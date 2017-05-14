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Все про:Кадыров (612) опрос (1527) Россия (70422)

 Самым популярным после Путина политиком России стал Кадыров

кадыров

Россияне полюбили Рамзана Кадырова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Имя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова широко известно в российском обществе: лишь 6% впервые услышали его фамилию в ходе опроса ВЦИОМ, 2% - затруднились ответить, чем он им известен, тогда как большинство респондентов смогло так или иначе его охарактеризовать...

Говоря о том, чем им запомнился Кадыров за последнее время, россияне отметили, в первую очередь, его деятельность, направленную на развитие Чечни (10%), борьбу с терроризмом/бандитизмом (9%), наведение порядка в республике (5%). По данным социологов, симпатии россиян, что-то знающих о Кадырове, растут: доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% год назад до 42%, доверие - с 15% до 24%, симпатию - с 16% до 23%...

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев. ФОТО 18+

Более половины россиян (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%...

"Критические стрелы в адрес Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги опроса.
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ну еще бы...после вчерашнего пиара французами
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Точно , впопулязность мирового масштаба .
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Чем раньше начнёшь резать головы руцкэ рабофф, тем больше твой аффтаритетЪ
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Вот , что карикатура животворящая творит. Французам надобно повнимательней смотреть за подлинником рисунка. Вот вот замироточит...
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а вот и приемничек нарисовался.... халифат не за горами. лаптеносы репоедные - поздравляю. всем чмоки в этом чате
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От это поворот. Я ж говорил, чем больше срусских вырежешь - тем больше они тебя любят. Сралин в курсе.
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Малувато він відрізав дурних кацапських свинячих голів.. Міг би бути і першим..
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Вот так вот, резал кацапским свиньям гарлянки, а потом БАЦ!!! И ты ХЕРой раиси!!!
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Ватные рабы любят поклонятся всяким ущербным извращенцам.....путин педераст-педофил, а Рамзанка Дыров педераст-зоофил
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Мне понравился чей-то коммент по поводу этого рисунка: Кадыров откусывает голову Путина.)
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Удивительный вы, россияне народ. Вас е-бут, а вы крепчаете.)
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Всё по графику...
На расеи пришла пора смены шизанутого аборигена на кровавого кавказца, который будет резать русню миллионами...

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Модель солнечной батареи, которая будет производиться в Херсоне, входит в пятерку самых качественных в мире.
На базе Херсонской полиграфической фабрики в кооперации с латвийским холдингом Global BOD Group будет развернуто производство солнечных панелей. Доля украинской национальной составляющей в готовой продукции будет превышать 50%. Модель солнечной батареи, которая будет производиться в Херсоне, входит в пятерку самых качественных в мире.Как пишет украинский блогер Павло Правый, не исключено, что именно эти панели пойдут на строительство крупнейшей солнечной электростанции мощностью 35 мегаватт в Херсонской области, а еще на строительство сверхмощной солнечной электростанции, которая появится в зоне отчуждения Чернобыля. Заявку на строительство подали 39 компаний со всего мира.«Если бы это происходило в России, «ОРТ» давно бы уже взывало об огромной победе и рассказывало, как семимильными шагами Третий Рим встает с колен. У нас блогеры и журналисты почему-то на эту тему молчат, как албанский антифашист на допросе в гестапо, или жалуются, что «ничего не меняется», и о том, что «Европа от нас устала». А тем временем в России лепят статуи из навоза, штурмуют фанерный Рейхстаг и рисуют на «Мерседесах» лозунг «Можем повторить», - написал Павло Правый.
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Винторогим такой и нужен как Кадыров еще лагеря Сталинские и смертную казнь возобновить и порядок...
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Когда россияне ведут себя как стадо, то стоит ли удивляться что главный у них овцерез и овцееб?
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А яким би міг бути рейтинг нашого славетного Арсенія на кацапщині....
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Бг-ггг... кирило вторым рылом не вышел... SURE... попадает под сокращение со своим провалившимся единым гусским мирком... Идея Чингисхана рулит...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСамым популярным после Путина политиком России стал Кадыров
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