 Ко Дню матери на Михайловской площади прошла панихида по погибшим в АТО. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, в столице прошла памятная акция посвященная Дню матери, на которой почтили память погибших в АТО - сыновей украинских матерей.
Участники акции - родные и близкие погибших воинов, собрались у стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Матери возложили цветы к портретам погибших на войне украинских воинов.
Как сообщает корресподент издания, на акции собралось около 100 человек. Родственники во время панихиды, которую провел Евстратий Зоря (УПЦ), родственники держали портреты погибших героев.
Руководитель авторского проекта "Блокпост памяти" Павел Нетесов преклонил колени перед погибшими героями.
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Низкий поклон женщинам за таких мужчин! Слава Героям!!!
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