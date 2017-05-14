 Порошенко: Мой последний телефонный разговор с Путиным касался освобождения заложников, в том числе и журналиста Сущенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"Я считаю, что Роман Сущенко - настоящий украинский герой. Я разговаривал с его семьей. Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, в том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы", - сказал Порошенко.
По словам Президента, следствием этих переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей.
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Романа за письмо, которое он мне написал. Хочу заверить, что и мы, и вся украинская власть, будем делать все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть домой не только Романа, но и всех, кто незаконно находится как в российских тюрьмах, так и и в тюрьмах на оккупированных территориях. Думаю, что наша солидарность в этом очень крепка", - добавил Президент.
Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Так что в этой части инфа сабжа, мягко говоря, не вполне достоверная.
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https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6193
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Lora542 14 минут назад
А что ещё может написать тролль хохлопейскиы . Путин самый влиятельный человек в мире а вам завидно что в России такой лидер ,ваши то как лакеи перед президентом США стоят и на подачку надеются .Пьщая баба по фамили Геращенко хвалится не пойми какими достижениями халуйской поездки к хозяину .Вам сунули как подачку бесполезный безвиз лишь бы что то сунуть за майдан а потом благополучно отберут потому как мразота хохлопейская не умеет себя вести в ЦеЕвропе .позоритесь .
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КНДР произвела в воскресенье испытание баллистической ракеты, которая, по данным разведки США, упала в 96,5 километрах от Владивостока.
"Ракета упала близко от границ России, даже ближе к России, чем к Японии. Президенту трудно вообразить, что Москва может испытывать удовлетворение по поводу случившегося. Мы твердо преданы идее безопасности Южной Кореи и Японии и призываем мировое сообщество ужесточить санкции против Пхеньяна", - заявила пресс-служба Белого дома.
Находящийся с очередным вояжем Путин обсудил ситуацию с лидером китайских коммунистов Си Цзиньпином.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил Пхеньян за очередную провокацию, "представляющую серьезную угрозу его стране", и заявил, что Токио будет сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом в поисках путей ее нейтрализации.
Пуск был произведен из района на северо-западе КНДР. Ракета пролетела почти 700 километров и упала в воды Японского моря. Военно-морская разведка США засекла пуск и следила за полетом ракеты. По словам американского представителя, данные телеметрии свидетельствуют, что ракета не была межконтинентальной, то есть не могла покрыть расстояние до Соединенных Штатов.
Воскресный пуск - первое испытание со времени прихода к власти в Южной Корее нового президента Мун Чже Ина, активного сторонника диалога с Севером. Он незамедлительно созвал совещание министров, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию.
Предыдущее испытание, произведенное 29-го апреля, на пике противостояния КНДР и США, закончилось неудачей, ракета взорвалась в момент испытаний.
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https://www.youtube.com/watch?v=mqGrJWZyCtM
https://www.youtube.com/watch?v=zOCZXDAG7FY
https://www.youtube.com/watch?v=WxZZ3u78XHE
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СМИ Грузии на все лады расписывают тот факт, что встреча грузинского премьера Георгия Квирикашвили с президентом Дональдом Трампом не была запланирована, но после обращения 30 конгрессменов к хозяину Белого дома тому ничего не оставалось, как принять грузинского премьера. В итоге американо-грузинских переговоров явилось подписанное сторонами соглашение о безопасности.
"Соглашение усилит совместимость Вооруженных сил Грузии с военными службами государств-членов НАТО, будет содействовать усилиям Грузии по трансформации собственных Вооруженных сил и проложит путь будущим соглашениям между США и Грузией в сфере безопасности»,- так говорится в сообщении на официальном сайте Госдепартамента.
Грузинский эксперт по военным вопросам Бесо Аладашвили в своем комментарии для haqqin.az отмечает, что подобные соглашения Соединенные Штаты, как правило, оформляют со своими союзниками. А то, что документ фактически засекречен, так в том ничего удивительного нет - такого рода информация относится к сфере безопасности.
Комментаторы обращают внимание на тот факт, что как раз в эти же дни был принят Закон о бюджете на 2017 год, утвержденный конгрессом США.
Согласно документу, Абхазия и Южная Осетия являются территориями, оккупированными Россией, и любая страна, признающая независимость регионов Грузии, лишается финансовой помощи США.
Первой жертвой этого закона стало государство Науру, радостно сообщают тбилисские СМИ, а точнее коралловый островок с 13-ти тысячным населением.
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Расширение взаимодействия между Трампом и должностными лицами Кремля не помешает главе Белого дома привлечь Россию к ответственности Россию за ее "деструктивное поведение" на Ближнем Востоке и других регионах, заявил советник президента США по национальной безопасности Рэймонд Макмастер, известный своей жесткой позицией по России, которую он ранее обвинил в подрыве послевоенного международного порядка.
"Президент ясно дал понять, что он будет противостоять деструктивному поведению России, включающему в себя поддержку кровавого режима Асада в Сирии и содействие Ирану. Это крайне разрушительная политика и стратегия, осуществляемая ими на Ближнем Востоке", - объяснил Макмастер, слова которого приводит издание New York Post.
В то же время он заявил, что одновременно с этим президентская администрация США будет и дальше "искать направления сотрудничества" с Москвой.
По словам Макмастера, ряд вопросов международной безопасности было бы легче решить, "если бы Россия пришла к выводу о том, что она извлекла бы пользу из сотрудничества с США и другими странами для разрешения соответствующих конфликтов - вместо того, чтобы продлевать их".
Уверенность Макмастера в том, что именно Трамп возьмет на себя обязанность привлечь Россию к ответственности, прозвучала спустя несколько дней после того, как президент США встретился с главарем путинского МИД Лавровым, отмечает NYP.
"Мы хотим, чтобы убийства - ужасные убийства в Сирии - как можно скорее прекратились, и мы все работаем в этом направлении", - сказал Трамп после встречи.
В то же время стороны не договорились о каких-либо конкретных мерах, заключил Макмастер.
Напомним, что ранее помощник Трампа по национальной безопасности обвинил Россию в стремлении подорвать Европу.
Он также указал, что Москва поддерживает «бесчеловечный режим Асада и находится в глубокой международной геополитической изоляции, будучи отторгнута даже Китаем». Такие оценки Макмастер высказал в беседе с журналистом ABC.
Комментаторы напоминают, что именно он еще в 2015 году занялся разработкой модели военного ответа в отношении России, которую он уже тогда категорически осуждал как главную угрозу для послевоенного международного порядка.
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В сентябре Россия проведет в Беларуси военные учения Запад 2017, куда может привлечь порядка 100 тысяч солдат. Об этом сообщает LIGA.net в материале, посвященном трехлетию русско-украинской войны - "Война 2017".
Для Европы обострение отношений с Россией, похоже, только начинается. В 2015 году Путин решил вывести страну из договора об ограничении вооружения в Европе (ДОВСЕ). С того же года режим начал создание на своей западной границе трех новых дивизий - по 10 тыс солдат в каждой.
Однако реальные цифры, говорят специалисты, будут в разы больше. Фактически это силы быстрого реагирования, способные в кратчайшие сроки совершать наступательные действия.
По данным собеседников среди силовиков, создаваемая группировка будет полностью развернута, перевооружена и готова к вторжению в соседние страны к 2020 году. Судя по составу войсковых объединений и создаваемой инфраструктуре для них, глубина вторжения планируется в пределах 500 км.
Помимо стран Балтии или Беларуси, направлений удара в сторону Украины может быть несколько: черниговское, харьковско-сумское, донецкое. Удар из Крыма тоже вероятен. Цель военного наступления - не оккупация, а разгром основных сил ВСУ и принуждение Украины к капитуляции, то есть к миру на условиях агрессора.
Издание The Wall Street Journal пишет о том, что во время российских учений Запад 2017 в сентябре может разгореться новый кризис у границ стран Балтии. Сама Россия заявляет, что в учениях примут участие 3000 солдат. Но именно такая цифра позволяет Москве не уведомлять НАТО о деталях.
Однако бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что Россия лжет и в военных маневрах будут задействованы около 100 тысяч солдат.
Военные НАТО указывают, что это будут самые масштабные военные учения России у западных границ. Одновременно с российскими маневрами в Швеции состоятся оборонительные военные учения, в которых будут принимать участие страны НАТО, включая США.
В Службе безопасности Украины предупреждают, что все соседи России, кроме Китая, не могут чувствовать себя в безопасности - даже те страны, которые сегодня Москва публично называет дружественными.
"Россия не только создает и поддерживает конфликты, она использует их для постоянной дестабилизации ситуации, делает все, чтобы не давать своим соседям строить демократические институты и развивать экономику", - говорит представитель СБУ Александр Ткачук.
Примечательно, что все соседи России, включая страны московского военного блока ОДКБ, проигнорировали традиционный милитаристский парад 9 мая в Москве. Приехал только президент Молдовы, который не скрывает своих тесных связей с Кремлем. Остальные в лучшем случае прислали эмиссаров.
На парад к Путину не приехали даже Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Угроза, исходящая от России, отпугивает даже ближайших союзников, которые после аннексии Крыма и русско-украинской войны в Донбассе больше не видят в Москве надежного партнера. Даже ОДКБ, которая планировалась Москвой как альтернатива НАТО, утратила серьезную перспективу и превратилась в блок для стран диктаторского толка.
Министерство обороны России объявило о намерениях послать в 2017 году в Беларусь 4162 вагона военной техники. Это в 33 раза больше, чем в 2015 году и в 83 раза больше, чем в 2016 году.
Местные СМИ сравнивают подготовку к военным учениям "Запад 2017" как подготовку к фактической оккупации Беларуси. "Де-факто Беларусь уже оккупирована Россией", - заявил латвийскому изданию Delfi политолог Витис Юрконис.
Министр обороны Эстонии Маргус Тсахкна считает, что военные учения России Запад 2017 - фактически начало оккупации Беларуси. Он сослался на разведданные Эстонии и других стран Альянса, которые свидетельствуют о намерениях РФ не выводить своих солдат из Беларуси после завершения учений.
"Для российских военных, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец", - отметил глава Минобороны Эстонии.
При этом сам Лукашенко, вопреки позиции Москвы, попытался подстраховаться, пригласив наблюдателей НАТО в страну на учения "Запад 2017". Говорят, что в России этот шаг вызвал гнев и возмущение.
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Советский Союз достаточно специфически формулировал свои интересы в причерноморском регионе. Сталин требовал от Гитлера в ноябре 1940 года согласия на военную оккупацию Красной Армией Румынии и Болгарии и на строительство советских военных баз в Босфоре и Дарданеллах. Эти вопросы вызвали серьезные разногласия между диктаторами, о которых Гитлер впоследствии упомянул в качестве одного из поводов для нападения на СССР.
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Переговоры Гитлера и Молотова в Берлине 13 ноября 1940 г.
(Запись личного переводчика Риббентропа Пауля Шмидта)
Советский Союз как черноморская держава связан с рядом других государств. В этом отношении есть еще не выясненные вопросы. Впрочем, Советский Союз уже высказал Румынии свое неудовольствие по поводу того, что эта страна без консультации с Россией приняла гарантию Германии и Италии. Советское правительство уже излагало свою точку зрения и придерживается того взгляда, что эта гарантия, "если можно так грубо выразиться", направлена против интересов Советской России. Поэтому он ставит вопрос об отмене этой гарантии, на что фюрер ответил: на определенное время она необходима, а потому отмена ее невозможна.
Затем Молотов завел речь о морских проливах, которые он, охарактеризовал как исторические ворота агрессии Англии против Советского Союза. Из соображений безопасности отношения Советской России с другими черноморскими странами имеют большое значение. В данной связи Молотов задал фюреру вопрос: что сказала бы Германия, если бы Россия дала Болгарии, то есть ближе нее расположенной к проливам независимой стране, гарантию на точно таких же условиях, на каких ее дала Германия Румынии [под "гарантией" Молотов подразумевал ввод советских войск в Болгарию]? Однако Россия намерена предварительно достигнуть в этом вопросе единства с Германией, а, возможно, также и с Италией...
Молотов снова заговорил о гарантии Болгарии и заверил, что Советский Союз никоим образом не желает вмешиваться во внутренние порядки этой страны. Они не будут изменены ни "на йоту".
По вопросу о данной Германией и Италией гарантии Румынии фюрер заявил: эта гарантия явилась единственной возможностью побудить Румынию без борьбы передать Бессарабию России. Кроме того, Румыния ввиду своих нефтяных источников представляет абсолютный интерес для Германии и Италии. Однако заверил при этом, что по окончании войны все германские солдаты будут из Румынии выведены.
Отвечая на вопрос Молотова относительно германской точки зрения на русскую гарантию Болгарии, фюрер сказал, что если эта гарантия будет дана на тех же условиях, что германо-итальянская Румынии, то сразу встанет вопрос: а просила ли сама Болгария о такой гарантии? Ему [фюреру] такая просьба Болгарии неизвестна.
Молотов ответил: в этом вопросе Россия имеет только одну цель. Она хочет обезопасить себя от нападения на нее через проливы и хотела бы урегулировать этот вопрос с Турцией, причем данная Болгарии русская гарантия облегчила бы положение. Как черноморская держава Россия имеет право на безопасность такого рода, и он думает достигнуть в этом деле взаимопонимания с Турцией.
В ответ фюрер сказал: это примерно отвечало бы ходу мыслей Германии, согласно которому через Дарданеллы могли бы свободно проходить только русские военные корабли, а для всех других военных кораблей пролив был бы закрыт.
Молотов добавил: Россия хотела бы создать гарантию от нападения на Черное море через проливы не только на бумаге, но и "на деле", и он считает, что Россия могла бы договориться об этом с Турцией. В данной связи он снова вернулся к вопросу о русской гарантии Болгарии [оккупации Болгарии Красной Армией] и повторил, что внутренний режим страны затронут не будет, причем со своей стороны Россия была бы готова обеспечить Болгарии выход в Эгейское море. Он еще раз задал фюреру в числе тех вопросов, которые тот должен решать в отношении германской политики в целом, вопрос: какую позицию заняла бы Германия насчет этой русской гарантии?
Фюрер ответил встречным вопросом: просила ли Болгария о гарантии? И вновь заявил, что должен выяснить точку зрения дуче.
Молотов подчеркнул, что не требует от фюрера никакого окончательного решения, а просит только о предварительном обмене мнениями.
http://doc20vek.ru/node/1398
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Телеграмма В.М.Молотова И.В.Сталину 13 ноября 1940 г.
Сталину. Имел первую беседу с Гитлером, продолжавшуюся 2 часа 30 минут. Больше часа ушло на первое заявление Гитлера, в котором он:
а) констатировал, что последнее советско-германское соглашение было на пользу обоих государств;
б) высказывал, что интересы и жизненные пространства Германии и СССР не находятся в противоречии и могут быть урегулированы и на будущее время более, чем на срок жизни человека.
...
и) Гитлер заявляет, что из Румынии германские войска уйдут немедленно после заключения мира, причем Германия признает заинтересованность СССР в Черном море и в проблеме Балкан. Однако Черное море не может дать свободного выхода в море, так как оно выходит в Средиземное море, а там всегда будет Италия;
к) Что касается прошлогоднего Советско-Германского соглашения, то оно действительно было в интересах Германии (во-первых, крепкий тыл на Востоке при развертывании войны на Западе. Во-вторых, получение Польши) и СССР, который считает соглашение выполненным, за исключением вопроса о Финляндии, о котором я думаю дальше говорить более конкретно и со всей откровенностью.
Теперь пришло время говорить о более широком соглашении между СССР и Германией, но при этом приходится предварительно кое-что выяснить в связи с наличием такого нового факта, как тройственный пакт. Тогда мне легче будет разъяснить Гитлеру вопросы, интересующие СССР, и, в крайнем случае, вопросы, связанные с Черным морем и Балканами, где придется говорить в первую очередь о Румынии и Болгарии, а далее по Турции.
Я просил далее разъяснить мне, представляющему правительство, не участвовавшее в подготовке и решении вопроса о тройственном пакте, что авторы пакта подразумевали под понятием "новый порядок в Европе", какие страны и на каких условиях будут в этом деле участвовать, какие намечены темпы осуществления основных идей пакта, что это за "восточно-азиатское пространство" и где его границы, в какой мере планы авторов пакта затрагивают СССР.
Гитлер заметно оживился и стал разъяснять: в отношении Европы тройственный пакт установил согласованность двух держав, Германии и Италии, которые хотят по вопросу Европы договориться с СССР. В отношении Азии Япония также должна договориться с СССР.
Германия (Гитлер говорил "мы" и здесь, как и в некоторых других случаях были неясности - говорил ли он в данном случае от лица только немцев или от лица всех участников пакта) приглашает участвовать СССР в тройственном пакте в качестве четвертого партнера. При этом Гитлер заверял, что "они" не хотели поставить Россию перед совершившимся фактом, что "они" хотели бы знать, каковы интересы СССР в Европе и Азии, чтобы согласовать свои интересы с СССР и быть хорошими маклерами между СССР и Японией, а также Италией, что выяснение вопросов о Румынии, Болгарии и Турции, конечно, требует известного времени, но что пакт специально предусмотрел, чтобы интересы СССР не были задеты и не были предрешены без СССР.
Я поблагодарил за разъяснения, но все же ответил, что я жду некоторых дополнительных разъяснений Гитлера о планах участников пакта. Я добавил, что СССР не отказывается участвовать в тех или иных совместных акциях четырех держав, но не в пакте трех, где СССР включен лишь в качестве объекта. Гитлер совсем повеселел, подтвердил, что СССР должен быть не объектом, а субъектом нового соглашения.
В заключение добавлю. Наше предварительное обсуждение в Москве правильно осветило вопросы, с которыми я здесь столкнулся. Большой интерес Гитлера к тому, чтобы договориться и укрепить дружбу с СССР о сферах влияния, налицо. Заметно также желание толкнуть нас на Турцию. О Финляндии пока отмалчиваются, но я заставлю их об этом заговорить. Прошу указаний.
Международная жизнь. 1991. № 6. С. 131-132.
http://doc20vek.ru/node/1396
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Из выступления Гитлера 22 июня 1941 г.
Для этого, чтобы и достигнуть ясности в отношениях между Советской Россией и Германией, я пригласил Молотова в Берлин. Советский министр иностранных дел тогда потребовал от Германии разъяснений соглашения по следующим четырём пунктам:
1) Вопрос Молотова: направлены ли германские гарантии Румынии против СССР в случае повторного нападения СССР на Румынию?
Мой ответ: Германская гарантия имеет общий характер и безусловно накладывает на нас обязанности. Советская Россия, однако, никогда не объявляла нам, что имеет и другие интересы в Румынии за пределами Бессарабии. Уже свершившаяся оккупация советскими войсками Северной Буковины уже вышла за пределы советских уверений.
2) Второй пункт Молотова: Советская Россия опять чувствует угрозу Финляндии. К
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2) Второй пункт Молотова: Советская Россия опять чувствует угрозу Финляндии. Кремль определённо не может терпеть этого. Готова ли Германия не оказывать помощь Финляндии, и более того, немедленно отозвать германские войска уже находящиеся в Киркенесе?
Мой ответ: Германия абсолютно не имеет никаких политических интересов в Финляндии. Но новая война СССР против маленького финского народа, уже не может рассматриваться германским правительством как нормальное явление; равно как мы никогда и не поверим, что Финляндия каким-то образом может угрожать СССР. Ни при каких обстоятельствах мы не желаем нового театра войны на Балтике.
3) Третий пункт Молотова: Готова ли Германия согласиться на то, что Советская Россия может предоставить гарантии Болгарии в виде посылки туда своих войск, в связи с чем он - Молотов, готов заверить Германию, что Кремль не будет низлагать короля Болгарии?
Мой ответ: Болгария - это суверенное государство. И я не имею информации, что Болгария когда либо запрашивала Советскую Россию о гарантиях.
4) Четвёртый пункт Молотова: Советская Россия при всех обстоятельствах требует свободного прохода через проливы Дарданеллов и Босфора, и для своей защиты требует оккупации некоторого числа важных военных баз на Дарданеллах и на Босфоре. Германия согласна или нет?
Мой ответ: Германия была всегда готова согласиться на изменение 1936 года Конвенции Монтро в пользу государств Чёрного моря. Германия не готова дать согласие Советской России на создание военных баз вдоль проливов.
http://www.liveinternet.ru/users/3063888/post148659510/
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У власти в Кремле находятся люди, которые до сих пор мыслят категориями "интересов России как черноморской державы". Они уже "дали гарантии" Молдове (бывшей Бессарабии в составе Румынии) и Грузии, захватив часть территории этих стран и создав там военные базы. Прямо сейчас "гарантии" даются Украине. Если следовать исторической логике, Турция и Болгария будут следующими черноморскими державами, которым будут навязывать "гарантии" Кремля.
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) России на Дальнем Востоке привели в состоянии повышенной готовности после запуска ракеты КНДР. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает РИА Новости.
При этом он выразил уверенность, что Россия не является целью запуска.
"Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты.
Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности", - заявил Озеров.
Ранее администрация президента США распространила заявление, в котором говорилось, что запущенная Северной Кореей ракета упала "ближе к России, чем к Японии". Ракета упала в 96,5 километра от Владивостока.
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Вчера в ходе обстрелов Авдеевки Донецкой области погибли четверо мирных жителей, двое несовершеннолетних детей остались сиротами. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российскому президенту Владимиру Путин стоило бы посмотреть в их глаза.
Президенту РФ Владимиру Путину и всем гражданам РФ стоило бы посмотреть в глаза детям, родители которых погибли 13 мая в Авдеевке Донецкой области, сказал президент Украины Петр Порошенко 14 мая в ходе пресс-конференции.
"Я думаю, что стоило бы россиянам, Путину посмотреть в глаза этим детям и посмотреть, что происходит из-за нежелания России прекратить огонь, отвести войска и вывести оккупационные войска с украинской территории", - заявил он.
Порошенко подчеркнул, что дал поручение отремонтировать квартиры, где жили осиротевшие вчера дети.
"Безусловно, мы примем участие в судьбе двоих украинских детей, которые остались сиротами", - сказал он.
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12 мая турецкие СМИ сообщили что Россия уничтожила на дне Черного моря останки затонувшего после столкновения со скотовозом корабля-разведчика "Лиман".
В этой таинственной операции участвовало до шести кораблей РФ, в том числе корабль-разведчик ССВ-201 «Приазовье», спасательные суда «СБ-739», «Эпрон-83» и «Селигер».К «Лиману» было совершено 50 погружений подводных аппаратов, после чего турки зафиксировали более 30 подводных взрывов.
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