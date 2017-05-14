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Все про:Киев (17061) панихида (49) День матери (14) Антитеррористическая операция (16699)

 Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО. ФОТОрепортаж

В рамках акции прошла панихида под руководством священника УПЦ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в столице прошла памятная акция посвященная Дню матери, на которой почтили память погибших в АТО - сыновей украинских матерей.

Участники акции - родные и близкие погибших воинов, собрались у стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Матери возложили цветы к портретам погибших на войне украинских воинов.

Как сообщает корресподент издания, на акции собралось около 100 человек. Родственники во время панихиды, которую провел Евстратий Зоря (УПЦ), родственники держали портреты погибших героев.

Руководитель авторского проекта "Блокпост памяти" Павел Нетесов преклонил колени перед погибшими героями.

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, - поздравление Порошенко с Днем матери

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 02

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 03

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 04

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 05

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 06

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 07

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 08

Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО 09
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Сколько же погибло молодежи со времен Майдана и никто за это не наказан ,ни регионалы,ни сепары донбасские,ни Путин. Власть Украины дерьмовая,хоть бы наказали депутатов,голосовавших за расстрел Майдана и депутатов -сепаров,таких как Кернес, Вилкул,Добкин и олигархов- сепаров,таких как Фирташ и Ахметов.Нихера.Плюют на народ проклятые скоты.
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...на народ плевать -- слюны не хватит... ...ну нет в Украине Национального Вождя! -- и никогда небыло... -- но есть Надежа! -- почекаем трошки...
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Эта Надежда Савченко? Что-то она с приветом,не оправдала своего имени. Люди от нее много чего ожидали, а ничего не вышло один пшик.
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...савченко пишется и произносится со строчной...
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Дякую патріарху Філарету за його підтримку української армії, за зусилля щодо захисту України, за підтримання патріотичного духу своїх вірних і всіх громадян України.. До речі - Петро з Мариною були на цьому заході?
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Дай Бог силы выдержать эту боль материнскому сердцу, прими Господи в свое Царство Небесное наших ангелов-защитников.
Низкий поклон женщинам за таких мужчин! Слава Героям!!!
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День матери превратился в поминальный день о своих погибших детях...Господи дай побыстрее украинским матерям радостный день матери,без панихиды,,,
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажКо Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО. ФОТОрепортаж
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