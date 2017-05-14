 Работа "нормандского формата" продолжается вне зависимости от выборов, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом Климпуш-Цинцадзе сказала в Киеве во время празднования дня Европы на Софийской площади, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что "нормандский формат" имеет абсолютную возможность сейчас работать… Новый президент Франции как раз сегодня вступает в свои полноценные права, поэтому, я думаю, что уже с завтрашнего дня он может работать", - сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
"В первую очередь, президент Франции несет ответственность за международную политику. Поэтому я думаю, что ничего не должно было бы сдерживать роботу в этом, и она продолжается независимо от выборов, она продолжается на всех уровнях все время в нашем диалоге с нашими партнерами", - добавила она.
Климпуш-Цинцадзе также уточнила, что выборы руководства Германии пройдут осенью этого года.
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