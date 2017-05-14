EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  631  11
Материалы по теме:
Все про:ассоциация (839) Евросоюз (11800) Климпуш-Цинцадзе (143)

 Решение Сената Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС ожидается до конца мая, - Климпуш-Цинцадзе

климпуш

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что решение о завершении процесса ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС состоится до конца мая 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом она сообщила журналистам в воскресенье в Киеве во время празднования дня Европы на Софийской площади.

"Нам нужно, чтобы уже окончательно вступило в силу соглашение об ассоциации. Мы надеемся, что будет позитивное до конца месяца этого решение Сената Нидерландов по этому поводу. И мы наконец-то избавимся от этого вызова", - сказала вице-премьер

Она также отметила, что после завершения ратификации ЕС и Украина будут работать над расширением возможностей в сфере торговли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климпуш-Цинцадзе обсудила с Мингарелли процесс адаптации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

"У нас есть много возможностей, которыми мы уже пользуемся, но и Украина и ЕС имеют дополнительные возможности. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами в ЕС… После этого (ратификации соглашения об ассоциации. - Ред.) мы можем говорить и о дополнительных торговых преференций и продолжать двигаться к свободному перемещению не только людей, но и товаров и услуг и капитала. Думаю, нам удастся выработать эти механизмы и ЕС будет готов сделать шаги нам на встречу", - уточнила И.Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) предлагает провести дебаты по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая текущего года. Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а хде зрада с воплями "не давайте им ассоциацию,они воруют"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скільки там було загиблих громадян королівства Нідерланди при збитті Боїнга кацапським "Буком"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Рашки кончаются деньги на подкуп. Сколько спалили на Ле Пен, а тут еще нужно тратиться. Впрочем это урежут жизнь пенсионерам, да и хрен с ними, пусть дохнут, если для них Путин бог, а хохлы - враги и бандеровцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем теперь "корячится" вступать в ЕС ?
Есть безвиз !
Кому важны Европейские ценности - уедет.
Останется одна вата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не кажи "гоп" . . .
И по безвизу, и по соглашению об ассоциации - хоть и завершающие этапы, но их ещё надо пройти. И ратификация Сенатом, и подписание королём, и депонирование ратификационных грамот . . . И подписание директивы, и публикация, и вступление в силу . . .
Вроде формальности, но на формальностях часто стопорятся многие вещи.

А самое главное, потом это всё выполнять надо правильно . . .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Сената Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС ожидается до конца мая, - Климпуш-Цинцадзе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти