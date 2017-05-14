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 За ночь боевики обстреляли донецкое направление 6 раз, - штаб

По мнению штаба АТО, активизация обстрелов со стороны боевиков происходит через предстоящую встречу ТКГ.

За ночь боевики обстреляли донецкое направление 6 раз, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил Аркадий Радковский, пресс-офицер ЭТУ "Донецк".

"С 12 часов ночи и до 6 утра на донецком направлении было 6 нарушений режима тишины. Противник использовал при этих нарушениях 82-мм и 120-мм минометы", - прокомментировали в штабе.

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На вопрос о том, какая сейчас ситуация в Авдеевке, Аркадий Радковский ответил:

"После ночного обстрела ситуация сейчас достаточно стабильная. Газо-, электро- и водоснабжение есть".

По мнению штаба АТО, активизация обстрелов со стороны боевиков происходит через предстоящую встречу ТКГ.
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Петро все більше і більше заплутується в тенетах мінська, АТО, торгівлі з ордло.. Гібридні дії гібридного президента на гібридній війні..До речі - на Святу Трійцю закінчується третій рік його каденції, з гірки буде значно швидше...
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Недавно на сруцким тв визжали от радости, показывая одну старую писту в Киеве, которая сказала - спасибо Путину, что он есть. Скажи ему сука ещё раз спасибо за очередное убийство украинцев в Авдеевке. Как таких тварей куйловских земля носит.
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В Донецкой области на передовых позициях зоны проведения антитеррористической операции на мине подорвалась группа российских военных.

В результате подрыва на мине российского производства МОН-50 тяжелые ранения получил кадровый офицер Вооруженных сил России.Для сокрытия реальных обстоятельств происшествия, командование полка подделало доклад, согласно которому подполковник ВС РФ был ранен результате минометного обстрела позиций в Авдеевке силами АТО. Ватаны ни как не поймут ,что они находятся на чужой для их земле.
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когда мы уже начнем освобождать свою земли от оккупантов, или так и будет это все продолжаться?..
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