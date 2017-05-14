 Гройсман поздравил украинцев с Днем Европы

Как передает Цензор.НЕТ , премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал поздравительную запись на своей странице в Фейсбук

"Поздравляю с Днем Европы! Европа начинается здесь, в Украине - с каждого из нас, наших действий и результатов! Желаю всем новых успехов и процветания в европейской семье!", - пишет он.

Ранее украинцев также поздравил Президент Петр Порошенко. В столице проходят торжественные мероприятия по случаю праздника.