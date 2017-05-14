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 Политика Украины
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Все про:политика (3220) Порошенко Марина (32)

 "Никогда не говори никогда", - первая леди Украины о возможной политической карьере

порошенко марина

Первая леди Украины Марина Порошенко пока не думает о политической карьере, но ничего не исключает.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказала супруга Президента Украины Марина Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"На сегодняшний момент я об этом не думаю. Но, знаете, как говорят, никогда не говори никогда", - ответила супруга Президента на вопрос о том, допускает ли она, что займется политической деятельностью

Кроме того, отвечая на вопрос о том, чего Марина Порошенко никогда себе не позволит, она ответила, что не позволит себе нарушить субординацию.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Участников Евровидения приветствовала Марина Порошенко. ВИДЕО

На вопрос о том, не устает ли она от статуса первой леди Марина Порошенко ответила, что чувствует ответственность за него.

Как сообщалось, Марина Порошенко считает, что ее супруг изменился за время президентства - стал терпимее и менее импульсивным.



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много её стало на экранах и инетах, скоро перещеголяет Гросю!!!
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какая скромность
муж потом она
потом опять муж
а там и дети на очереди
и Королями не надо быть
голубой крови также не надо..
крови достаточно барыжной
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затрюдняюст спросить Марынку ваше ЗАО или ООО
как буде
Украина Панама-закрытый трас-Рошен
или Порошенко Рыло-компани...
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Какая она леди ? Позорище мужа вора. Пожирающая наворованное муженьком. А значит соучастница. И место ей в тюряге с благоверным.
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Як помре- то не ховайте, Порося в могилі.
Каменюки почіпляйте, і в дніпровські хвилі.

Без молитви- бо не гоже, в церкву- свинорила.

Бо вони, скарай їх Боже, є- нечиста сила!
Скільки вбив свого народу, того не сказати.
Треба кату по заслузі, нагороду дати.
Осиковий кіл- поглибше, в горло вурдалаці.
Яка честь, така і шана, Пороху- собаці.
Як помре- обов'язково, у труну- гранати.

Щоби шмаття долетіло, за самі Карпати.
Щоб очистилась країна, скільки ж це терпіти?
І воскресла Україна, треба так зробити.
Як помре- то ми покажем, феєрверк Європі.
Феєрверком буде Петя, з динамітом в жопі!﻿
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Поднадоели уже ваши пародии"Никогда не говори никогда", - первая леди Украины о возможной политической карьере - Цензор.НЕТ 1730
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уважаемая первая леди, нам хватило вашей семейки и президента барыги, ворюги и алкаша
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словами жены бездипломного генпрокурора-"Сапоги хорошие- будем брать"
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цензор, не бань высказывания народа, ничего хорошего нормальный человек о этом президенте и семейке написать не может, только проплаченный и посмотрим, что цензор будет банить
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ему только Руденки дают... - на ночь смотреть не рекомендовано...
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Перша леді стала телеведучою ранкової рубрики про спорт на каналі "Україна", який належить Ахметову.
То в них це сімейне хобі: танцювати під дудку ринатки?? Вона ж справжня дружина, завжди в усьому підтримує свого чоловіка - він танцює, ну і вона теж не відстає...


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Ще одна губна гармошка не виключає, що стане першою скрипкою в симфонічному оркестрі. .
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Все к тому идет. Уже и соперница для второго тура готова!
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Чтобы пройти путем Хиллари Клинтон, нужно пережить ситуацию с Моникой Левински.
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Тільки зрадофіли можуть поливати брудом спорстменку, яка вчить народ тацювати під дудку Ахметова
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От біда... Я перший урок пропустив. Дай лінк.
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потому что когда наши старушки сдавали копеечки на муку и сахар для фронта, эта жидовская манда рассекала с сумочкой за миллион гривен, и бляди совести не хватило даже извиниться
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шо ,зрада,докликушились? на следующих выборах вместо пети будет марина...
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почему?это она на данный момент не задумывалась...а если задумается?
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Ну а чего, сынка депутатом пристроил. Сейчас супругу, а там младшенькие подтянуться.
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для карьери Україні перша й найголовніша вимога бути богоізбхганим
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Ага! Оракул Пётр предсказал ей будущее Президентство!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никогда не говори никогда", - первая леди Украины о возможной политической карьере
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