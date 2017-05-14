 Европа и Евросоюз стали для Украины настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в воскресенье на церемонии поднятия флага Европейского Союза возле здания Администрации президента в Киеве по случаю Дня Европы.
"Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы", - сказал Порошенко
По его словам, украинцы выбрали европейский путь и "навсегда отошли от Советской и Российской империй".
Порошенко отметил, что в последние дни Украина жила праздником песенного конкурса "Евровидение" и страну посетили очень многие иностранные гости.
"К сожалению этот праздник был омрачен ужасным убийством жителей Авдеевки", - сказал глава государства, добавив, что это цена, которую Украина платит за желание быть свободной.
Порошенко подчеркнул, что украинский народ единым фронтом стоит на защите суверенитета и территориальной целостности своего государства.
Как сообщалось ранее, глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, в связи с гибелью мирных жителей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться в воскресенье в Покровске.
876 83
"С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко. ВИДЕО(43)
"С днем рождения, Славко", - Порошенко поздравил Вакарчука. ВИДЕО(65)
Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, - поздравление Порошенко с Днем матери(26)
"Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат", - замглавы АП Елисеев(227)
Президент поздравил украинских женщин с Днем матери(0)
Порошенко и Трамп нашли общий язык за несколько секунд, - замглавы АП Елисеев(101)
Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения. ФОТО(136)
флаг поднимали!!!!
Ответить
Ответить
450 депутанів?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://strana.ua/news/70595-milliard-v-byudzhet-rossii-lipeckaya-konditerskaya-fabrika-roshen-opublikovala-otchet-za-2016-god.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ты готов в угоду своей ненависти к Порошенко лайкать сепарский ресурс где создаётся не более, чем информационный шум для чавкающе - хавающего с первобытной радостью тамошнего пипла?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я объяснил. А вы не поняли. В этом точно нет трагедии. Уважаемый, научитесь за свои поступки отвечать и не переводите стрелки на других.
Я понимаю, что вы привыкли жить по шаблонам, но нам с вами не по пути.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шевченковский суд отказался признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины
12 мая 2016 в 12:44
..Против юридического признания факта вооруженной агрессии России в Украине
выступили в Администрации президента, заявил правозащитник Станислав
Батрин.
Ответить
Ответить
Ответить
Британцы чё-то ржут.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Россия завалена картошкой из Израиля. Клубникой из Израиля. По всей видимости обход очень многих санкций тоже через Израиль. Кто заработает? Так уже и противник Россия для США (и Израиля? ) ??? Получается что ставка Путина была всегда правильная на США (и Израиль? ).
ЕС будет решать проблемы "Минска" этот тупик? Механизм приостановки безвиза никогда не будет задействован?
Нужно думать. Потому что если люди сами додумаются то будет очень плохо.
Ответить
Ответить
Ответить
писдунбалабол...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А минстець точно у нас ? В России это почти что гений. Крутит вертит нашими "патриотами" как хочет. Лепит басни и сказки про полудохлого Суркова.
Ответить
Ответить
Оскільки паРашенко-прямий агент раши,а народ України виборює свою незалежність
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То же мне "Явітан нашёлся..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить