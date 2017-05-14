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 Политика Украины
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Все про:День Европы (17) Порошенко (12869) пресс-конференция (216) безвизовый режим (1154)

 Порошенко начал большую пресс-конференцию в Киеве: "Рад пообщаться с журналистами именно в День Европы"

Общение с прессой посвятили Дню Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук, где идет прямая трансляции мероприятия.

"Рад пообщаться с журналистами именно в День Европы и по случаю предоставления Украине безвизового режима с ЕС. То, что с нами сейчас происходит, можно выразить крылатой фразой Николая Хвылевого "Прочь от Москвы! Даешь Европу!". Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины открывает путь к его либерализации с тремя десятками стран так называемого "белого шенгенского списка". В него входят государства Европы, Центральной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии. Соответствующие переговоры по моему поручению уже начинаются.

Украина открыта для мира. Мир открыт для Украины!", - написал он

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Ну началось ,вилки для снятия лапши с ушей ГОТОВЬ !!!!
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Ты , великий, не забудь после смены за шоколадкой зайти.
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ты хоть адрес напиши - ато вы жадные, так и не говорите где отовариваетесь...
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В каждом городе сотни "Рошенов". Заходишь в любой, показываешь пост с похвалой карамельной власти и получаешь бесплатно конфетку. Ну ты же всё знаешь ...
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Вот где тот вчерашний петух с австралийским флагом? Был бы кстати ...
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Зараз почнеться солов'їний спів - це Я, це Моя перемога, це все завдяки Мені.. Всім рекомендую перечитати його передвиборчу програму "Жити по-новому!", та пересвідчитись самим - що виконав , а що не виконав наприкінці третього року своєї каденції.
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Аккурат про Онищенко говорит и какой он молодец, что борется с политической коррупцией!
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Педро на вопрос - пойдёт ли он на второй срок президентства, сказал, что поскольку он достиг 35 летнего возраста то Конституция не запрещает ему идти на второй срок!
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колись, збирали по гривні на Леона для яника... пропоную скинутись по 10 коп. на жида, сам завалю гниду...
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да собери тебе - ты потом свою завалялку потеряешь, а с ней и мы тебя...
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може в когось камера вибухне, чи мікрофон вистрілить...
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а кацапне вечно в мокшанских болотах прозябать .ягеля то с улитками заготовил? а то в августе уже зима...
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Поставьте мошенника у всех на виду,и он будет действовать как честный человек,сказал однажды Наполеон Бонапарт и поехал к своей Жозефине...
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Чому туди звичайних громадян не пускають? Я б запитав у нього, що він таке жере кожен день, що так сладно бреше.
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Примітивний піар.. Стецька - гнати в шию.. Петра - також..
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А я хочу привітати кацапів. У нас безвіз і ми європейська країна. Так що найму кацапів мити туалети на вокзалі.Бо іншого ви курви рукожопі не вмієте😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
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кацаПсинское отребье очень внимательно следит за каждым шагом Кондитера,будто работает на ФСБ...
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Это прессконференция в шоколадном формате? Отобранные журнолизы с заранее отфильтрованными типа вопросами и с абсолютно атрофированными чувствами совести и достоинства? Выдержать эту дешевую клоунаду - не для слабых нервов.
Хлеба нету - дадим зрелищ. Главное Шапито Украины - на Банковой.
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Трон все всего лишь кресло обитое бархатом,сказал однажды Наполеон и уехал из догорающей вонючей Мацквы 1812 года,к себе в Париж
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Подготовленные ответики на подготовленные вопросики.....
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Зрадодрочеры,а шо там с безвизом,дадут или нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко начал большую пресс-конференцию в Киеве: "Рад пообщаться с журналистами именно в День Европы"
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