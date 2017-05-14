EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  206  8
Все про:Германия (2796) Россия (70423) Франция (1879) нормандская четверка (362) Климпуш-Цинцадзе (143)

 Работа "нормандского формата" продолжается вне зависимости от выборов, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что работа переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, РФ) продолжается независимо от выборов в странах-участницах такого процесса

Об этом Климпуш-Цинцадзе сказала в Киеве во время празднования дня Европы на Софийской площади, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что "нормандский формат" имеет абсолютную возможность сейчас работать… Новый президент Франции как раз сегодня вступает в свои полноценные права, поэтому, я думаю, что уже с завтрашнего дня он может работать", - сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Сената Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС ожидается до конца мая, - Климпуш-Цинцадзе

"В первую очередь, президент Франции несет ответственность за международную политику. Поэтому я думаю, что ничего не должно было бы сдерживать роботу в этом, и она продолжается независимо от выборов, она продолжается на всех уровнях все время в нашем диалоге с нашими партнерами", - добавила она.

Климпуш-Цинцадзе также уточнила, что выборы руководства Германии пройдут осенью этого года.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Продолжаются, почему не продолжаться "Дипломатическим советником президента [Франции] назначен посол Франции в ФРГ 61-летний Филипп Этьен. Источник: http://censor.net.ua/n439755"
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что там в хуйлостане??? Хуйло тебя поздравило???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты с боярой поосторожнее, а не то белочка прийдёт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"нормандский формат" должен похоронить"минский формат" и вернуть украинских пограничников на границу с рашистом,при это днр и лнр тоже должны исчезнуть .,,,хотя впрочем рашист, берущий участие в этом формате ,никогда этого не допустит..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабота "нормандского формата" продолжается вне зависимости от выборов, - Климпуш-Цинцадзе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти