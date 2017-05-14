 За время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее, - супруга Порошенко Марина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сказала супруга Президента Марина Порошенко в интервью "5 каналу".
"Мы все меняемся, это абсолютно нормально, и он (Президент Петр Порошенко) изменился. Могу сказать, что он стал терпимее, он стал мудрее... Он ко многим вещам стал относиться не так как требует первая реакция, он видит намного дальше, вперед. Мы иногда все реагируем очень эмоционально, если нам что-то не нравится или что-то неожиданное происходит... Он был эмоциональным все время, а сейчас я вижу, что он взвешено смотрит на вещи, он держит удар, он может сконцентрироваться и не поддаться временным первым эмоциям. Он может оценить ситуацию и увидеть, как все будет в будущем", - сообщила она.
Супруга Президента также рассказала, что Порошенко советовался с семьей относительно выдвижения своей кандидатуры на должность главы государства.
Марина Порошенко отметила, что первой поддержала такое решение супруга, а дети, по ее словам, сначала были не настолько решительны.
Как сообщалось, Марина Порошенко заявляет, что любимым блюдом Президента является гречневая каша с домашней котлетой и соленым огурцом.
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- Ку...
- А почему так ма... )))
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а также виллы за границей и в Украине. Вот только пригодится ли ему мудрость и дальновидность, когда за содеянное поведут в камеру?, Только бы наш мудрый и дальновидный народ не дал себя в очередной раз обвести и не позволил бы этому верховному вору свалить в ростов
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Предсказывает отъём бизнесов, казёный дом и пр. В паре с Ведуньей Бабой Лерой предсказывал курс доллара. Умеет применять заклинание "Акцио".
Пы.Сы. Тренировался предсказывать на безвизе. Оракулбля!!!
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От его мудрости и все наши "успехи". И Шустер из страны сбежал и всем политикам рот позатыкал...
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Ща в моде Президенты молдаване. В Молодове - Додон, в Украине - Порошкану.
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💩💩💩❔❔❓❓
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давно я так не смеялся.
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