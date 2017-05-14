 В аппарате Макрона произведены первые назначения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, команда избранного президента Франции Эммануэля Макрона сообщила о первых четырех назначениях в его аппарате, передает Reuters.
Как сообщает агентство со ссылкой на представителей команды Макрона, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Колер возглавлял кабинет Макрона в период с 2014 по 2016 год, когда Макрон занимал пост министра экономики Франции.
Дипломатическим советником президента назначен посол Франции в ФРГ 61-летний Филипп Этьен. Руководителем аппарата президента станет 64-летний Патрик Строда, занимавший должность префекта региона Иль-де-Франс. Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаэль Эмельян, который ранее занимался стратегией кампании движения "Вперед".
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