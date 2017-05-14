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 Российские оккупанты всю ночь обстреливали окраины Авдеевки. Электроснабжение почти полностью восстановлено, - Жебривский

авдеевка

Боевики всю минувшую ночь обстреливали окраины Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал г лава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Российские оккупанты всю ночь обстреливали окраины Авдеевки. Утром обстрелы немножко утихли. Взрывами было повреждено электроснабжение в старой Авдеевке. На 9:50 электроснабжение практически полностью восстановлено", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62 обстрела зафиксировано на Донбассе 13 мая: боевики целятся в населенные пункты

"Этой ночью оккупанты жестко били практически по всей линии фронта", - добавил Жебривский.

Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.
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Хотел бы прочитать : армия Украины всю ночь давала достойную ответку .
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при таком ссыкуне шоколадном ответки три года ждут
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Петре - чи не пора повернути важке озброєння на лінію розмежування? Та й твоє великоднє перемир'я вже досить затягнулось..
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Рашки нас обстреливают . Надо им ответить достойно . Но скоро закончатся патроны . Новый завод Петя не строит . Канананенка сказала Пете , что на стройке завода ничего не украдёшь . Поэтому Петя , Кананенка и Грановский это бабло стырили без постройки завода боеприпасов . Хозяйственные . Все в дом все в дом .
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Что это за пинг-понг такой: разрушили до основания - восстановили? В какую копеечку все это обходится, не говоря уже о человеческих жертвах?
Не проще ли людей выселить из зоны потенциальных обстрелов?
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Почему нет информации о водоснабжении Авдеевки??!! Это безобразие!
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Донецкая фильтровальная станция работает тчк Донецк с водой тчк Всё хорошо тчк
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Ф-у-у-ух. Аж от сердца отлегло. Спасибо за инфу. А то я переживал сильно...
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"кормильцы" и обезьяны с автоматами напоены . Украина всех кормит и поит .
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Окраине 12Сеес Ессе СеесКоленопреклонённо в вымя,
Барака лобызая зад,
Искал сосок раб(э) -ёнок - (наш) Гриня,
Но находил конец, дурак.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские оккупанты всю ночь обстреливали окраины Авдеевки. Электроснабжение почти полностью восстановлено, - Жебривский
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