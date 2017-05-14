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 Политика Украины
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Все про:гражданство (563) Порошенко (12869) Саакашвили (1808) Сакварелидзе (295) Артеменко_Андрей (68)

 Люди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили. ВИДЕО

саакашвили митинг рух

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко дал своим подчиненным поручение "заняться вопросом его гражданства".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

"Около недели назад Президент Украины Петр Порошенко собрал приближенных к себе людей, в частности это Кононенко, Грановский и Луценко, чтобы обсудить определенные шаги против меня. Я точно знаю, что сейчас готовится очень большая кампания для моей дискредитации, но меня не привыкать к этому и этим не запугать", - заявил Саакашвили.



Также в ближайшее время, добавляет он, вероятно, появится якобы какой-то "Вася", неравнодушный гражданин, который пожалуется на действия Порошенко о том, что он предоставил Саакашвили украинское гражданство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я считаю реальным руководителем НАБУ не Сытника, а Углаву", - Мартыненко

"Судебное дело против меня планируется в Днепровском суде города Киева, где для этого уже готовится судья. После этого судебного процесса, власти могут решить, что Порошенко обязан отменить свое решение о предоставлении мне гражданства Украины", - сказал экс-глава Одесской ОГА добавив, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, и заверил, что огласка вокруг двойного гражданства возникла лишь для того, чтобы выгнать из страны неудобных для власти людей.

"Сейчас Президент Порошенко едет в Грузию только с той целью, чтобы втюхать мне какой-то грузинский паспорт. К тому же, вся история с лишением гражданства Андрея Артеменко была только предлогом, чтобы изгнать из страны Александра Боровика. После этого власть постепенно перейдет к грузинам, у которых хочет забрать украинские паспорта. Наиболее опасными они считают меня, Давида Сакварелидзе и Гизо Углаву ", - резюмировал Саакашвили.
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Может я неправильно истолковал пять букв на конфете - Roshe?
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Навєрно, я просто давно не люблю цего... Дуже давно.
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Абстрагируемся от Стрелка и Рошена, когда речь идёт об единении для решения главных вопросов для страны.
Не будет ли личная неприязнь помехой для единения и оценки идей просто потому, что, например, кто-то носит немодные костюмы или отвечает прямо, как думает, без дипломатии?
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Без дипломатии сейчас никак. Вон, с жирика все умирают) А костюм,вроде, не плохой носит)
Вопрос... кто будет единиться?
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Что сделал для Украины Саакашвили за это время? - Разберем по пунктам

И это всего за один год на посту губернатора Одесской области. А мог бы гораздо больше, если бы вместо травли получил бы обещанную поддержку от президента...

Появились вопросы по Саакашвили… типа он ничего не сделал… подбиваю бабки…
1 - разрушил систему монополии МАУ Коломойского, теперь билет стоит не 220 а 80 долларов
2 - провел по честному конкурсу назначение новых глав районов…
3 - привел с собой команду, в частности в Одессе Лордкипанидзе стабильно арестовывает высоких подлецов на взятках
4 - уволил ставленника Коломойского начальника Ильичевского порта, который отдал своим зарубежным компаниям украинские причалы даром, борется за разрыв контрактов
5 - борется с Яценюком за создание электронной таможни, Яценюк сопротивляется и понижает цену растаможки в других городах, чтобы в Одессе никто не растамаживался
6 - снес незаконные заборы вдоль моря на основе постановления, а не как Ляшко… без права на восстановление по суду
7 - в плане - дорога на Европу, Одесса Рени… ждем только денег с таможни…
8 - в плане - контейнерный терминал в Ильичевсе … товары из Китая будут идти минуя Россию… срок доставки 9 дней… вместо 3-4 недель…
9 - уже запущены в Одессу 3 международные авиакомпании, приглашаются другие… Одесса обьявлена свободным портом… приглашаются все…
10 - в Одессе будет создан по примеру Грузии "прозрачный офис"… справка за 15 минут… открытие в октябре…
11 - сократил штат дармоедоа в ОГА на 50% до 300 человек
12 - напряг инвесторов нового европейского терминала Аэропорта по срокам, в начале 2016 года должна быть сдача в работу
13 - 5 сентября 2015 открыл «Антикоррупционный офис», приглашает волонтеров и специалистов…
14 - создает "особую" летучую группу по борьбе с коррупцией в Одесской области
15 - уволены все кто агрессивно противодействовал Михаилу - прокурор Настяк, Антонюк (начальник госавиаслужбы), Кучук (советник главы ОГА, вор-миллионер), на грани зам прокурора Одесской Обл Горностаева ( дочь жены Шокина)… я бы намекнул Яценюку и Коломойскому , они просто поссорились с ним…
16 - благодаря таможенному скандалу Саакашвили-Яценюк принято решение выровнять таможенные тарифы по всей стране (разница в тарифах достигала 4,5 раз… разница ложилась в карман)
17 - В ноябре 2015 г. намечено открытие нового таможенного терминала с электронной техникой для осмотра грузов и ускоренным прохождением грузов… убираются менты и контакты с таможенниками… электронная декларация…время прохождения досмотра будет в среднем 15 минут
18 - только по одному его обращению ночные клубы отменяют концерты артистов-коллаборационистов, а СБУ запрещает въезд в страну российским артистам, поддержавших агрессию России в Украину.
19 - получил моральную и материальную поддержку на проведение реформ от США…
20 - по его требованию закрыты незаконные и коррупционные иски прокуратуры против иностранных инвесторов в Одессу…
21 - в случае срыва запуска нового терминала собственниками Саакашвили пообещал с помощью инвесторов построить новый аэропорт… в 50 км от города… у турецкой компании холдинга "TAV" есть интерес к управлению таким хабом… они уже имеют опыт работы с Саакашвили по управлению аэропотрами Тбилиси и Батуми
22 - В транспортной сфере губернатор отобрал у гаишников палочки, запретил им ловить на радар
23 - с подачи Михаила начата реформа и обновление ПОЛИЦИИ
24 - анонсировал создание при ОГА "Совета экономического развития", который для облегчения работы инвесторов объединит правоохранительные и государственные органы.
25 - гарантировал защиту инвестров от поборов и бюрократии (на встрече с инвесторами в США и Турции)
….
НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ?
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тупая копипаста не имеющая ничего общего с реальностью
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ну так не сиди на двух стульях.
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А ты - кацапская?
Я не берусь за работу, которую не смогу сделать, т.к. надо будет не отбрехиваться, что можно в политике, а предоставлять результат, чтобы мне доверяли.
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Не неси ересь. У Саакашвили нет второго гражданства. Нет грузинского гражданства у него. Понимаешь? Нет. Досмотри видео до конца, а не вперёд по клавишам стучать.
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когда получал украинское-было грузинское.не надо натягивать контрацептив на глобус.

а впрочем так еще смешнее. конституция прямо запрещает лишать гражданина гражданства украины,если у него нет другого гражданства.тогда чего михо шухер поднимает?
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Слушай Гыга ты случаем не в курсах Еде нибудб в миреи свиноводов лишали гражданства ? Для тебя ето может быть актуально годка через полтора Петручио с кумцом Стецем всалят в раши - израили А ты то останешсчя Как бы чего не вышло
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Не треба було б Міхо топити Коломойського та Корбана.. Тепер і за тобою можуть прийти..
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Йому вже не вірю, але Петрові не вірю ще більше.
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Зачем задавать вопросы и доверять аналлитикам, если у них в ответах присутствует "вже"?
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"Днепр"! Согласен на все 100%. Михо помог барыжно-рыгонутой банде в травле Бени и Корбана. Из всех олигархов, эти уроды главным злодеем сделали Коломойского - врага №1 ботоксного )(уйла. И Михо им помог на радость кремлевскому ботоксному гному.
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Не просто так порошенко и его банда страшится принятия Римского Статута. Ну это им все равно не поможет.
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а ничего что принимает (точнее ратифицирует) рада а не президент и его администрация?
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Так же как рада принимала шоколядного прокуГога да)))) Даже закон спецом под него поменяли. Теперь можно прокоГогом без юр образования. А ты ещё тут кукарекаешь за Раду??
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изменение закона подтверждено верховным судом. ты считаешь что имеешь лучше юридическое образование чем они?
и будь добр, смени манеру общения. ты не в пивной а с тобой не быдло вокзальное общаещся. я понимаю - ты привык к другому кругу общения, но сделай над собой усилие
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Понял Олег ныне потомственые ментозавры приравниваются по минимуму если не к графьям и баронам то к баронетам и к виконтам точно
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Попкорн не люблю, а взял бы сейчас понаблюдать, как стадо горных козлов, будет соплями вылизывать проворовавшегося Президента, которого народ выгнал за воровство, пытки, кровавый разгон демонстраций и сокрытие убийств мусорами. Причем это те же однотуровые козлы, которые изгнали проворовавшегося Президента который покрывал убийства мусорами и разгонял демонстрации. Просто однотуровые козлы стали горными козлами, никакой разницы.
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люди порошенки провели дискридитационную компанию по отношению к самому порошенки, его рейтинг 8%
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Неужели Господин Президент пойдёт на такой риск??? Думаю, что ещё не все шины сожгли на майдане да и оружие у населения имеется. Рискуете, Господин Президент.
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Вы преувеличиваете значение Саакашвили для украинцев.Никто за него шин палить не пойдёт,как впрочем и за любого другого политика.Не заслужили,лишь языками метут как помелом.
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А речь и не шла о Саакашвили. Речь шла о "наполнении чаши терпимости" народа. По-моему подходит уже под края. Или Вы из тех, кого устраивает "сладкая" жизнь в Украине? Тогда извините.
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У нас с вами разные "чаши терпения",и наполняется моя чаша отношением власти к людям,а не к политикам.Тем более к болтунам-флюгерам.
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Мелко плаваешь Мишико. Как только политик (или тот кто считает себя политиком) начинает петь о том что в низких рейтингах виновата пиаркомпания власти - он уже проиграл. Пойми простую вещь - чем строить козни и что то выдумывать тебя проще грохнуть и не найти тело. ты уже проиграл если такое рассказываешь

посмотрел я его шоу пару раз. напоминает раннего Шустера или Пиховщика времен Ющенко.... однообразно, однобоко, не интересно. "с таким голосом Миша тебе денег не дадут"
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Тема про ВОну или про Саакашвилии весь шоколяный калл поднимает на поверхность)) Так уже усердно кукарекаешь на пару с Рыг с Вами. Столько постов настрочил защищая шоколядного вора. Держи рошенку.
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Переведи с кацапского на русский, чтобы понять твой пост, пожалуйста.

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он говорит,что служит на рошене кладовщиком на отпуске шоколадной продукции
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не нормальных честных людей в Рошен компанию не берут. Там нужны только воры, корупционеры, сепары и прочая шваль, других система выдавливает сразу как и Саакашвили выдавили шоколядные бандиты.
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а где я хоть словом упомянул (не дай бог) вОну?
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ахахах) Ору в голос. На воре и шапка горит. Я где то писал лично про тебя? Я написал - "весь шоколядный калл". А ты вот отозвался и спалился)))))
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Херово когда у всех политиков лозунги с делами не совпадают.
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lol. Зачем? Сам себя уже давно дискредитировал.
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Хреновый пиар если лишат гражданства. В Грузию не ходок, посадят, придется к женушке в Европу. А там пустозвоны не в цене.
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большего всего для дискредитации Саакашвили, сделал сам товарищ Саакашвили... галстук его, тоже Порошенко заставлял жевать?
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Статья 17. Основания прекращения гражданства Украины.
Гражданство Украины прекращается:
1) вследствие выхода из гражданства Украины; 2) вследствие потери гражданства Украины; 3) на основаниях, предусмотренных международными договорами Украины.

Вряд ли у Педро получится по закону лишить Саакашвили украинского гражданства, разве что изменить сам закон или принять новый!
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Пеця вообще-то дружить умеет? Так ведь недолго и свихнуться. И Феофания не поможет.
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Я вот одного не понял.Для чего Саакашвили вступался за сына парашенко ? Нахер он ему ? - Там же причина ясна - сынок еврей за футболку получил наверное штук тридцать зелени за рекламу и похвастался этим бизнесом перед старым евреем. Идиот конечно. Но Михаилу это зачем ?
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Зато у Новинского с украинским гражданством все в порядке
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Еще одна мания величия - кому ты нужен, Михо?
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Хоть особо и не нравится мне Саакашвилли,но между петей и Мишаней выбрал бы Мишаню.Да сейчас любой на фоне барона мюнхаузена выглядит привлекательно.Даже новый житель ростова .
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- "Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору...."
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О як шокосрань возбудилась коли почула про Міхо! Я вас ще здивую у пороха рейтинг не більше 8%.поплачте дебілоїди шоколадні
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Михо рейтинг себе решил поднять? Меньше истерить надо и швали всякой в партию брать.
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рейтин Михо не отнять, он его сделал будучи президентом Грузии
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А ты что сталинский фанат или тебе мало было одного грузина при власти -ты его последствия может и не застал бо молодой но я эти последствия застал и сколько буду жить буду помнить особенную доброту до украинского народа и чем эта доброта для народа Украины повернулась -запомни украинцы и грузины это совсем разные народы и те и другие любят свободу но в не ущерб другого народа -будет грузит учить как любить Украину которая всю жизнь боролась за свободу в то время когда грузины при сталене жили припеваючи.Нравится он тебе -возьми его в названные отцы но только не посовывай украинскому народу.
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"Люди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили" - Шоколаду становится всё труднее скрывать своё истинное лицо, лицо главаря ПР, до сих пор ему сходит с рук фальшивая европейская риторика, ещё ни одного члена банды ПР он не посадил, другими словами, он саботирует требования Майдана, и вообще нагло саботирует ход реформ, сейчас в Украине самый мощный тормоз реформ, и самая большая угроза стабилизации и движению Украины в Европу - это барыга, потому сейчас нужен как воздух, как минимум, импичмент краснобаю и главарю ПР, он полностью потерял доверие украинского народа, и может в любую, удобную для себя минуту сдать Украину кремлёвскому мяснику.
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А ты что сильный специалист в области строения и реформирования государства но судя по твоему говору то ты просто вышел на сайт позвиздеть и нагадить кучу и не более .Это надо 15-20 лет чтобы это бывшее совковое стадо привести к европейским правилам жизни а то некоторые придурки сильно хотят получать по расценкам европейским а продолжать как они говорят работать но по советски и это печально как раз .У меня к тебе только один вопрос что ты лично сделал для Украины чтобы ее реформировать -то что танцору яйца мешают танцевать то это все знают и то что многие ищут причину чтобы не работать то это тоже все знают а вот желающих пройти все преграды чтобы реформировать государство что то не слишком много-подумай об этом на досуге .
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Как по мне, все едино, "что белые, что красные. Что Сухов, что Абдула". Пока не будет работающего закона об отзыве голосов избирателей...
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это всё потому, что, как сказала жена Порошенка, за время президентства он стал терпимее и мудрее.
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Ты смотри -саакашвили Америку открыл -разве не видать что саакашвили так само как и его предшественник земляк грузин сталинский собирается кованным сапогом пройтись по Украине -как будто было еще малоневинных жертв при предедущем грузине -совесть бы имели -но хватит Украину насиловать разными зайдами-это рашисты такое любили когда ими правили не понятно кто и откуда родом.Тебя саакашвили родина ждет а ты здесь окалачиваешся -власти жаждеш в Украине -запомни -это надо быть придурком чтобы снова на те самые грабли наступить -чтобы снова очередного грузина к власти притащить а после всего снова обвинить одного грузина а тут возникает вопрос -а где ты был когда его выбирал -это раньше не было возможности выбора и поэтому и подсунули нам грузина а сейчас есть возможность выбора и не надо нам очередных грузинских сталинов.
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Миша, честные люди во всем бывшем Совке, кроме прибалтов - не нужны, воровать мешают. Они ж все - failed states...
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О як шоколадних бариг від Міхо рве. Готуйте сухарі бидло шокосєпарське.
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"К тому же, вся история с лишением гражданства Андрея Артеменко была только предлогом, чтобы изгнать из страны Александра Боровика"

Никто его не изгонял. Гражданство он потерял уже после того как забил на депутатские обязанности и уехал работать заграницу пользуясь вторым немецким гражданством.
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посмотрите на уровень жизни простих людей в грузии до и после саакашвили,кто у нас может похвастатся такими результатами,по делам судите
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили. ВИДЕО
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