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 Политика Украины
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Все про:День Европы (15) Порошенко (12865) флаг (757) реформы (2591) Евросоюз (11798)

 Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко

Европа и Европейский Союз стали воплощением реформ, а также ценностей демократии для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в воскресенье на церемонии поднятия флага Европейского Союза возле здания Администрации президента в Киеве по случаю Дня Европы.

"Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы", - сказал Порошенко

По его словам, украинцы выбрали европейский путь и "навсегда отошли от Советской и Российской империй".

Порошенко отметил, что в последние дни Украина жила праздником песенного конкурса "Евровидение" и страну посетили очень многие иностранные гости.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко. ВИДЕО

"К сожалению этот праздник был омрачен ужасным убийством жителей Авдеевки", - сказал глава государства, добавив, что это цена, которую Украина платит за желание быть свободной.

Порошенко подчеркнул, что украинский народ единым фронтом стоит на защите суверенитета и территориальной целостности своего государства.

Как сообщалось ранее, глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, в связи с гибелью мирных жителей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться в воскресенье в Покровске.

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надо чтоб приняли закон, который разрешать гос должности и право быть избранным только гражданам,родившимся в Украине. и "отрезать" всех родившихся при СССР
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залишилось з"ясувати, хто цей закон прийме!
450 депутанів?!
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Справа в тім, що найстаршим народженим в Україні зараз всього 26 років.
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До ВР балотуватися вже можуть. Лише в президенти ні.
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Да там уже рожденных в Украине хватает,типа Миши Поросенко.
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А в это время на #горловка УкроДРГ на белой "ниве" рельсы сп@здила.

Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8584
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хунта, фошизды- не давали Донбассу Украину кормить. А теперь мешают кормить россию.хунта. фошызды
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Бро, это новый экспериментальный участок на магнитной подушке.
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Линейный двигатель ...ну,да.Ну,да- но его ,похоже, укр ДРГ украли тоже.Не видно совсем его на фото
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рельсы получат безвиз, им обратного билета не надо
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Может хватит страну юа постить. Уже даже самы тупой ушлёпок в курсе чей это ресурс.
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Скушай шакалада,правду бывает пишут даже на заборе.
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Ок. Лайкай и дальше ресурс медведчука. Где вас таких узколобых клонируют?
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Медведчук полномочный представитель Пэдро Поросенко на переговорах в Минске.
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У нас на стене дома написано Путин Ху"ло,и я каждый день мысленно лайкаю эту надпись,потому что не важно кто и где это написал,важно что это правда.
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Да это понятно. У меня коврик в прихожей с изображением хуйла. Я о другом у тебя спрашиваю.
Ты готов в угоду своей ненависти к Порошенко лайкать сепарский ресурс где создаётся не более, чем информационный шум для чавкающе - хавающего с первобытной радостью тамошнего пипла?
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Поросенко вор,предатель и брехун,и не важно кто пишет о нем правду.Правда она одна.
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Это просто феерический абсурд.) Спасибо, насмешили.) Вы имеете полную свободу говорить, что вам нравится, а что нет. Я уважаю вашу эту свободу. Но лайкать сепаратистские сайты это дно.
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Этот сайт запрещен в Украине?Его владелец осужден или скрывается от правосудия? Дно это не видеть в Украине под кучерявой шевелюрой проплешины такого же Ху"ла.
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Дело в том, что вам необходимо уяснить одну довольно простую вещь.

Я объяснил. А вы не поняли. В этом точно нет трагедии. Уважаемый, научитесь за свои поступки отвечать и не переводите стрелки на других.
Я понимаю, что вы привыкли жить по шаблонам, но нам с вами не по пути.
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но нам с вами не по пути.-- Это уж точно,вам рабам с нами не по пути,раболепство у вас в крови.P.S. А про белую "Ниву" было прикольно,хотя кроме Горловчан эту шутку никто не поймет.
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вся украинушка в дерьме потому, что напоминает вам "путин ху..ло"?
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оппоблок по набирал с улицы клоунов одно хромосомных
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Суцільне блюзнірство ... гидко читати !
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Петре - це не твоя заслуга.. Це заслуга Небесної Сотні, та загиблих на передовій хлопців..
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Рік тому -
Шевченковский суд отказался признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины
12 мая 2016 в 12:44
..Против юридического признания факта вооруженной агрессии России в Украине
выступили в Администрации президента, заявил правозащитник Станислав
Батрин.
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ага стали идолами, которым нужно поклонятся, к которым власть призывает, еще цены догоняют во всем европейские, но ворует власть, как у азиатов, а не в Европе, чиновники цари и господа не несут ответственности
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Со стороны Европы - процветание и Евровидение, со стороны орков - убийства мирных жителей в Авдеевке.
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Европа и Европейский Союз стали воплощением реформ, а также ценностей демократии Источник: http://censor.net.ua/n439752

Британцы чё-то ржут.
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Пресс конференция будет? Нужны острые вопросы.. в лоб
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Вопросы и ответы уже записаны заранее.Будет тупой цирк.
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В лоб потрібна тільки куля ... все інше вже не потрібно
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Что то слишком много сегодня чоколЯдного дерьма Вальцмана
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Но чиркают об ЕС Украиной как раз США и Россия.

Россия завалена картошкой из Израиля. Клубникой из Израиля. По всей видимости обход очень многих санкций тоже через Израиль. Кто заработает? Так уже и противник Россия для США (и Израиля? ) ??? Получается что ставка Путина была всегда правильная на США (и Израиль? ).

ЕС будет решать проблемы "Минска" этот тупик? Механизм приостановки безвиза никогда не будет задействован?

Нужно думать. Потому что если люди сами додумаются то будет очень плохо.
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кому Европа, а кому Панама, у каждого свои синонимы Украины
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А твоя фамилия это синоним вранья, жлобства и предательства.....
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А мне казалось что Ющенко - непревзойденный писдун балабол...
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Так Ющенко вроде не особо бухал... хотя одного раза хватило, когда после стопки за руль сел.
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Одного раза хватило с друзяками побухать чтобы

Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8809
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Важка робота у нашого президента - кожен день поздоровляти та пишатися "реформами", а ми чогось їх не відчуваємо. Зарплати та пенсії у звичайних українців знецінено високими цінами, а ми чомусь не радіємо безвізу. Тут не знаєш як дожити до своєї мізерної пенсії, а він про безвіз.
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От болтун ,ну только ля-ля и воровать,воровать и ля-ля ......
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Тема про Порошенка, і як же тут без Влади-Марічки Руденко?
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У Порошенка сейчас одна тема,как бы свои яйца сберечь ,очко сберечь у него уже по любому не получится а вот яйца если чистуху напишет может и сохранит ....
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Охренеть! Церемония поднятия флага у администрации, куда не пускают людей пять кордонов ноцгвардее и беркутни..Крендель мог с таким же успехом проводить поднятие флага у себя во дворе возле каплычкы с автоиконами семейства. А поручить поднимать флаг надо доверить молодому Мойше Петровичу в футболке Russia.
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Благодаря Пєйсику мы стали символом каррррупции.....
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Тим часом прокльони мільйонів українських матерів догнали куратора Лугандону Суркова. Лікування в Швейцарії не допомогло, пухлина доїдає одного з головних терористів світу.
Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1916
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Опять сказки про "рак Путина". Какие то фотошопы. Путина уже раз десять съел рак и отрыгнул? То же с Суроквым. Жив здоров весел и вполне упитан. Клевать на новые технологии "Ольгино" тешиться иллюзией эффективности проклятий это снова вызывать смех у того же Суркова Путина и других которые съедены раком десять раз.

А минстець точно у нас ? В России это почти что гений. Крутит вертит нашими "патриотами" как хочет. Лепит басни и сказки про полудохлого Суркова.
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Народ України і паРашенко-це антоніми
Оскільки паРашенко-прямий агент раши,а народ України виборює свою незалежність
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Что бы здесь некоторые не говорили, я согласен, что безвизовый режим для Украины, это хорошее, значимое событие. С чем я и поздравляю Украинцев. Для мало бюджетных путешественников вдвойне приятней. Всё таки сэкономленные 35 евро на дороге не валяются. Можно лишний раз сходить в Лувр, или пообедать всей семьёй, или иначе потратить, и за это удовольствие не надо горбатиться лишний день. Я даже немного завидую. В связи с этим, у меня вопрос к знающим людям. А в чей карман, ранее шли эти визовые сборы? Кто собирал, кому передавал, и кто распоряжался собранными средствами? То есть, переформулировав мой вопрос,- а кто потерял на потере этих 35 евро с каждого выезжающего?
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Консульский сбор за визу получала страна ее выдающая.
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Там было отнюдь не 35 ойро, если учесть время, потраченное на оформление.
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Тема про Порошенка, і що ми бачимо?Злой крот, ННН, Олєг Хардін, Домовой ПР... Маріна Марініна щось мовчить і даунбасьонка не видно...

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Євро ми оплачували п посольстві,гроші йшли в казну європейців
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Всіх хто лайкнув картинку вітаю- Ви лизькнули зад кацапу.
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Мы лайкнули правду,а то что лижете вы,это не шоколад.
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З тиждень подивися кацапські канали- у тебе взагалі все перевернеться.
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Блдь, как этот Попандопула всех достал!!! Ну, налейте ему стакан какого-то чемергесу, пусть заглотнет и идёт спать. Ну сколько можно: то от "безвиза" голова трезала, то теперь от всевозможных "Я вітаю...",
То же мне "Явітан нашёлся..."
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Мы уже что, в ЕС? Какого хера там этот флаг делает? над нами смеяться будут
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это не флаг это пелена на глаза украинцев это подарок еврейпского союза
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Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы И НИЩЕТЫ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко
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