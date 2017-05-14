 На пути евроинтеграции ЕС будет помогать Украине и политически, и финансово, - Мингарелли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сообщил время приветственного слова на открытии Дня Европы на Софийской площади в воскресенье в Киеве.
"Украина сделала выбор в пользу европейской интеграции. И я хочу заверить вас, что Украина не будет двигаться сама по этому пути. Мы будем помогать политически, финансово и давать лучшие советы о том, как справиться с проведеним реформ в Украине… ЕС стоит рядом с Украиной в то время как перед вашей страной встают огромные вызовы как в сфере безопасности, так и в социальной и экономической сферах", - сказал он.
Дипломат напомнил, что уже через несколько недель безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступит в силу.
"Сегодня мы празднуем этот день в особых условиях, поскольку через несколько недель все граждане, имеющие биометрические паспорта, смогут путешествовать в страны-члены ЕС и пребывать там до 90 дней, не выполняя никаких визовых обязательств. Это невероятно важное достижение, которое лучше всего свидетельствует о том темпе и объеме происходящих реформ", - добавил посол.
Он также отметил, что восхищается решимостью украинцев противостоять внешней угрозе.
"То, что происходит сегодня в Украине, на самом деле касается всей Европы, мы правда восхищаемся украинцами, их решительностью быть сильнее перед лицом внешней угрозы, взять судьбу в свои руки и строить лучшую страну и лучшее будущее", - подчеркнул Мингарелли.
Напомним, на Софийской площади в столице проходят мероприятия ко Дню Европы. В частности, работают палатки посольств стран-членов ЕС с сувенирной и информационной продукцией, будут проведены викторины, конкурсы, розыгрыши подарков. Кроме того, проходит праздничный концерт, запланировано участие украинского музыкального коллектива "ТНМК".
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UopenEU @UopenEU 5 ч.5 часов назад
У 2016 році українські садоводи збільшили експорт кісточкових плодів порівняно з 2015 роком у 2,1 рази http://agravery.com/uk/posts/show/u-2016-roci-ukrainski-sadovodi-zbilsili-eksport-kistockovih-plodiv-bils-niz-vdvici …
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мы начали с майдана в протест против евроинтеграции.
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Українські «сонячні» жалюзі вийшли на Kickstarter за ціною від $390 http://ecotown.com.ua/news/Ukrayinski-sonyachni-zhalyuzi-vyyshly-na-Kickstarter-za-tsinoyu-vid-390/ …
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Борщагівський ХФЗ наростив прибуток в 2 рази http://uprom.info/news/ekonomika/biznes/borshhagivskiy-hfz-narostiv-pributok-v-2-razi …
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На Львівщині відновив роботу Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат http://uprom.info/news/ekonomika/biznes/na-lvivshhini-vidnoviv-robotu-zhidachivskiy-tselyulozno-paperoviy-kombinat …
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а чо предлагаешь?как все это обеспечить?
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18+
https://vk.com/stringi_putina?z=video-85523896_171428655%2Fe1a9752e5efbc50722
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Тебе пора в стойло немытого овцейоба. Скоро прозвучит набат, а это значить, что кацапсячей свинье пора вставать с колен, де отрывая локтей
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http://goo.gl/Uv6MpL
#СлухайУкраїнське
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Кацапы шли в последний бой,
А молодого,
Из-под Пскова
Говном накрыло с головой...
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Повинна бути орієнтація на середній та малий бізнес, на самозайнятих осіб.
Це база для будь - якої ефективної економіки світу.
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