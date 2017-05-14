 Российские оккупанты всю ночь обстреливали окраины Авдеевки. Электроснабжение почти полностью восстановлено, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал г лава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
"Российские оккупанты всю ночь обстреливали окраины Авдеевки. Утром обстрелы немножко утихли. Взрывами было повреждено электроснабжение в старой Авдеевке. На 9:50 электроснабжение практически полностью восстановлено", - написал он.
"Этой ночью оккупанты жестко били практически по всей линии фронта", - добавил Жебривский.
Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.
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Не проще ли людей выселить из зоны потенциальных обстрелов?
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Барака лобызая зад,
Искал сосок раб(э) -ёнок - (наш) Гриня,
Но находил конец, дурак.
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