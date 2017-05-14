 Решение Сената Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС ожидается до конца мая, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом она сообщила журналистам в воскресенье в Киеве во время празднования дня Европы на Софийской площади.
"Нам нужно, чтобы уже окончательно вступило в силу соглашение об ассоциации. Мы надеемся, что будет позитивное до конца месяца этого решение Сената Нидерландов по этому поводу. И мы наконец-то избавимся от этого вызова", - сказала вице-премьер
Она также отметила, что после завершения ратификации ЕС и Украина будут работать над расширением возможностей в сфере торговли.
"У нас есть много возможностей, которыми мы уже пользуемся, но и Украина и ЕС имеют дополнительные возможности. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами в ЕС… После этого (ратификации соглашения об ассоциации. - Ред.) мы можем говорить и о дополнительных торговых преференций и продолжать двигаться к свободному перемещению не только людей, но и товаров и услуг и капитала. Думаю, нам удастся выработать эти механизмы и ЕС будет готов сделать шаги нам на встречу", - уточнила И.Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщалось, Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) предлагает провести дебаты по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая текущего года. Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.
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Есть безвиз !
Кому важны Европейские ценности - уедет.
Останется одна вата.
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И по безвизу, и по соглашению об ассоциации - хоть и завершающие этапы, но их ещё надо пройти. И ратификация Сенатом, и подписание королём, и депонирование ратификационных грамот . . . И подписание директивы, и публикация, и вступление в силу . . .
Вроде формальности, но на формальностях часто стопорятся многие вещи.
А самое главное, потом это всё выполнять надо правильно . . .
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