 Самым популярным после Путина политиком России стал Кадыров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
Имя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова широко известно в российском обществе: лишь 6% впервые услышали его фамилию в ходе опроса ВЦИОМ, 2% - затруднились ответить, чем он им известен, тогда как большинство респондентов смогло так или иначе его охарактеризовать...
Говоря о том, чем им запомнился Кадыров за последнее время, россияне отметили, в первую очередь, его деятельность, направленную на развитие Чечни (10%), борьбу с терроризмом/бандитизмом (9%), наведение порядка в республике (5%). По данным социологов, симпатии россиян, что-то знающих о Кадырове, растут: доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% год назад до 42%, доверие - с 15% до 24%, симпатию - с 16% до 23%...
Более половины россиян (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%...
"Критические стрелы в адрес Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги опроса.
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На расеи пришла пора смены шизанутого аборигена на кровавого кавказца, который будет резать русню миллионами...
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На базе Херсонской полиграфической фабрики в кооперации с латвийским холдингом Global BOD Group будет развернуто производство солнечных панелей. Доля украинской национальной составляющей в готовой продукции будет превышать 50%. Модель солнечной батареи, которая будет производиться в Херсоне, входит в пятерку самых качественных в мире.Как пишет украинский блогер Павло Правый, не исключено, что именно эти панели пойдут на строительство крупнейшей солнечной электростанции мощностью 35 мегаватт в Херсонской области, а еще на строительство сверхмощной солнечной электростанции, которая появится в зоне отчуждения Чернобыля. Заявку на строительство подали 39 компаний со всего мира.«Если бы это происходило в России, «ОРТ» давно бы уже взывало об огромной победе и рассказывало, как семимильными шагами Третий Рим встает с колен. У нас блогеры и журналисты почему-то на эту тему молчат, как албанский антифашист на допросе в гестапо, или жалуются, что «ничего не меняется», и о том, что «Европа от нас устала». А тем временем в России лепят статуи из навоза, штурмуют фанерный Рейхстаг и рисуют на «Мерседесах» лозунг «Можем повторить», - написал Павло Правый.
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