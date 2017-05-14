 Порошенко начал большую пресс-конференцию в Киеве: "Рад пообщаться с журналистами именно в День Европы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук, где идет прямая трансляции мероприятия.
"Рад пообщаться с журналистами именно в День Европы и по случаю предоставления Украине безвизового режима с ЕС. То, что с нами сейчас происходит, можно выразить крылатой фразой Николая Хвылевого "Прочь от Москвы! Даешь Европу!". Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины открывает путь к его либерализации с тремя десятками стран так называемого "белого шенгенского списка". В него входят государства Европы, Центральной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии. Соответствующие переговоры по моему поручению уже начинаются.
Украина открыта для мира. Мир открыт для Украины!", - написал он
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Люди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили. ВИДЕО(78)
"С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко. ВИДЕО(81)
Не исключено, что в ближайшие дни Порошенко встретится с Меркель, - Елисеев(25)
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Президент поздравил украинских женщин с Днем матери(0)
"Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат", - замглавы АП Елисеев(238)
Порошенко и Трамп нашли общий язык за несколько секунд, - замглавы АП Елисеев(101)
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Хлеба нету - дадим зрелищ. Главное Шапито Украины - на Банковой.
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