 Люди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.
"Около недели назад Президент Украины Петр Порошенко собрал приближенных к себе людей, в частности это Кононенко, Грановский и Луценко, чтобы обсудить определенные шаги против меня. Я точно знаю, что сейчас готовится очень большая кампания для моей дискредитации, но меня не привыкать к этому и этим не запугать", - заявил Саакашвили.
Также в ближайшее время, добавляет он, вероятно, появится якобы какой-то "Вася", неравнодушный гражданин, который пожалуется на действия Порошенко о том, что он предоставил Саакашвили украинское гражданство.
"Судебное дело против меня планируется в Днепровском суде города Киева, где для этого уже готовится судья. После этого судебного процесса, власти могут решить, что Порошенко обязан отменить свое решение о предоставлении мне гражданства Украины", - сказал экс-глава Одесской ОГА добавив, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, и заверил, что огласка вокруг двойного гражданства возникла лишь для того, чтобы выгнать из страны неудобных для власти людей.
"Сейчас Президент Порошенко едет в Грузию только с той целью, чтобы втюхать мне какой-то грузинский паспорт. К тому же, вся история с лишением гражданства Андрея Артеменко была только предлогом, чтобы изгнать из страны Александра Боровика. После этого власть постепенно перейдет к грузинам, у которых хочет забрать украинские паспорта. Наиболее опасными они считают меня, Давида Сакварелидзе и Гизо Углаву ", - резюмировал Саакашвили.
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Не будет ли личная неприязнь помехой для единения и оценки идей просто потому, что, например, кто-то носит немодные костюмы или отвечает прямо, как думает, без дипломатии?
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Вопрос... кто будет единиться?
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И это всего за один год на посту губернатора Одесской области. А мог бы гораздо больше, если бы вместо травли получил бы обещанную поддержку от президента...
Появились вопросы по Саакашвили… типа он ничего не сделал… подбиваю бабки…
1 - разрушил систему монополии МАУ Коломойского, теперь билет стоит не 220 а 80 долларов
2 - провел по честному конкурсу назначение новых глав районов…
3 - привел с собой команду, в частности в Одессе Лордкипанидзе стабильно арестовывает высоких подлецов на взятках
4 - уволил ставленника Коломойского начальника Ильичевского порта, который отдал своим зарубежным компаниям украинские причалы даром, борется за разрыв контрактов
5 - борется с Яценюком за создание электронной таможни, Яценюк сопротивляется и понижает цену растаможки в других городах, чтобы в Одессе никто не растамаживался
6 - снес незаконные заборы вдоль моря на основе постановления, а не как Ляшко… без права на восстановление по суду
7 - в плане - дорога на Европу, Одесса Рени… ждем только денег с таможни…
8 - в плане - контейнерный терминал в Ильичевсе … товары из Китая будут идти минуя Россию… срок доставки 9 дней… вместо 3-4 недель…
9 - уже запущены в Одессу 3 международные авиакомпании, приглашаются другие… Одесса обьявлена свободным портом… приглашаются все…
10 - в Одессе будет создан по примеру Грузии "прозрачный офис"… справка за 15 минут… открытие в октябре…
11 - сократил штат дармоедоа в ОГА на 50% до 300 человек
12 - напряг инвесторов нового европейского терминала Аэропорта по срокам, в начале 2016 года должна быть сдача в работу
13 - 5 сентября 2015 открыл «Антикоррупционный офис», приглашает волонтеров и специалистов…
14 - создает "особую" летучую группу по борьбе с коррупцией в Одесской области
15 - уволены все кто агрессивно противодействовал Михаилу - прокурор Настяк, Антонюк (начальник госавиаслужбы), Кучук (советник главы ОГА, вор-миллионер), на грани зам прокурора Одесской Обл Горностаева ( дочь жены Шокина)… я бы намекнул Яценюку и Коломойскому , они просто поссорились с ним…
16 - благодаря таможенному скандалу Саакашвили-Яценюк принято решение выровнять таможенные тарифы по всей стране (разница в тарифах достигала 4,5 раз… разница ложилась в карман)
17 - В ноябре 2015 г. намечено открытие нового таможенного терминала с электронной техникой для осмотра грузов и ускоренным прохождением грузов… убираются менты и контакты с таможенниками… электронная декларация…время прохождения досмотра будет в среднем 15 минут
18 - только по одному его обращению ночные клубы отменяют концерты артистов-коллаборационистов, а СБУ запрещает въезд в страну российским артистам, поддержавших агрессию России в Украину.
19 - получил моральную и материальную поддержку на проведение реформ от США…
20 - по его требованию закрыты незаконные и коррупционные иски прокуратуры против иностранных инвесторов в Одессу…
21 - в случае срыва запуска нового терминала собственниками Саакашвили пообещал с помощью инвесторов построить новый аэропорт… в 50 км от города… у турецкой компании холдинга "TAV" есть интерес к управлению таким хабом… они уже имеют опыт работы с Саакашвили по управлению аэропотрами Тбилиси и Батуми
22 - В транспортной сфере губернатор отобрал у гаишников палочки, запретил им ловить на радар
23 - с подачи Михаила начата реформа и обновление ПОЛИЦИИ
24 - анонсировал создание при ОГА "Совета экономического развития", который для облегчения работы инвесторов объединит правоохранительные и государственные органы.
25 - гарантировал защиту инвестров от поборов и бюрократии (на встрече с инвесторами в США и Турции)
….
НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ?
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Я не берусь за работу, которую не смогу сделать, т.к. надо будет не отбрехиваться, что можно в политике, а предоставлять результат, чтобы мне доверяли.
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а впрочем так еще смешнее. конституция прямо запрещает лишать гражданина гражданства украины,если у него нет другого гражданства.тогда чего михо шухер поднимает?
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и будь добр, смени манеру общения. ты не в пивной а с тобой не быдло вокзальное общаещся. я понимаю - ты привык к другому кругу общения, но сделай над собой усилие
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посмотрел я его шоу пару раз. напоминает раннего Шустера или Пиховщика времен Ющенко.... однообразно, однобоко, не интересно. "с таким голосом Миша тебе денег не дадут"
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Гражданство Украины прекращается:
1) вследствие выхода из гражданства Украины; 2) вследствие потери гражданства Украины; 3) на основаниях, предусмотренных международными договорами Украины.
Вряд ли у Педро получится по закону лишить Саакашвили украинского гражданства, разве что изменить сам закон или принять новый!
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Никто его не изгонял. Гражданство он потерял уже после того как забил на депутатские обязанности и уехал работать заграницу пользуясь вторым немецким гражданством.
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