 В Греции с рельс сошел поезд, среди погибших украинцев нет, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ , пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции, в результате чего два человека погибли и восемь человек получили ранения. Об этом сообщает 112 со ссылкой нателеканал Skai Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

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Скорый поезд Intercity 58 Афины - Салоники в 21.45 сошел с рельсов вблизи станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины происшествия пока неизвестны. Локомотив поезда въехал в цокольный этаж жилого дома.Как сообщает консульская служба МИД Украины, среди пострадавших граждан Украины нет