 Гройсман поздравил украинцев с Днем Европы

"Поздравляю с Днем Европы! Европа начинается здесь, в Украине - с каждого из нас, наших действий и результатов! Желаю всем новых успехов и процветания в европейской семье!", - пишет он.
Ранее украинцев также поздравил Президент Петр Порошенко. В столице проходят торжественные мероприятия по случаю праздника.
"Европеец" винницкий ...
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Нас уже витаха седюк поздравил!
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Гранатикалендар не тієї системи.
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Иностранцам просьба не беспокоиться.
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