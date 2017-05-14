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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12865) Президент (4452) Порошенко Марина (31)

 За время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее, - супруга Порошенко Марина

За время президентства Петр Порошенко изменился.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сказала супруга Президента Марина Порошенко в интервью "5 каналу".

"Мы все меняемся, это абсолютно нормально, и он (Президент Петр Порошенко) изменился. Могу сказать, что он стал терпимее, он стал мудрее... Он ко многим вещам стал относиться не так как требует первая реакция, он видит намного дальше, вперед. Мы иногда все реагируем очень эмоционально, если нам что-то не нравится или что-то неожиданное происходит... Он был эмоциональным все время, а сейчас я вижу, что он взвешено смотрит на вещи, он держит удар, он может сконцентрироваться и не поддаться временным первым эмоциям. Он может оценить ситуацию и увидеть, как все будет в будущем", - сообщила она.

Супруга Президента также рассказала, что Порошенко советовался с семьей относительно выдвижения своей кандидатуры на должность главы государства.

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Марина Порошенко отметила, что первой поддержала такое решение супруга, а дети, по ее словам, сначала были не настолько решительны.

Как сообщалось, Марина Порошенко заявляет, что любимым блюдом Президента является гречневая каша с домашней котлетой и соленым огурцом.



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Он не видит.. а значит глуп. Он ориентируется на внешние факторы ( с учётом личных интересов), не обращая внимания на людей (с учётом интересов страны).. и на процессы в умах людей. Если б он был умён.. не говоря уже о мудрости, то смог бы сочетать играть и в длинную и в короткую (нарды)
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Ура!!! Ми ще виберемо його президентом! Може років через 10 він навіть службовим рекетом займатися перестане. Який прогрес!
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А может его подменили? Хотя нет,оно как было шакаладным,так им и осталось.
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Ага,она не раз штопала его карманы,которые от награбленного бабла постоянно трескаются.
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- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
- Ку...
- А почему так ма... )))
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не зрозумів я цього меседжу, чому? відповідаю, яка дружина скаже про свого чоловіка погано на публіку, от в цьому і вся біда, грати в прикрашалки, но він же не ялинка. От питання до голвнокомандуючого, чому до сих пір армія живе уставами 1945 року?
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Ах как мило! Ах как умилительно и по домашнему! Мудрее оно стало, дальновиднее и без эмоций... Да, такие качества весьма пригодятся при разворовывании державного бюджета при помощи подельников типа кананеньков-березеньков и используя жульнические схемы. Недаром ведь имеет 104 собственные фирмы и счета в офшорах и иностранных банках
а также виллы за границей и в Украине. Вот только пригодится ли ему мудрость и дальновидность, когда за содеянное поведут в камеру?, Только бы наш мудрый и дальновидный народ не дал себя в очередной раз обвести и не позволил бы этому верховному вору свалить в ростов
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МарЫночка, хер мужу твоему, а не второй срок, оттакот!!! Процентов наберёт ниже гниломордого кума...
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А вони це чудово розуміють - і вже давно готують знову передати владу "папереднікам" ...
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"...он стал богаче в пять раз" - Марина Порошенко.
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марина гонит...хотя сама не лучше ляксеича.Такая же....
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Пётр Нострадамус
Предсказывает отъём бизнесов, казёный дом и пр. В паре с Ведуньей Бабой Лерой предсказывал курс доллара. Умеет применять заклинание "Акцио".
Пы.Сы. Тренировался предсказывать на безвизе. Оракулбля!!!
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Свежий анекдот от Марины Порошенко-""Он стал терпимее, он стал мудрее. ""
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Стал мудрее и разумнее,так пусть войну закончит наконец-то...
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Сбросит мегатонну на Кремль? Неплохо бы, конечно.
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Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку, тонко подметил в свое время дедушка крылов.
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Пані Марина,ви б краще йому костюм відпрасуйте,зовсім на безхатчинка став схожий,бо в чому пьє,в тому і спить.
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Ага... Такой мудрый, что вынужден каждое утро часть "мудрости" сливать в унитаз.
От его мудрости и все наши "успехи". И Шустер из страны сбежал и всем политикам рот позатыкал...
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Петру Олекс Порошкану - самый мудрый из украинских молдаван.
Ща в моде Президенты молдаване. В Молодове - Додон, в Украине - Порошкану.
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Нічого собі, скромненька у нас перша леді. А трудяга яка! Навіть тренером влаштувалась на підробіток. Будуть тепер нас пенсіонерів аеробікою годувати. А щодо дальноглядності президента, то це з точністю до навпаки.
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А как богаче стали его банки, фабрики, телеканалы и сельхозпредприятия! Наверно многие бы стали терпимее !!!
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Таки до ентогого шо оно было-то ???!
💩💩💩❔❔❓❓
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.....все изменилось_пятый канал стало невозможно смотреть ,да и остальные под негласной цензурой транслируют в свое удовольствие тех по ком тюрьма плачет , предателей и колаборантов типа мураева ,бойка. вилкула , не изменилась только ложь постоянно выпаривающая из его уст порошенки
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в кінці другого терміну перебування на посаді презедента він стане такий розумний ,як бацька лукашенко
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Терпимее и мудрее в данном случае можно заменить одним словом - брехливее.
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конешно изменился-из обычной сволочи он стал мразью и убийцей
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За время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее...
*****************
давно я так не смеялся.
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цензор, и какой смысл в этой новости?просто новость для троллинга пети?
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Теперь если развод мне раз в 20 больше перепадёт
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее, - супруга Порошенко Марина
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