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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12869) пресс-конференция (216)

 Порошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ

Для получения безвизового режима с Европейским Союзом Украина выполнила 144 пункта по реформированию различных сфер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Петр Порошенко.

"Значительная часть соглашения во временном применении уже действует. Доля ЕС в украинской внешней торговле растет, сегодня она составляет почти 43%. Мы выполнили план по визовой либерализации, который предусматривал почти полтораста пунктов, 144 пункта реформ, которые осуществила Украина за это время. Мы внедрили серьезные реформы в сфере юстиции, в сфере защиты прав человека, борьбе с коррупцией, миграционной политике, провели миссию оценивания со стороны ЕС, адаптировали наше законодательство к европейским нормам и стандартам", - заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко

По словам Порошенко, польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима.

Отметим, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

Заявленная тема - День Европы и предоставление Украине безвизового режима. На будущей неделе Петр Порошенко должен поехать в Брюссель для участия в подписании соответствующего законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима. А с 11 июня украинцы смогут посещать страны ЕС без виз.

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так этот ПЕЙСАТЕЛЬ их таки и пишет ...Крылов отдыхает .
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Если для Вас сделают возможным переход на более высокооплачиваемую работу, то Вы месячную зарплату получите сегодня или через месяц?
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Мы выполнили план по визовой либерализации, который предусматривал почти полтораста пунктов.............
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это не безвиз, это либерализация визового режима, от же пиз...няры
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А скільки в порошенка громадянств? Це питання до шокосєпарів.
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Белый Счётчик @WhiteCounter: К 15:00 на митинг против реновации прошли 17,6 тыс человек.

Порошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ - Цензор.НЕТ 1500
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Пресс-релиз ГУ МВД Пидароссии по Москве: В митинге на проспекте Сахарова принимают участие около 5 тыс. человек.

Порошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ - Цензор.НЕТ 2663
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Дивлюся і слухаю Петра.. Думки - чим швидше ми його замінимо - тим буде краще для України ; хотілось би обійтись без потрясінь; а Петро пам'ятає хоч основні тези своєї передвиборчої програми "Жити по-новому!"?
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Основной пункт забыл сказать - это ободрать народ как липку, сделать гоев полными злыднями, получилось на все сто.
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Соєвий брехун,коли відміниш свій(расєйський) мирний план,яким топчиш честь і гідність наших хлопців?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ
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