мы не нашли убийцу и он не привлечен к ответственности", - заявил Порошенко.

"Хочу поблагодарить журналистов, которые провели свое расследование. Сразу после его появления, я позвонил Князеву и попросил, чтобы он встретился с этими журналистами. Встреча состоялась, все материалы будут присоеденены к делу.

Глава СБУ доложил мне, что Устименко, который упоминался в материалах журналистов, уволился из СБУ вместе с 2 тыс. других сотрудников в апреле 2014 года после Революции достоинства. Расследование ведет Национальная полиция, СБУ будет максимально открыта для проведения любых следственных действий.

Читайте: Журналисты, авторы фильма про убийство Шеремета и Нацполиция договорились о сотрудничестве

На понедельник, поскольку наш УПК предусматривает 3 дня на уведомление перед вызовом на допрос, Устименко вызван на допрос и будет допрошен.

Мы должны объединить свои усилия, чтобы расследование было максимально прозрачным и максимально эффективным. Считайте, что на сегодняшний день я вместе с вами в этой футболке", - заявил Президент.

Читайте: Устименко, который фигурирует в расследовании журналистов о Шеремете, был уволен из СБУ в 2014 году, - Гитлянская
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Присутність СБУшників на місці закладання вибухівки говорить про причетність влади та самого порошенка до вбивства Шеремета! Це Гонгадзе-2!
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Mikheil Saakashvili
May 11 at 7:38pm ·

Щось мені підказує, що нововиявлені факти щодо вбивства Шеремета викликають чіткі паралелі зі справою Гонгадзе. Те, що СБУшника Устименко не тільки ніхто не допитав, а по всій видимості СБУ ретельно замітало сліди, говорить про те, що слід може вести до теперішніх посадових осіб.
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А про покарання вбивць Небесної Сотні та воїнів на передовій під час петрового "великоднього перемир'я" - Петро нічого сказати не хоче?
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Ну зато вы кучу денег нашли ... и рассовали по карманам ...
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Спитайте його про введення візового режиму з мордором!
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Так ты Потрох и убил,по твоему заказу очередная сакральная жертва,а то Путин нападёт уже в последнее время не очень катит
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(10.05.17 22:34) http://censor.net.ua/video_news/439374/
журналисты провели свое расследование : перед смертью Шеремета за ним следил сотрудник СБУ
. ====

и тут же
(11.05.17 14:11) http://censor.net.ua/news/439436/
Полиция проверит видео с бывшим работником СБУ Устименко возле дома Шеремета
. ======

никому ничего не напоминает ? рашенских казламордых давеча уволенных НЕнапоминает ?

так чем оно неДОВОЛЬНО ?
тем что что журналисты нашли убийцу своего коллеги ?

так ведь журналисты и на соевого заказчика выйдут в своём расследовании ...

.
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Судя по комментам на Цензоре ненависть к президенту Украины зашкаливает.
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Ненависть - занадто високе почуття для Петра.. Скоріше - презирство до патологічного брехуна..
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На экране телевизора появляется представитель какой-нибудь правоохранительной структуры и заявляет, что, мол, расследование (покарание виновных или освобождение невинных) есть дело чести, как его личной, так и всей структуры в целом.
И ты сразу понимаешь, что на этом расследовании (покарании и т.д.) можно ставить большой жирный крест, ибо клясться тем, чего не существует в природе, нельзя. Потому что "честь" и "чиновник" в нашей стране это - антонимы.
Да и вообще слово "честь" нынче не в чести.
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попроси юГика, пусть "бриллиантовых" прокурворов подключит. они помогут.
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А санціі проти раши коли будемо вводити,Пєтя,чи за нас має хтось?
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Родственники жертв майдана, Иловайского, Дебальцево, АТО тоже недовольны.....
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А журналісти ризикують. У нас останнім часом винні або свободівці або укропівці тепер ще додалась самопоміч. Хто далі?
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старушку с семечками на тротуаре торгующей вы быстро облапощиваете и посадите следопиты хуевы
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Может, для того, чтоб нашли, новой полиции Бентли гибридные купить за киотские деньги?
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Ну навіщо ти брешеш, що Павла любив? Ти за Щустера передачу збирався життя віддати, передачі вже немає, якщо ти чоловік свого слова, то піди мовчки і здохни.
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Как убийца будет найден, если его никто не ищет. Потому не ищут, что дело темное и не подлежит раскрытию - государственная тайна, точнее тайна винницкой банды....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ ожидал большего и недоволен, что до сих пор мы не нашли убийцу Шеремета, - Порошенко
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