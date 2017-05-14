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Все про:Франция (1878) Олланд (528) Макрон (31)

 Макрон официально вступил в должность президента Франции. ФОТО

Эммануэль Макрон, избранный во втором туре выборов президентом Франции, официально вступил в должность главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

В Елисейском дворце в Париже прошла торжественная церемония передачи президентских полномочий от предыдущего президента Франции Франсуа Олланда к победившему на выборах Эммануэлю Макрону. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

Макрон официально вступил в должность президента Франции 01

Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

"Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции", - с этих слов начал Макрон первую официальную речь в новом качестве.

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
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Ну посмотрим, что теперь начнёт говорить моцкаликам МАКАРОН!!!
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Поздравляю Францию ! Это их выбор , это их жизнь .
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Макрону глубоко наср*ть что на рашку что на Украину. Не обольщайтесь...
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В Кремле Вовочка хнычет, а из Парижа Марин Ле Пен ему отвечает "А хуй я верну тебе денежки"
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Ну вы держитесь там и всего вам хорошего!
Макрон официально вступил в должность президента Франции - Цензор.НЕТ 8726
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Меня так раздражал Олланд - клоун. Теперь хоть приятно на президента Франции посмотреть.
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вы - настоящая женщина. мои комплименты
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Главное,что бы этот не призывал мириться с путинской россией
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Еще одно "чмо"? Да, россия? У вас уже мест на туалетах для граффити не хватит, если что...
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она бабуля уже. я как вспомню фотографию где королева Англии идет себе такая, бабка в обычной косынке, в таких они все ходят и с сумкой как у домохозяйки. не сказали бы мне, что это Елизавета, я бы и не понял, что мимо прошла Великобритания. а следом за ней идет в спортивном трико как у попугая, небритый и не чесанный беженец араб, обычный эмигрант заробитчанин, а оказывается это принц Дубая. всякие чудеса на свете есть.
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із самого ранку шукаю свої улюблені сімейні трюсєля, ти ба, а вони на Макроні
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она страшненькая. и старовата для него. но как знаешь, - любовь зла полюбишь и...
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Теперь я понимаю почему победил Макрон)) За него голосовали все домохозяйки и пенсионерки Франции, ведь это так романтично! )))
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((очень хочу увидеть, в составе миротворческой миссии ЕС в Украине, сводный батальон из 11 парашютной бригады Франции,с ротой 2e REP Легиона) я даже с ними отмечу 29 сентября, горилкой с перцем, да под наше украинское сало - Макрон решайся,парни будут рады,где они еще сало с горилкой попробуют? )))
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молодо как то он выглядит. как студент, нет как аспирант.
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просто он нашел в ее лице мамашу .Есть такой тип мужчин, которым нужен руководитель по жизни иначе они в депрессии.
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Рамблер сообщил, что в Москве сильно пахнет сероводородом, с превышением ПДК в 17 раз. У козломордых патриотов видно от досады пуканы порвало, а маленький Путин вообще обкакался.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрон официально вступил в должность президента Франции. ФОТО
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