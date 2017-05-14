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 Политика Украины
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Все про:День Европы (15) Европа (1036) поздравление (589) Гройсман (2896)

 Гройсман поздравил украинцев с Днем Европы

Премьер-министр уверен, что Европа начинается "с каждого из нас".

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал поздравительную запись на своей странице в Фейсбук.

"Поздравляю с Днем Европы! Европа начинается здесь, в Украине - с каждого из нас, наших действий и результатов! Желаю всем новых успехов и процветания в европейской семье!", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко

Ранее украинцев также поздравил Президент Петр Порошенко. В столице проходят торжественные мероприятия по случаю праздника.
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В Европе Гнойсман давно бы сидел за махинации с субсидиями и тарифами.
"Европеец" винницкий ...
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Років 100 тому -висів би точно , зараз - просто сидів би довічно у комфортній камері ...
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Гройсман-гигант мысли ? Ну это ты зачётно пошутил !
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Подхуйловник, как второй гигант мысли без хвастовства не пытайся понравиться!
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Аааа так Гройсман всё-таки второй,тогда кто-же первый ? Уж не Петя ли Порошенко ?
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Правильно, в Украине зарплата в месяц такая же как в Европе в день - значит мы европейцы !!! О пенсии и говорить нечего ......
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Про пенсию скажу-1052грн78коп.Шоб ти гройса базарная жил на такую пенсию!!
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Щось я заплутався - в Україні сьогодні "День матері", чи "День Європи"? Тези Петрової прес-конференції вже починають набридати..
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Да нам ваши с Пэдрой поцоватые поздравления и нах не нужны !
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Заглянув в календар - "День Європи" в 2017 році це субота 20 травня.. Що вживають Петро з гройсманом?
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а в самой Европе - дык вообще 9 мая... решили продлить праздник баблотыра по евровидению еще на день
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Та да. Но скажем им спасибо, что 14 мая не объявили Новым Годом или Рождеством.
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если бы не майдан, не бывать такому счастью
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предлагаю в следующем году праздновать еще и день америки! мы - це америка
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Упирі один за одним вилізли з мороку і вітають своїх жертв зі святом.
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Гройман ободрал украинцев как липку, обставившись декорациями Европы, а потом ещё и поиздевался. Ну и гнида.
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ЙО......бну.....е створіння. Календар подивись
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Грося знову чихпихнув лрвкого? В наступну суботу День Європи, скажіть йому що сьогодні день Матері. Хух плять
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Вимагаю від гросі легалізувати те що він курить!
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Когда цены рыночные поднимать начнешь опять гройсман? Я не увидел ни одного действия этого субъекта коррупции направленное на развитие экономики страны.за время поедания им кормушки,
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Вечная память Небесной Сотне . Эти люди погибли ради этого дня .
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Гройсман поздравил украинцев с Днем Европы и с началом процесса распродажи украинских земель
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Блин, вот не знал о распродаже. Выставляю 2 гектара. Бо задолбался туда кататься...
Иностранцам просьба не беспокоиться.
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Кацапские орки беспредельничают из-за безнаказанности, обстреливая все что пожелают, а этот клоун, с шоколадным РЫГО-УБЛЮДКОМ, с утра всех с праздниками поздравляют.
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больше напоминает поиск спонсора для погашения внешнего долга, который уже достиг размеров ввп
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В Европе таких клоунов как гнойсман, к должностям не подпускают вообще.
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европа начнется тогда когда таких как ты будут сажать пожизненно
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Ще один "європеєць" обізвався. Дістали своїми поздоровленнями.
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Сегодня Мамин День! -- а все детки от мам происходят... ...даже Гройсман...*)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поздравил украинцев с Днем Европы
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