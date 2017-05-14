 За ночь боевики обстреляли донецкое направление 6 раз, - штаб

За ночь боевики обстреляли донецкое направление 6 раз, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил Аркадий Радковский, пресс-офицер ЭТУ "Донецк".
"С 12 часов ночи и до 6 утра на донецком направлении было 6 нарушений режима тишины. Противник использовал при этих нарушениях 82-мм и 120-мм минометы", - прокомментировали в штабе.
На вопрос о том, какая сейчас ситуация в Авдеевке, Аркадий Радковский ответил:
"После ночного обстрела ситуация сейчас достаточно стабильная. Газо-, электро- и водоснабжение есть".
По мнению штаба АТО, активизация обстрелов со стороны боевиков происходит через предстоящую встречу ТКГ.
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В результате подрыва на мине российского производства МОН-50 тяжелые ранения получил кадровый офицер Вооруженных сил России.Для сокрытия реальных обстоятельств происшествия, командование полка подделало доклад, согласно которому подполковник ВС РФ был ранен результате минометного обстрела позиций в Авдеевке силами АТО. Ватаны ни как не поймут ,что они находятся на чужой для их земле.
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