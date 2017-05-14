 Более 3,3 млн граждан Украины уже получили биометрические паспорта, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"Легче всего оценить первые практические моменты безвиза. Их очень легко проиллюстрировать цифрами. Более 3 млн 300 тысяч граждан Украины уже получили биометрические паспорта и сейчас в ожидании исторического решения. Еще миллионы имеют на руках обычные загранпаспорта с ранее выданными визами, которые явяются действующими. В 2016 году более 15 млн раз украинцы пересекали нашу границу со странами Евросоюза", - сообщил он.
Также Порошенко добавил, что сейчас украинцы могут путешествовать без виз в 52 страны. В июне этого года добавяться еще 34 страны и это далеко не все.
Напомним, 11 мая, Совет министров утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. На следующей неделе решения должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а 17 мая пройдет церемония официального подписания документа в Европарламенте.
Отметим, последняя большая пресс-конференция главы государства состоялась в июле 2016 года.
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