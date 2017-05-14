 Правоохранители обезвредили растяжку с гранатой на улице в Сколе, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП во Львовской области.
По данным ведомства, сегодня, 14 мая, в 07:20 в Сколевское отделение полиции поступила информация от местного жителя о том, что по улице Героев Макивки в городе Сколе он обнаружил растяжку с гранатой.
На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб.
Взрывотехники обезвредили боеприпас, похожий на гранату РГД-5 и направили его на экспертизу.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и происхождение гранаты.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкции статьи предусматривают наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.
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какое нах хулиганство? это должно классифицироваться как терроризм!
или сбросить бомбу с самолета это тоже хулиганство?
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"Сегодня слуги диавола, кричащие о декоммунизации, пошли дальше своих учителей - «неодемократов». Используя их методы давления на Церковь, они предлагают принять новые законопроекты, направленные на разрушение молитвенной жизни нашей Матери-Церкви".
"Слуги диавола, кричащие о декоммунизации" - это все мы, избавляющиеся от коммунистического прошлого.
А далее вот о чем идет речь:
"18 мая 2017 года Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроекты, направленные против нашей Матери-Церкви. Так, законопроект № 4128 предлагает принадлежность к религиозной общине определять на основе «самоидентификации». Другими словами, любой зашедший однажды в ваш храм, может объявить себя постоянным его прихожанином, а с себе подобными, они могут запросто, на законных основаниях, выгнать вас из вашего храма. Такие действия являются рейдерским захватом.
Законопроект № 4511, в свою очередь, вводит особый статус для Церквей, чьи управляющие органы находятся в стране, признанной Радой страной-агрессором, и дает право не священноначалию, а представителям гражданских властей - зачастую неверующих и враждебно настроенных к нашей Церкви людей - назначать священнослужителей. Вы готовы к тому, что вашего священника уберут из-за того, что он не нравится какому-то чиновнику?".
Кто это вякает, сквозь треск пердака? А оберпоп запорожских попов-московитов - митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Однако конкретно это чмо в рясе в бутылку полезло, забыв, что "всякая власть от Бога". Уже и Верховную Раду чморить взялось. Это круто .
Ой, как не хочется попярам-московитам отдавать свои храмы народу. А придется! Не будут украинскими церквями командовать "управляющие органы", находящиеся в стране, "признанной Радой страной-агрессором".
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Так что до дому, в москвабад - бегом арш!!!
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И до Евровидения тоже
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