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Все про:назначение (1332) Франция (1878) Макрон (31)

 В аппарате Макрона произведены первые назначения

Генеральным секретарем Елисейского дворца станет Алекси Колер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, команда избранного президента Франции Эммануэля Макрона сообщила о первых четырех назначениях в его аппарате, передает Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителей команды Макрона, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Колер возглавлял кабинет Макрона в период с 2014 по 2016 год, когда Макрон занимал пост министра экономики Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон официально вступил в должность президента Франции. ФОТО

Дипломатическим советником президента назначен посол Франции в ФРГ 61-летний Филипп Этьен. Руководителем аппарата президента станет 64-летний Патрик Строда, занимавший должность префекта региона Иль-де-Франс. Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаэль Эмельян, который ранее занимался стратегией кампании движения "Вперед".

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