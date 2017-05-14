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Все про:Греция (479) МИД (4085) поезд (632) крушение (380)

 В Греции с рельс сошел поезд, среди погибших украинцев нет, - МИД

В результате происшествия 2 человека погибли, 8 - ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции, в результате чего два человека погибли и восемь человек получили ранения. Об этом сообщает 112 со ссылкой нателеканал Skai.

Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

В Греции с рельс сошел поезд, среди погибших украинцев нет, - МИД 01


Скорый поезд Intercity 58 Афины - Салоники в 21.45 сошел с рельсов вблизи станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины происшествия пока неизвестны. Локомотив поезда въехал в цокольный этаж жилого дома.

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Как сообщает консульская служба МИД Украины, среди пострадавших граждан Украины нет


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Там вся Греция с рельс сошла. А поезд ехал как обычно.
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Сегодня еще день Матери , даже боюсь узнать что то про него новое .
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Хуло пытается грекам курортный сезон испортить. Ну, ШОБЫ все в пустующий Крым ехали. Ждемс продолжения.
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