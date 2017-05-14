 В Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне, - Жебривский

В Авдеевке Донецкой области минометные обстрелы сейчас продолжаются по промзоне, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.
Также председатель Донецкой ВГА сообщил, что утром в Авдеевке состоялось координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.
"Провел утром в Авдеевке координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города. ВГА берет на себя все расходы по организации похорон погибших. Практически согласовали вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. 4-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается. Согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью. Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома", - сообщил Павел Жебривский.
189 4
Гибель мирных жителей в Авдеевке: Жебривский отменил празднование Дня Европы(18)
Российские оккупанты обстреляли Авдеевку - погибли 4 мирных жителя, - Жебривский(164)
СЦКК предоставил гарантии режима тишины на 5-7 мая для ремонтных работ в районе Донецкой фильтровальной станции, - Жебривский(9)
Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"", пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая, - Жебривский. ВИДЕО(61)
1,5 года войны, а мы не можем телевизор победить и вернуть украинские телеканалы - блогер(6)
Опубликован рейтинг губернаторов, - КИУ(27)
В результате боев под Авдеевкой перебита высоковольтная линия. Обесточено пять сел, - Жебривский(40)
Ответить
Ответить
Чому не підірвано жодного ешелону чи цистерни?
Чому не діє ГУР МО України та СБУ? Чи не уміють чи немає бажання?
А може відсутня політична воля?
За таких обставин війна буде іти безкінечно і солдати будуть гинути безкінечно!
Ответить