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Все про:Жебривский (517) обстрел (6206) терроризм (20226) Донецкая область (4112) Авдеевка (1500)

 В Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне, - Жебривский

Утром в Авдеевке состоялось координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.

В Авдеевке Донецкой области минометные обстрелы сейчас продолжаются по промзоне, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Также председатель Донецкой ВГА сообщил, что утром в Авдеевке состоялось координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.

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"Провел утром в Авдеевке координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города. ВГА берет на себя все расходы по организации похорон погибших. Практически согласовали вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. 4-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается. Согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью. Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома", - сообщил Павел Жебривский.
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Ненавижу шестерок парашенок.Жабривского так особенно. Пластичное гавно.Любитель ахмета.
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Говорите - надо договариваться ..соблюдать минские договоренности ..? Ну ну..
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ДЕРЖАВА-ВБИВЦЯ!!!До якого часу і чому через державний кордон України із Росії в Донбас заходять ешелони для бандитів «ДНР-ЛНР» цистерни з пальним, військовою технікою, боєприпасами, військовим одягом і так далі?
Чому не підірвано жодного ешелону чи цистерни?
Чому не діє ГУР МО України та СБУ? Чи не уміють чи немає бажання?
А може відсутня політична воля?
За таких обставин війна буде іти безкінечно і солдати будуть гинути безкінечно!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне, - Жебривский
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