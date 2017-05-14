 "Никогда не говори никогда", - первая леди Украины о возможной политической карьере

Об этом в интервью "5 каналу" рассказала супруга Президента Украины Марина Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"На сегодняшний момент я об этом не думаю. Но, знаете, как говорят, никогда не говори никогда", - ответила супруга Президента на вопрос о том, допускает ли она, что займется политической деятельностью
Кроме того, отвечая на вопрос о том, чего Марина Порошенко никогда себе не позволит, она ответила, что не позволит себе нарушить субординацию.
На вопрос о том, не устает ли она от статуса первой леди Марина Порошенко ответила, что чувствует ответственность за него.
Как сообщалось, Марина Порошенко считает, что ее супруг изменился за время президентства - стал терпимее и менее импульсивным.
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муж потом она
потом опять муж
а там и дети на очереди
и Королями не надо быть
голубой крови также не надо..
крови достаточно барыжной
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как буде
Украина Панама-закрытый трас-Рошен
или Порошенко Рыло-компани...
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Каменюки почіпляйте, і в дніпровські хвилі.
Без молитви- бо не гоже, в церкву- свинорила.
Бо вони, скарай їх Боже, є- нечиста сила!
Скільки вбив свого народу, того не сказати.
Треба кату по заслузі, нагороду дати.
Осиковий кіл- поглибше, в горло вурдалаці.
Яка честь, така і шана, Пороху- собаці.
Як помре- обов'язково, у труну- гранати.
Щоби шмаття долетіло, за самі Карпати.
Щоб очистилась країна, скільки ж це терпіти?
І воскресла Україна, треба так зробити.
Як помре- то ми покажем, феєрверк Європі.
Феєрверком буде Петя, з динамітом в жопі!
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Она - перша жiнка в Україні.... и всё.
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То в них це сімейне хобі: танцювати під дудку ринатки?? Вона ж справжня дружина, завжди в усьому підтримує свого чоловіка - він танцює, ну і вона теж не відстає...
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