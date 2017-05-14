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 Политика Украины
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Все про:День Европы (17) евроинтеграция (1926) реформы (2592) Евросоюз (11800) Мингарелли (72)

 На пути евроинтеграции ЕС будет помогать Украине и политически, и финансово, - Мингарелли

мингарелли

Европейский Союз будет поддерживать Украину финансово и политически, а также оказывать сопровождение реформ на пути евроинтеграции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сообщил время приветственного слова на открытии Дня Европы на Софийской площади в воскресенье в Киеве.

"Украина сделала выбор в пользу европейской интеграции. И я хочу заверить вас, что Украина не будет двигаться сама по этому пути. Мы будем помогать политически, финансово и давать лучшие советы о том, как справиться с проведеним реформ в Украине… ЕС стоит рядом с Украиной в то время как перед вашей страной встают огромные вызовы как в сфере безопасности, так и в социальной и экономической сферах", - сказал он.

Дипломат напомнил, что уже через несколько недель безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступит в силу.

"Сегодня мы празднуем этот день в особых условиях, поскольку через несколько недель все граждане, имеющие биометрические паспорта, смогут путешествовать в страны-члены ЕС и пребывать там до 90 дней, не выполняя никаких визовых обязательств. Это невероятно важное достижение, которое лучше всего свидетельствует о том темпе и объеме происходящих реформ", - добавил посол.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - глава представительства ЕС в Киеве Мингарелли. ВИДЕО

Он также отметил, что восхищается решимостью украинцев противостоять внешней угрозе.

"То, что происходит сегодня в Украине, на самом деле касается всей Европы, мы правда восхищаемся украинцами, их решительностью быть сильнее перед лицом внешней угрозы, взять судьбу в свои руки и строить лучшую страну и лучшее будущее", - подчеркнул Мингарелли.

Напомним, на Софийской площади в столице проходят мероприятия ко Дню Европы. В частности, работают палатки посольств стран-членов ЕС с сувенирной и информационной продукцией, будут проведены викторины, конкурсы, розыгрыши подарков. Кроме того, проходит праздничный концерт, запланировано участие украинского музыкального коллектива "ТНМК".
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Та не,хватит уже помогать ,Украинцев и так мало осталось .....
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Сказал КАЦАП!
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Хьюг кацап ??? Нифига себе !!!
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А ты оказывается идиот!? Идиотски довершай начатое!
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А в Москвабаді все нормально. Корінні мешканці підтримують знесення хрущівок
На пути евроинтеграции ЕС будет помогать Украине и политически, и финансово, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1784
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нах ты этого дегенерата выложил неси на банковую пускай петро любуется
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кстати генотип чела на картинке чисто русский, без примеси, чела на фото ннада сменить, он больше на безумного ученного похож, чем на вату(.
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https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL58vlou_TAhVGCywKHbNJAAcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dsnews.ua%2Fworld%2Frusskiy-knyaz-ramzan-ahmatovich-kadyrov-06112016180000&psig=AFQjCNGlanBzwsG5MSoKM5AVu-ch8H3JyA&ust=1494847437248038
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нулевка ,ты опять здесь?шо там с ягелем,урожай обещают?
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Ты давай к мамке в свинарник, хрюкайте там!
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["Там Сталин с Моторолою…" Победобесный марш от поющего дальнобойщика (Видео) » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/18708-pobedobesnyy-marsh-ot-poyuschego-dalnoboyschika-video.html
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Вот финансово как-раз не надо!!!Итак "кое-кто" такие МОРДЫ "наели", что скоро в телевизор не будут влазить...
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ФБР разберется, по чем пара гребешков, в советской стране.........
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ну ты бы еще решал.чего европе с деньгами делать
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эта пряма не честна палучается, гибридная вайна, какая то, чисто руссофобия!.
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А взамен что? Выборы в Лугандоне и отказ от Крыма? Или дошло до Мингарелли? А оружием и патронами помогут?
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да вот и мне треп о зраде надоел .чо делать будем?
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А я не о зраде. Просто знаю, что всё нужно самим делать. А "зрада" - это когда сказки рассказывают, что кто-то что-то за тебя сделает.
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так пойдет?

UopenEU‏ @UopenEU 5 ч.5 часов назад

У 2016 році українські садоводи збільшили експорт кісточкових плодів порівняно з 2015 роком у 2,1 рази http://agravery.com/uk/posts/show/u-2016-roci-ukrainski-sadovodi-zbilsili-eksport-kistockovih-plodiv-bils-niz-vdvici …

На пути евроинтеграции ЕС будет помогать Украине и политически, и финансово, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 254
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стопудов пойдет, а обсуждения на тему оборонный комплекс ввести табу. Печатать только свершившиеся факты по внешним контрактам.
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Да откуда ты взял, что я против???? Для себя Европу я открыл ещё в 1991году, когда стал челноком в Польшу и в Венгрию ездить. А годика за два до того поляки у нас во Львове телевизоры "Электрон" штурмом брали. И посуду, и бельё постельное. Жеброта жебротою були в порівнянні з нами. А сейчас где мы, а где Польша. Какие нахрен реформы. За столько лет "реформирования" уже и результат должен быть.
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а сколько лет?те же поляки,правильно заметил,начали в 1989.а оперились более-менее в середине нулевых.еще в 98 селяне правительству на площать голодных коз приводили с акцией протеста.
мы начали с майдана в протест против евроинтеграции.
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цензор пропускает новости с кикстартера?
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То ж зрада. Паперовий комбінат - і то жидачівський!
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Я это всё знаю. Ибо местный. Но денег просто так мне никто не даст. Только в долг и под проценты. А вот если сам заработаю, то и тратить могу, как захочу без оглядки на кредиторов.
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так весь мир так живет,берет ссуду под проценты.более того,скурпулезно проверяют твои доходы,если ты вдруг собрался начать дело на свои .
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А вот Орбан МВФу ссуды-то отдал, и от сотрудничества отказался. Ссуды - это хорошо, когда нет коррупции, откатов и распила. А про коррупцию не я один говорю, вся страна знает. И про распил. Все тут живём. Да и не против реформ я. Просто хочется не имитации движений, а именно сами движения. Бальцеровичу коррупцию никто закинуть не мог. А наши вон весь мир в ступор ставят своими "заработками". А посадок нет. Конфискаций - кот наплакал. Не будет народ ждать. Надо народу хоть что-то предъявить. Надо пояса затянуть - так всем. Закон суров - для всех. Тогда хоть понимание будет. А так, если сам о себе не позаботишься, от государства шишь получишь. Особенно на пенсии. Или при болезни.
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ты хочешь обьеденить в одном бокале социализм и капитализм,равенство,справедливость с интенсивным развитием.так не бывает.и пример тому-крах коммунистической идеи во всем мире.
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Да не хочу я ничего объединять. Вся наша беда от таких объединений. Всё время страна в шпагате. То к кацапам идём, то в Европу, то в НАТО, то не В НАТО. И какое нахрен равенство? Если я работаю а сосед нет, то не можем мы в одинаковой мере благами пользоваться. А про социализм. Нувот Чехия, например. Приезжаешь к ним, устраиваешься через фирму официально на работу, получаешь карту страховую. Заболел зуб - пошёп к врачу - и АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!!! получил медицинскую помощь! Ты по-привычке денежку предлагаешь, а врач удивлённо смотрит, в карте отметку сделал, здоровья пожелал - и всё. Социализм? А про пенсию. Мои родители при советах работали. У мамы 36 лет стажа . Пенсия - 1700 с горными25% ( Турковский р-н). Нужно ремонт сделать в доме - и не на что. Просто НЕ НА ЧТО. Разве только при социализме после 32 лет работы человек может достойную пенсию получать? Да в капстранах пенсионеры по миру катаются - кайфуют. А моя в огороде в свои 68 лет. И вообще, только кацапье может власть свою хвалить и быть довольным подножным кормом. А мы своей спать не дадим ! менталитет такой
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все так...беды общие всего совка.комуняки ушли и ничего не оставили.выставили население с голой жёппой в дикий капитализм.
а чо предлагаешь?как все это обеспечить?
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в идеале тупо слямзить 4 года работы исландцев и для начала открыть концлагеря, трудовые...........
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Чому на сидиться тобі на пляшці мовчки? Чому репетуєш?
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Очко то не железное, ты милок вазелином горлышко бутылки то смажь!
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Вазелін - не скрєпно.. Дьоготь і тільки дьоготь..
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да и контрацептив не помешало бы... а то ведь бутылка то многоразовая,для 86%
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Да вот...нашёл фотку ентого боевого питушка, да и прикалываюсь с говнопитека :D

На пути евроинтеграции ЕС будет помогать Украине и политически, и финансово, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 6389
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Не, то не он. Есть его видео.
18+
https://vk.com/stringi_putina?z=video-85523896_171428655%2Fe1a9752e5efbc50722
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[У русских проблема с унитазами » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/18732-u-russkih-problema-s-unitazami.html
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Как это традиционно! КАЦАПСЯЧАЯ свинья просерается под пиндоским флагом :D
Тебе пора в стойло немытого овцейоба. Скоро прозвучит набат, а это значить, что кацапсячей свинье пора вставать с колен, де отрывая локтей
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ONUKA просто підкорила іноземців. За посиланням є відео в гарній якості.
http://goo.gl/Uv6MpL
#СлухайУкраїнське
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Пуканы в посте грохотали,
Кацапы шли в последний бой,
А молодого,
Из-под Пскова
Говном накрыло с головой...
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Может хватит уже помогать банде пархатых воров политически и деньгами .... Народ Украины от вашей помощи - не чего не имеет !
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дада...перед этим вы же верещали "не давайте им безвиз.они воруют"...как видишь-не верят воплям
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поки в країні кланово-олігархічна економіка, покращання життя звичайних українців не буде.
Повинна бути орієнтація на середній та малий бізнес, на самозайнятих осіб.
Це база для будь - якої ефективної економіки світу.
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На пути Евроинтеграции стоит кучка бандитов и воров во главе с парашенко.Лично я уверен,что это главный тормоз на пути.Никакие деньги и политика не помогут.Если деньги будут украдены,а политикой эти мерзавцы уже четвертый год голову украинцам мурыжат.
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...тут главное, не Гройсман, а Гетьман! ...Мингарелли тоже какой-то абхазо-итальянец... -- опираться надлежит на местные кадры -- они порешают всё и всех!
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Финансовую поддержку Украине нельзя даваль пока у власти Барыга с Кананенкой и Грановской . Ета криминальная шайка все разворует , а отдавать деньги будет народ Украины .
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Главное не мешайте,а веревки и мыло для тех кто стоит на пути к евроинтеграции у народа найдутся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа пути евроинтеграции ЕС будет помогать Украине и политически, и финансово, - Мингарелли
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