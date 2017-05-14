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 Политика Украины
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 Более 3,3 млн граждан Украины уже получили биометрические паспорта, - Порошенко

порошенко

Биометрические паспорта в Украине получили более 3 млн 300 тысяч граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Легче всего оценить первые практические моменты безвиза. Их очень легко проиллюстрировать цифрами. Более 3 млн 300 тысяч граждан Украины уже получили биометрические паспорта и сейчас в ожидании исторического решения. Еще миллионы имеют на руках обычные загранпаспорта с ранее выданными визами, которые явяются действующими. В 2016 году более 15 млн раз украинцы пересекали нашу границу со странами Евросоюза", - сообщил он.

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Также Порошенко добавил, что сейчас украинцы могут путешествовать без виз в 52 страны. В июне этого года добавяться еще 34 страны и это далеко не все.

Напомним, 11 мая, Совет министров утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. На следующей неделе решения должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а 17 мая пройдет церемония официального подписания документа в Европарламенте.

Отметим, последняя большая пресс-конференция главы государства состоялась в июле 2016 года.
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Когда нечем хвалится - собака лижет свои яйца.
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Ох и заправляет,ни на один вопрос честно не ответил .....
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"Президент" рад, что народ Украины разъехался быстрее
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Тут гордится особо не чем. просто 3,2 млн украинцев не дождавшись от Шоколадника с Гнойсманом покращень, потенциально уже готовы свалить за бугор.
Пеця с кем ты останешься? Кто рошенки покупать будет?
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А он с поцоватой дэржбандой новый налог введет ,где объязует каждого гражданина Украины каждый месяц покупать несколько килограмм ПАРАШЕНОК!
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Но я надеюсь что мох и болото не рванет в ЕС что бы увеличить там преступность за счет украинцев бо слава про рашистов как разных мафиози уже давно всем известна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 3,3 млн граждан Украины уже получили биометрические паспорта, - Порошенко
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