 Я ожидал большего и недоволен, что до сих пор мы не нашли убийцу Шеремета, - Порошенко

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Я вижу журналистов в футболках "Кто убил Павла?". Хотел бы высказать свою позицию по этому вопросу", - сказал президент.
"Во-первых, я знал и любил Павла, можно сказать что мы с ним дружили. Для меня была шоком эта террористическая атака, это циничное убийство. Последний раз живым я его видел после прошлой пресс-конференции.
Мои первые шаги после убийства - мы должны максимально привлечь лучших мировых специалистов для расследования этого дела. я обратился в ряд посольств, спасибо тем кто откликнулся. Представители ФБР, как эксперты-взрывотехники, так и эксперты-криминалисты, были привлечены к этому делу.
Я ожидал большего результата и недоволен, что до сих пор мы не нашли убийцу и он не привлечен к ответственности", - заявил Порошенко.
"Хочу поблагодарить журналистов, которые провели свое расследование. Сразу после его появления, я позвонил Князеву и попросил, чтобы он встретился с этими журналистами. Встреча состоялась, все материалы будут присоеденены к делу.
Глава СБУ доложил мне, что Устименко, который упоминался в материалах журналистов, уволился из СБУ вместе с 2 тыс. других сотрудников в апреле 2014 года после Революции достоинства. Расследование ведет Национальная полиция, СБУ будет максимально открыта для проведения любых следственных действий.
На понедельник, поскольку наш УПК предусматривает 3 дня на уведомление перед вызовом на допрос, Устименко вызван на допрос и будет допрошен.
Мы должны объединить свои усилия, чтобы расследование было максимально прозрачным и максимально эффективным. Считайте, что на сегодняшний день я вместе с вами в этой футболке", - заявил Президент.
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May 11 at 7:38pm ·
Щось мені підказує, що нововиявлені факти щодо вбивства Шеремета викликають чіткі паралелі зі справою Гонгадзе. Те, що СБУшника Устименко не тільки ніхто не допитав, а по всій видимості СБУ ретельно замітало сліди, говорить про те, що слід може вести до теперішніх посадових осіб.
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журналисты провели свое расследование : перед смертью Шеремета за ним следил сотрудник СБУ
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и тут же
(11.05.17 14:11) http://censor.net.ua/news/439436/
Полиция проверит видео с бывшим работником СБУ Устименко возле дома Шеремета
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никому ничего не напоминает ? рашенских казламордых давеча уволенных НЕнапоминает ?
так чем оно неДОВОЛЬНО ?
тем что что журналисты нашли убийцу своего коллеги ?
так ведь журналисты и на соевого заказчика выйдут в своём расследовании ...
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И ты сразу понимаешь, что на этом расследовании (покарании и т.д.) можно ставить большой жирный крест, ибо клясться тем, чего не существует в природе, нельзя. Потому что "честь" и "чиновник" в нашей стране это - антонимы.
Да и вообще слово "честь" нынче не в чести.
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https://www.youtube.com/watch?v=D3Yw3phR2uc
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